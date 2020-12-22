Фильмы, которые заставят тебя идти вперед

Иногда кажется, что все очень плохо. И что хуже уже быть не может. Ничего от жизни не хочется, невозможно взять себя в руки. И именно в этот момент хочется какого-то пинка извне. Чтобы пришли, встряхнули, да и сказали, как жить дальше.
Так вот. Привет, мы Pics, мы – твой персональный пинок. Мы собрали самые мощные мотивирующие фильмы. Они основаны на реальных событиях. Герои – обычные люди, которые вдруг оказались в необычных ситуациях, но при этом крайне для себя неприятных. И сумели с ними справиться.
Смотреть, когда кажется, что в жизни уже ничего не светит
Неприкасаемые (1+1) (2011)
РЕЖИССЕР: ОЛИВЬЕ НАКАШ, ЭРИК ТОЛЕДАНО
Фильм о двух людях, двух противоположностях. Один — полностью парализованный миллионер, другой — черный парень из гетто со сложной судьбой. Миллионер берет парня себе в сиделки, и этот неудержимый весельчак и бунтарь наполняет его жизнь смыслом и эмоциями.
Смотреть, когда кажется, что выхода нет
127 часов (2010)
РЕЖИССЕР: ДЭННИ БОЙЛ
Молодой парень отправился погулять по ущельям, не сказав никому, куда идет. Эта прогулка оборачивается трагедией. Упавший булыжник защемляет герою руку, и он оказывается в ловушке. Парню предстоит бороться за свою жизнь несколько суток. История о том, как человек, оказавшийся на грани, может проявить себя самым удивительным образом.
Смотреть, когда думаешь, что не можешь быть лидером
Король говорит (2010)
РЕЖИССЕР: ТОМ ХУПЕР
История о короле Великобритании Георге VI, отце нынешней королевы Елизаветы II. Он возглавил империю в сложный момент, когда страна вступила во Вторую мировую войну. Георг был младшим сыном в семье и страдал сильным заиканием. Никто не мог представить, что неуверенный в себе заика станет одним из самых выдающихся королей в истории.
Смотреть, когда всё против тебя
Военный ныряльщик (2000)
РЕЖИССЕР: ДЖОРДЖ ТИЛЛМАН
Фильм, снятый по истории первого в США темнокожего водолаза. Вроде бы рабство отменили уже давно, но на флоте негров все равно не приветствовали. Наставник решил сделать все возможное, чтобы парень сломался и отказался от службы. Но герой оказывается упрямее – он скорее умрет, чем отступится.
Смотреть, когда покидают жизненные силы
Далласский клуб покупателей (2013)
РЕЖИССЕР: ЖАН-МАРК ВАЛЛЕ
Герой фильма, типичный реднек, гуляка и любитель родео, узнает, что болен СПИДом. В начале восьмидесятых считалось, что эта болезнь может быть только у гомосексуалистов, поэтому диагноз для героя уже звучит как оскорбление. Врачи отводят ему от силы месяц жизни, но он не готов сдаваться без боя.
Смотреть, когда думаешь, что не сможешь заниматься любимым делом
Серфер души (2011)
РЕЖИССЕР: ШОН МАКНАМАРА
Героиня фильма с детства бредит серфингом и занимается им все свободное время. Но в 13 лет на нее вдруг нападает акула – и девочка лишается руки. Казалось бы, нет никакой надежды продолжать любимое дело. Но героиня находит в себе силы вновь встать на доску и тренируется, чтобы принять участие в соревновании наравне с другими спортсменами.
Смотреть, когда кажется, что все в этом мире решают деньги
Человек, который изменил все (2011)
РЕЖИССЕР: БЕННЕТТ МИЛЛЕР
Бывшему профессиональному бейсболисту предложили стать тренером ничем не примечательной команды. В ней нет особых звезд, а также денег, чтобы их пригласить. Начинающий тренер показывает, как разглядеть таланты в людях и создать из них лучшую команду без особых вложений.
Смотреть, когда все думают, что ты не сможешь
Перед классом (2008)
РЕЖИССЕР: ПИТЕР УЭРНЕР
Главный герой страдает синдромом Туретта. Болезнь проявляется в самое неожиданное время – человек совершает неконтролируемые движения, издает различные звуки, иногда что-то резко выкрикивает. Эти тики невозможно подавить. При этом у парня есть мечта — во что бы то ни стало стать преподавателем. Двадцать с лишним отказов подряд — не повод отказываться от своей цели.
Смотреть, когда думаешь, что этим людям уже ничего не поможет
Триумф: история Рона Кларка (2006)
РЕЖИССЕР: РЭНДА ХЕЙНС
Главный герой — педагог, который считает, что хороший учитель может научить любого ребенка. Он переехал в Нью-Йорк из небольшого провинциального городка и взял самый трудный класс в школе Гарлема, чтобы подтвердить свою теорию на практике. Пара десятков неуправляемых подростков столкнулись с человеком, который по-настоящему в них верит.
Смотреть, когда жизнь загнала в тупик
В погоне за счастьем (2006)
РЕЖИССЕР: ГАБРИЭЛЕ МУЧЧИНО
Это фильм-биография миллионера Криса Гарнера. Действия разворачиваются в восьмидесятых годах. Тогда молодой Крис остался на улице с пятилетним сыном. У него не было ни дома, ни работы, но было большое желание вырваться из нищеты. Несмотря на катастрофическое положение и вопреки всякой логике, он устраивается на бесплатную полугодовую стажировку в брокерскую компанию.
Смотреть, когда кажется, что в мире нет добрых людей
Невидимая сторона (2009)
РЕЖИССЕР: ДЖОН ЛИ ХЭНКОК
Богатая семья взяла под опеку бездомного и неграмотного чернокожего парня, решив дать ему образование. На первый взгляд кажется, что парень безнадежен. Он очень добрый, но способностей к обучению у него не наблюдается. Тем не менее, у парнишки проявляется одна отличительная черта, которая позволяет ему стать звездой спорта и поступить в университет.
Смотреть, когда думаешь, что обстоятельства сильнее
Выжить (1992)
РЕЖИССЕР: ФРЭНК МАРШАЛЛ
В авиакатастрофе над Андами выжила небольшая группа школьников. Они оказались высоко в горах, далеко от цивилизации. Поисковая команда прекратила свою работу, и теперь ребятам предстоит жестокий тест на выживание, который покажет, чего они стоят. Семьдесят два суровых дня, когда крышей служит крыло самолета, а пищей – тела погибших товарищей. Самое сложное в таких условиях — остаться человеком.
Смотреть, когда весь мир против тебя
Народ против Ларри Флинта (1996)
РЕЖИССЕР: МИЛОШ ФОРМАН
История жизни Ларри Флинта, издателя знаменитого журнала Hustler. Фильм о том, как Флинт преодолевал чужие предрассудки и противостоял общественному мнению, чтобы выпускать самый известный эротический журнал в мире. Он много лет судился за право издания Hustler. И в итоге разделил общество на тех, кто его ненавидит, и на тех, кто считает его символом свободы слова. Это противостояние чуть не переросло в настоящую войну.
Смотреть, когда думаешь, что мечта неосуществима
8 миля (2002)
РЕЖИССЕР: КЁРТИС ХЭНСОН
Фильм-биография Эминема. Парень настолько крут, что смог не только выжить в суровом черном районе, но и стать одним из самых известных рэп-исполнителей планеты. В картине разворачивается самый значительный в истории Детройта конфликт между белым и чернокожим населением города. На фоне этого показывается становление Эминема как личности и как артиста.
Смотреть, когда думаешь, что сиюминутная цель важнее перспективы
Тренер Картер (2005)
РЕЖИССЕР: ТОМАС КАРТЕР
Тренер успешной баскетбольной команды ввел странное правило. Он перестал выпускать на поле тех игроков, у которых есть проблемы в школе. А учились ребята из рук вон плохо. Это решение вызвало большой скандал и в команде, и в чемпионате в целом, т.к. команде пришлось пропустить несколько матчей. Игрокам пришлось взяться за учебу, но смогут ли они темпами выиграть чемпионат?
Смотреть, когда думаешь, что весь мир превратился в ад
Пианист (2002)
РЕЖИССЕР: РОМАН ПОЛАНСКИ
История знаменитого польского пианиста Владислава Шпильмана, который после взятия немцами Варшавы оказался в еврейском гетто. Он вынужден вместе со всеми переживать боль, унижения и страдания, при этом оставаясь собой и сохраняя желание творить музыку.
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