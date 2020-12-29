8 приемов опытных мастеров, с которыми дела по дому станет выполнять гораздо проще

На первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы повесить ровно роутер на стене или проделать отверстие в плитке. Если есть инструмент и все нужные материалы, то что тут сложного, думают начинающие мастера. Но роутер оказывается подвешен криво, коронка быстро ломается, а мусор после сверления усеивает всю мастерскую. А все дело в небольших хитростях, которые мастера нарабатывают по мере накопления опыта. Мы собрали подборку полезных советов, которые пригодятся новичкам при выполнении работ по дому или в мастерской.
1. Как «модернизировать» мешок, чтобы верх не «схлопывался»
Вставка фиксирует горловину мешка. / Фото:youtube.com/watch?v=bnEU6qnN-MI
Мусор, остающийся после ремонтных работ, удобно паковать в мешки, но вот собирать – не очень, так как мягкая горловина не держит форму. Но есть очень простой способ зафиксировать горловину и упростить уборку. Для этого понадобится какая-то старая, уже не нужная пластиковая емкость. К примеру, это может быть ведро или таз. Из боковой части емкости вырезают полосу шириной примерно 15-20 сантиметров и длиной, равной ширине мешка. Вырезанный кусок зашлифовывают по краям, сглаживая острые грани, чтобы они случайно не повредили кожу. Затем обработанную полосу вставляют в горловину мешка. Она зафиксирует верхнюю часть, не давая ей «схлопнуться», и собирать мусор будет намного удобнее.
2. Как охлаждать коронку, не останавливая сверление
Внутри коронки поролон, напитанный водой. /Фото: youtube.com/watch?v=bnEU6qnN-MI
В процессе сверления сильно нагревается как коронка, так и плитка, потому место воздействия необходимо охлаждать, подливая воду. Чтобы не прерываться на смачивание можно использовать нехитрый трюк с поролоном. Из мягкого наполнителя вырезают кусок, повторяющий формой и размерами коронку. Его вставляют в насадку и пропитывают водой. Теперь при сверлении поролон будет сжиматься и выделять влагу, охлаждая и коронку, и плитку.
3. Как сверлить, не загрязняя все вокруг
Из тройника легко сделать приспособление для улавливания пыли. / Фото: youtube.com/watch?v=bnEU6qnN-MI
При работе с перфоратором или дрелью неизбежно образование пыли. Конечно, убирается она просто при помощи пылесоса или обычного веника. Но можно снизить засоренность помещений и облегчить уборку после работы при помощи простого приспособления. Понадобится только тройник для канализации с углом ответвления 45 градусов. Конец фитинга обрезают до места соединения основного и отходящего раструбов, и зашлифовывают. Обрезанный конец прислоняют к стене в месте сверления, к ответвлению подсоединяют шланг пылесоса, а в прямой раструб вставляют сверло инструмента. Теперь мусор, образующийся при сверлении, сразу будет затягиваться в пылесос.
4. Как сделать удобный расклиниватель
Такую распорку удобно потом извлекать. /Фото: youtube.com/watch?v=KtMGEo47H4Q
Случается, что в процессе работы необходимо распереть и зафиксировать в таком положении какие-то элементы. В таком случае применяют клинья, но более удобно будет использовать специальную распорку, которую можно сделать самостоятельно. У приспособления очень простая конструкция и для изготовления понадобится только деревянный брусок, длинный болт с шайбами и гайка. По торцам деревяшки размечают центр и засверливают сквозное отверстие такого диаметра, чтобы через него мог пройти болт. Далее брусок распиливают вдоль по диагонали так, чтобы получилось два клина. Получившиеся два элемента соединяют при помощи болта и получают удобную распорку. С завинченной до конца гайкой приспособление держит распираемые элементы, а чтобы его вытащить, достаточно гайку отвинтить.
5. Как сделать магнитное стусло
Конструкция поделки очень простая. /Фото: youtube.com/watch?v=KtMGEo47H4Q
Для распиловки материала под определенным углом обычно используют стусло, чтобы не допустить перекоса. Однако у магазинного инструмента есть такой недостаток, как возникающий с течением времени люфт в пазах. Из-за пропилов они постепенно расширяются, и ножовка начинает в них болтаться. Но в подавляющем большинстве случаев заготовки распиливаются под прямым углом и для таких ситуаций можно сделать простое стусло самостоятельно. Для поделки понадобятся две дощечки и несколько небольших магнитов. На боковой части одной из деревянных планок размечают середину и накалывают метки на равном расстоянии друг от друга. В этих точках засверливают небольшие углубления и вклеивают туда магниты так, чтобы они не выступали над поверхностью. Затем концы дощечек соединяют перпендикулярно друг другу и закрепляют саморезами. Получившееся приспособление помогает ровно отрезать заготовки – магниты удерживают полотно ножовки строго в вертикальном положении.
Магниты удерживают полотно пилы вертикально. /Фото: youtube.com/watch?v=KtMGEo47H4Q
Полезный совет от Novate.ru: Магниты любых размеров – хорошие помощники любого мастера. Например, небольшие магниты можно приклеить к бите шуруповерта или жалу отвертки. После такого «усовершенствования» инструмент будет удерживать крепежные элементы, и они не потеряются в процессе работы. А металлическую стружку можно быстро убрать, завернув большой магнит в полиэтиленовый пакет, а потом вывернув его.
6. Как нанести точную разметку
Переносить разметку на стену удобно с помощью малярной ленты. /Фото: youtube.com/watch?v=2d7B8IQDKxA
При подвешивании каких-либо предметов с несколькими креплениями возникает проблема точной разметки для сверления. Решается она очень просто при помощи обычного малярного скотча. Кусок ленты наклеивают на обратную сторону подвешиваемого устройства так, чтобы она закрыла отверстия для крепления и обводят их карандашом. Затем скотч снимают, приклеивают на стену и получают точную разметку, где нужно сверлить отверстия под крепежные элементы.
7. Как засверлить отверстие в плитке, не соскальзывая
Кусочек малярной ленты на гладкой плитке помогает удержать сверло в одной точке. / Фото: youtube.com/watch?v=qmwJijo4q5Y
На гладкой плитке проделать отверстие в точно отмеченном месте бывает сложно из-за соскальзывания сверла. Здесь также выручит малярный скотч. Кусочек ленты наклеивают на плитку и все, больше никаких сложностей не будет. Такой нехитрый трюк создает сцепление и сверло не скользит по гладкой керамической поверхности.
8. Как забить гвоздь, не расколов планкуhttp://funhere.ru/?p=15916
Верхний гвоздь расколол планку, а нижний, предварительно затупленный – нет. /Фото: youtube.com/watch?v=bnEU6qnN-MI
Забить гвоздь в деревяшку дело несложное, но довольно часто случается такое, что планка раскалывается, причем чем ближе к краю, тем больше шанс на такой неприятный исход. Это происходит из-за того, что острый конец гвоздя действует как «рассекатель», раздвигая волокна древесины. Самый простой способ избежать раскола планки – скусить или затупить конец гвоздя. Несмотря на кажущуюся нелогичность, прием действенный. Тупой гвоздь не раздвигает, а сминает древесные волокна, поэтому планка остается целой.
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