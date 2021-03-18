7 хитростей, которые помогут бороться с пылью, лишний раз и не вставая с дивана

Бороться с пылью - не так просто, как хотелось бы

1. Полироль

Антистатические компоненты в составе полироля отталкивают пыль и не позволяют ей осесть / Фото: krashevseh.ru

2. Кондиционер для белья

Единственный минус кондиционера для белья - он может оставлять белые разводы / Фото: irecommend.ru

3. Носки

ru Из старых носков могут получиться отличные средства для уборки труднодоступных мест / Фото: design-homes.ru

4. Влажные салфетки

Влажные салфетки помогут провести быструю уборку в экстренной ситуации / Фото: images.spasibovsem.ru

5. Ролик для одежды

Липкий ролик поможет очистить не только одежду, но и мебель / Фото: ikea.com

6. Вентилятор и кондиционер

Вентилятор сдует пыль с мебели, а кондиционер засосет ее в себя / Фото: pioner-22.ru

7. Воздухоочиститель

Очиститель всасывает воздух и прогоняет его через встроенные фильтры / Фото: vtc.by