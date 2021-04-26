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Как продлить «жизнь» бытовой техники

Редко кто после приобретения бытовой техники начинает процесс ее эксплуатации с внимательного изучения инструкции. Неудивительно, что устройства выходят из строя, требуют ремонта или замены. А ведь этого можно было бы избежать, если заранее узнать следующие подсказки.

1. Убирать одежду из стиральной машины как можно скорее


Если оставить вещи после стирки внутри барабана, то это грозит не только трудностями при глажке. Под действием влаги и паров начнет зарождаться плесень и ржавчина, особенно в укромных местах резинки уплотнителя.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

2. Избегать чрезмерного открытия холодильника


Если часто держать холодильник открытым нараспашку, то не избежать проблем. Приток теплого воздуха приведет к нарушению температурного режима и появлению конденсата. Мотор компрессора начнет работать с перегрузками и может выйти из строя.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

3. Не включать холодильник сразу после перемещения



Если начать пользоваться холодильником сразу после его транспортировки, агрегат может выйти из строя. Он чувствителен к перепадам температур, поэтому стоит выждать несколько часов. Холодильник должен постоять в вертикальном положении, желательно в нераспакованном состоянии.

Как продлить «жизнь» бытовой техники

4. Не оставлять открытой дверь духовки после пользования 


Закончив приготовление пищи, духовку следует очистить от загрязнений, проветрить, а затем плотно закрыть дверцу.
Тогда устройство прослужит долго, а выпечка и другие блюда будут изготовлены качественно и вкусно. Не стоит хранить в духовке большое количество посуды и прочей утвари, она должна «дышать».

Как продлить «жизнь» бытовой техники

5. Избегать измельчения слишком твердой пищи в блендере


Блендер прослужит дольше, если в нем не будут измельчать твердые продукты. Зерна кофе и орехи затупят лезвия, а нужной степени измельчения все равно не получится.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

6. Не запускать пустую микроволновую печь


Пустая СВЧ-печь сконцентрирует энергию на магнетроне. Главный механизм устройства быстро выйдет из строя, а ремонт его слишком дорог – дешевле купить новый агрегат.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

7. Не засорять вентиляционное отверстие микроволновой печи


Нельзя закрывать или засорять отверстия вентиляционной системы микроволновки. Печь перегреется и выйдет из строя.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

8. Правильно помещать столовые приборы в корзину посудомоечной машины


Ложки, вилки и ножи следует размещать в специально предусмотренные отсеки посудомойки. Приборы лучше чередовать при загрузке, тогда у воды будет доступ к каждому из них.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

9. Добавлять соль в посудомоечную машину 


При закладке соли в посудомойку она будет работать как средство от накипи для металлических комплектующих. Соль смягчит воду и посуда лучше отмоется.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

10. Держать в чистоте клапан скороварки 


Если клапан засорится, он не сможет стравливать лишний пар. Это чревато повышением давления и аварией.
Как продлить «жизнь» бытовой техники

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Знание этих секретов поможет избежать многих проблем с бытовой техникой и увеличит срок ее службы.
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