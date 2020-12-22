Фильмы, которые заставят тебя идти вперед

Иногда кажется, что все очень плохо. И что хуже уже быть не может. Ничего от жизни не хочется, невозможно взять себя в руки. И именно в этот момент хочется какого-то пинка извне. Чтобы пришли, встряхнули, да и сказали, как жить дальше.

Смотреть, когда кажется, что в жизни уже ничего не светит

Так вот. Привет, мы Pics, мы – твой персональный пинок. Мы собрали самые мощные мотивирующие фильмы. Они основаны на реальных событиях. Герои – обычные люди, которые вдруг оказались в необычных ситуациях, но при этом крайне для себя неприятных. И сумели с ними справиться.

Неприкасаемые (1+1) (2011)

РЕЖИССЕР: ОЛИВЬЕ НАКАШ, ЭРИК ТОЛЕДАНО

Смотреть, когда кажется, что выхода нет

Фильм о двух людях, двух противоположностях. Один — полностью парализованный миллионер, другой — черный парень из гетто со сложной судьбой. Миллионер берет парня себе в сиделки, и этот неудержимый весельчак и бунтарь наполняет его жизнь смыслом и эмоциями.

127 часов (2010)

РЕЖИССЕР: ДЭННИ БОЙЛ

Смотреть, когда думаешь, что не можешь быть лидером

Молодой парень отправился погулять по ущельям, не сказав никому, куда идет. Эта прогулка оборачивается трагедией. Упавший булыжник защемляет герою руку, и он оказывается в ловушке. Парню предстоит бороться за свою жизнь несколько суток. История о том, как человек, оказавшийся на грани, может проявить себя самым удивительным образом.

Король говорит (2010)

РЕЖИССЕР: ТОМ ХУПЕР

Смотреть, когда всё против тебя

История о короле Великобритании Георге VI, отце нынешней королевы Елизаветы II. Он возглавил империю в сложный момент, когда страна вступила во Вторую мировую войну. Георг был младшим сыном в семье и страдал сильным заиканием. Никто не мог представить, что неуверенный в себе заика станет одним из самых выдающихся королей в истории.

Военный ныряльщик (2000)

РЕЖИССЕР: ДЖОРДЖ ТИЛЛМАН

Смотреть, когда покидают жизненные силы

Фильм, снятый по истории первого в США темнокожего водолаза. Вроде бы рабство отменили уже давно, но на флоте негров все равно не приветствовали. Наставник решил сделать все возможное, чтобы парень сломался и отказался от службы. Но герой оказывается упрямее – он скорее умрет, чем отступится.

Далласский клуб покупателей (2013)

РЕЖИССЕР: ЖАН-МАРК ВАЛЛЕ

Смотреть, когда думаешь, что не сможешь заниматься любимым делом

Герой фильма, типичный реднек, гуляка и любитель родео, узнает, что болен СПИДом. В начале восьмидесятых считалось, что эта болезнь может быть только у гомосексуалистов, поэтому диагноз для героя уже звучит как оскорбление. Врачи отводят ему от силы месяц жизни, но он не готов сдаваться без боя.

Серфер души (2011)

РЕЖИССЕР: ШОН МАКНАМАРА

Смотреть, когда кажется, что все в этом мире решают деньги

Героиня фильма с детства бредит серфингом и занимается им все свободное время. Но в 13 лет на нее вдруг нападает акула – и девочка лишается руки. Казалось бы, нет никакой надежды продолжать любимое дело. Но героиня находит в себе силы вновь встать на доску и тренируется, чтобы принять участие в соревновании наравне с другими спортсменами.

Человек, который изменил все (2011)

РЕЖИССЕР: БЕННЕТТ МИЛЛЕР

Смотреть, когда все думают, что ты не сможешь

Бывшему профессиональному бейсболисту предложили стать тренером ничем не примечательной команды. В ней нет особых звезд, а также денег, чтобы их пригласить. Начинающий тренер показывает, как разглядеть таланты в людях и создать из них лучшую команду без особых вложений.

Перед классом (2008)

РЕЖИССЕР: ПИТЕР УЭРНЕР

Смотреть, когда думаешь, что этим людям уже ничего не поможет

Главный герой страдает синдромом Туретта. Болезнь проявляется в самое неожиданное время – человек совершает неконтролируемые движения, издает различные звуки, иногда что-то резко выкрикивает. Эти тики невозможно подавить. При этом у парня есть мечта — во что бы то ни стало стать преподавателем . Двадцать с лишним отказов подряд — не повод отказываться от своей цели.

Триумф: история Рона Кларка (2006)

РЕЖИССЕР: РЭНДА ХЕЙНС

Смотреть, когда жизнь загнала в тупик

Главный герой — педагог, который считает, что хороший учитель может научить любого ребенка. Он переехал в Нью-Йорк из небольшого провинциального городка и взял самый трудный класс в школе Гарлема, чтобы подтвердить свою теорию на практике. Пара десятков неуправляемых подростков столкнулись с человеком, который по-настоящему в них верит.

В погоне за счастьем (2006)

РЕЖИССЕР: ГАБРИЭЛЕ МУЧЧИНО

Смотреть, когда кажется, что в мире нет добрых людей

Это фильм-биография миллионера Криса Гарнера. Действия разворачиваются в восьмидесятых годах. Тогда молодой Крис остался на улице с пятилетним сыном. У него не было ни дома, ни работы, но было большое желание вырваться из нищеты. Несмотря на катастрофическое положение и вопреки всякой логике, он устраивается на бесплатную полугодовую стажировку в брокерскую компанию.

Невидимая сторона (2009)

РЕЖИССЕР: ДЖОН ЛИ ХЭНКОК

Смотреть, когда думаешь, что обстоятельства сильнее

Богатая семья взяла под опеку бездомного и неграмотного чернокожего парня , решив дать ему образование. На первый взгляд кажется, что парень безнадежен. Он очень добрый, но способностей к обучению у него не наблюдается. Тем не менее, у парнишки проявляется одна отличительная черта, которая позволяет ему стать звездой спорта и поступить в университет.

Выжить (1992)

РЕЖИССЕР: ФРЭНК МАРШАЛЛ

Смотреть, когда весь мир против тебя

В авиакатастрофе над Андами выжила небольшая группа школьников. Они оказались высоко в горах, далеко от цивилизации. Поисковая команда прекратила свою работу, и теперь ребятам предстоит жестокий тест на выживание, который покажет, чего они стоят. Семьдесят два суровых дня, когда крышей служит крыло самолета, а пищей – тела погибших товарищей. Самое сложное в таких условиях — остаться человеком.

Народ против Ларри Флинта (1996)

РЕЖИССЕР: МИЛОШ ФОРМАН

Смотреть, когда думаешь, что мечта неосуществима

История жизни Ларри Флинта, издателя знаменитого журнала Hustler. Фильм о том, как Флинт преодолевал чужие предрассудки и противостоял общественному мнению, чтобы выпускать самый известный эротический журнал в мире. Он много лет судился за право издания Hustler. И в итоге разделил общество на тех, кто его ненавидит, и на тех, кто считает его символом свободы слова. Это противостояние чуть не переросло в настоящую войну.

8 миля (2002)

РЕЖИССЕР: КЁРТИС ХЭНСОН

Смотреть, когда думаешь, что сиюминутная цель важнее перспективы

Фильм-биография Эминема. Парень настолько крут, что смог не только выжить в суровом черном районе, но и стать одним из самых известных рэп-исполнителей планеты. В картине разворачивается самый значительный в истории Детройта конфликт между белым и чернокожим населением города. На фоне этого показывается становление Эминема как личности и как артиста.

Тренер Картер (2005)

РЕЖИССЕР: ТОМАС КАРТЕР

Смотреть, когда думаешь, что весь мир превратился в ад

Тренер успешной баскетбольной команды ввел странное правило. Он перестал выпускать на поле тех игроков, у которых есть проблемы в школе. А учились ребята из рук вон плохо. Это решение вызвало большой скандал и в команде, и в чемпионате в целом, т.к. команде пришлось пропустить несколько матчей. Игрокам пришлось взяться за учебу, но смогут ли они темпами выиграть чемпионат?

Пианист (2002)

РЕЖИССЕР: РОМАН ПОЛАНСКИ

История знаменитого польского пианиста Владислава Шпильмана, который после взятия немцами Варшавы оказался в еврейском гетто. Он вынужден вместе со всеми переживать боль, унижения и страдания, при этом оставаясь собой и сохраняя желание творить музыку.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)