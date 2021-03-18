7 хитростей, которые помогут бороться с пылью, лишний раз и не вставая с дивана

Бороться с пылью - не так просто, как хотелось бы
Вытирать пыль - одно из самых неприятных бытовых дел. Однако с помощью простых лайфхаков получится поддерживать чистоту в доме, даже если лень и не хочется лишний раз вставать с дивана. Как? Novate.ru раскроет 7 секретных помощников по борьбе с пылью.
1. Полироль
Антистатические компоненты в составе полироля отталкивают пыль и не позволяют ей осесть / Фото: krashevseh.ru
Как бы тщательно мы не протирали пыль, секунда-две и она возвращается на место. Чтобы этого не произошло, нанесите на мебель полироль и пройдитесь сухой тряпкой. В составе средства есть антистатические компоненты, которые отталкивают пыль и не позволяют ей осесть на поверхности. С помощью полироля также легко избавиться от жирных отпечатков пальцев, очистить мебель и придать ей блеск.
2. Кондиционер для белья
Единственный минус кондиционера для белья - он может оставлять белые разводы / Фото: irecommend.ru
Стиральное средство тоже содержит антистатические компоненты, поэтому может использоваться вместо полироля. Однако с кондиционером стоит быть осторожными. Кроме пылеотталкивающих свойств он способен оставить разводы на поверхностях или мебели.
3. Носки
Из старых носков могут получиться отличные средства для уборки труднодоступных мест / Фото: design-homes.ru
Не знаете, куда деть старые или «одинокие» носки? Превратите их в тряпочки для устранения пыли. Лучше всего подходят махровые носки или из шенилли. Ворсистая поверхность хорошо собирает пыль и надолго сохраняет чистоту. Наденьте носок на руку и займитесь уборкой. Ткань будет облегать ладонь, а вы сможете дотянуться до самых труднодоступных мест. Советуем использовать сразу несколько пар. Пока одна в стирке, можно давать пыли бой второй.
4. Влажные салфетки
Влажные салфетки помогут провести быструю уборку в экстренной ситуации / Фото: images.spasibovsem.ru
Отличный лайфхак для тех, кому нужно быстро избавиться от пыли. Влажные салфетки не оставляют разводов из-за увлажняющих компонентов. Если нужны салфетки для постоянной уборки, купите специальные хозяйственные влажные разновидности. С ними легко убираться и удалять пыль, при этом тряпочку не придется мочить или отстирывать. Просто выбросьте использованную салфетку в урну.
5. Ролик для одежды
Липкий ролик поможет очистить не только одежду, но и мебель / Фото: ikea.com
Ролик с липкой лентой - маст-хэв всех владельцев домашних питомцев. С его помощью удобно избавляться от шерсти животных и бороться с пылью дома. Роликом легко добраться до обивки мягкой мебели, штор, оконных сеток и другой мебели, которая регулярно загрязняется. Пыль прилипнет к липучке, а вам останется ее отлепить и выбросить.
6. Вентилятор и кондиционер
Вентилятор сдует пыль с мебели, а кондиционер засосет ее в себя / Фото: pioner-22.ru
Хитрость для самых ленивых. Если никак не можете убраться, упростите задачу с помощью бытовой техники. Пара кнопок, и уборка уже в разгаре. Для этого включите вентилятор, а затем кондиционер. Вентилятор сдует пыль с мебели, а кондиционер засосет ее в себя.
7. Воздухоочиститель
Очиститель всасывает воздух и прогоняет его через встроенные фильтры / Фото: vtc.by
Обилие пыли может собираться из-за слишком сухого воздуха в помещении. Чтобы не вытирать каждое утро мебель, присмотритесь к очистителям. Прибор компактный и не занимает много места. Он всасывает воздух и прогоняет через встроенные фильтры. К тому же, очиститель помогает бороться с аллергенами, неприятными запахами и бактериями. Удовольствие недешевое, но довольно эффективное.
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