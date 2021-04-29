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Самые опасные банды в СССР

Самые опасные банды в СССР

«В стране победившего социализма не может быть бандитов!», – не уставали повторять высокие партийные чины. Как они ошибались! На территории СССР преступные группировки появлялись регулярно, и каждую отличал свой уникальный почерк.



«Черная кошка»

Самая загадочная банда сталинской эпохи, с легкой руки кинематографистов названная «Черной кошкой», 3 года своими дерзкими преступлениями не давала покоя москвичам. Пользуясь тяжелым послевоенным положением и доверчивостью граждан, банда Митина раз за разом «срывала» крупные суммы денег и ускользала невредимой. Работу следователей усложняло отсутствие у членов банды всяких связей с криминальным миром – они образцовые работники Красногорского оборонного предприятия.

На преступный путь красногорцы встали 1 февраля 1950 года, когда совершили первое убийство, а 26 марта им удалось крупное ограбление. Слова «Всем стоять! Мы из МГБ!», – выкрикнутые в магазине, обескуражили сотрудников. Воспользовавшись замешательством, преступники очистили кассу на сумму 63 тысячи рублей – крупный куш в то время.

Не на шутку настоящее МГБ заволновалось 27 марта 1951 года. В тот день вооруженные пистолетами «митинцы» ограбили один из магазинов в Кунцево, убив пытавшегося им помешать директора.
От этого места до Ближней дачи Сталина было всего несколько километров!

Сыщиков заинтересовал тот факт, что все преступления бандиты совершали возле стадионов. И действительно, некоторые из злоумышленников оказались спортсменами. Возле Красногорского стадиона «муровцы» и напали на след банды Митина. Дальнейшее было делом техники.

По итогам следствия установлено, что преступники за 3 года совершили в общей сложности 28 разбойных нападений с 11 убитыми и 18 ранеными, награблено ими было более 300 тысяч рублей. Раскрытое дело спасло Хрущева, которого пытался сместить с поста руководителя Московского горкома Берия.

«Фантомасы»


С 1968 по 1973 годы в Ростове-на-Дону орудовала одна из самых нашумевших банд, чья деятельность стала частью советского криминального фольклора. Банду братьев Толстопятовых еще называли «фантомасами», из-за их любви к надеваемым на голову женским чулкам. Отличительной чертой преступной группы было использование самодельного огнестрельного оружия и детальная проработка плана разбойных нападений. Основными целями банды становились магазинная выручка, а также зарплаты, перевозимые инкассаторами.

Но бандитам отчаянно не везло – их словно преследовал злой рок. То инкассаторы не приедут в срок, то возле места планируемого преступления их спугнет знакомое лицо. Еще как назло сознательные граждане не боялись вооруженных злоумышленников и оказывали им сопротивление. Однако бандиты не церемонились – им ничего не стоило расстрелять бросившегося на них с палкой старика.

На совести преступников 14 вооруженных нападений, несколько убийств и 150 тысяч награбленных рублей. Любопытно, что один из членов банды Самасюк нередко признавался коллегам, что мечтает умереть на мешке с деньгами. 7 июля 1973 года его желание было исполнено, когда при перестрелке с милиционерами он в последний раз прильнул к вожделенным сокровищам. В этот день и закончилась бесславная история «фантомасов».

«Тяп-ляп»


В середине 1970-х годов Казань захлестнула волна молодежной преступности. Бандитские группировки спокойно могли выяснять свои отношения без активного противодействия со стороны милиции. Город жил в постоянном страхе. Очень быстро в лидеры бандитского движения выбились «Тяп-ляповцы» (ироничное название связано с заводом «Теплоконтроль»), которые не просто дрались с конкурентами из других районов – они их убивали. Один из лидеров группировки Хантимиров не ставил перед собой иной цели, как избивать и калечить людей. Культ силы он формировал и в своих подчиненных. Выходцы из «качалки» могли запросто пырнуть ножом или забить до полусмерти случайного прохожего.

Демонстративную и кровавую акцию запугивания «Тяп-ляповцы» устроили во «Дворце культуры им. Урицкого» во время дискотеки. Ворвавшись в помещение, они железными прутьями стали калечить находящихся в здании молодых людей. Даже серьезно травмированные подростки не жаловались в милицию – боялись расправы.

Бандиты осмелели настолько, что начали применять огнестрельное оружие и гранаты. Лишь 31 августа 1978 года, когда они вступили в серьезное противостояние с милицией, служители правопорядка вынуждены были применить силу и обезвредить банду. Четверо активных участников группировки были приговорены к расстрелу, в том числе и Хантимиров, остальные осуждены на длительные сроки. Банда «Тяп-ляп» положила начало распространению организованной преступности в стране, а ее лидеры явились первыми криминальными авторитетами.

«Санитары»


В самом начале 1980-х годов над Ростовом-на-Дону нависла зловещая тень банды «санитаров». Переодетые во врачей преступники, пользуясь доверием людей, врывались в квартиры, пытали, убивали, а затем и грабили жильцов. Впрочем, боялись не все, а те, у кого водились большие деньги – спекулянты. Все началось с жестокого убийства и ограбления Светлаковой, но расследование по делу известной скупщицы было спущено на тормоза влиятельным людьми – ее клиентами.

Изучение журнала Светлаковой и другие громкие преступления «санитаров» вывели следователей на уроженца Абхазии Зафаса Барциса, занимавшегося торговлей наркотиками. «Санитары», наркоманы со стажем, были низшим звеном банды, выполнявшим черную работу. Понятно, зачем нужны были деньги грабителям – ампула промедола или морфия стоила около 25 рублей, а им требовалась постоянная «подпитка».

Это была круговая система: деньги позволяли покупать наркотик, а его продажа давала возможность заработать еще больше. Бандитов сгубила жадность. «Санитары» сами хотели сбыть товар – на этом и попались. От них ниточка потянулась к потребителям, и через покровителей привела к организаторам преступного сообщества. Всего в деле фигурировало около 60 человек, которых милиция ловила по всей стране. Впрочем, у советской наркомафии нашлись влиятельные защитники в высших эшелонах власти и они как смогли, смягчили приговор. Барцису, которому грозил расстрел, в итоге дали 9 лет лишения свободы.

«Белый крест»


В конце перестройки наша страна столкнулась с явлением, которое казалось, кануло в Лету – политическим террором. На улицах Ленинграда все чаще стали появляться листовки, где неизвестные, называвшие себя организацией «Белый крест», призывали граждан присоединяться к вооруженной борьбе против «красного фашизма».

Современные народовольцы, однако, не гнушались ни грабежами, ни убийствами – все ради великого дела. Оперативникам из убойного отдела долго не удавалось напасть на след преступников, и не удивительно, среди них был организатор «освободительного движения» – милиционер Аркадий Мокеев.

Используя чужое табельно оружие, в течение года изворотливые преступники будоражили жителей Ленинграда. В частности, члены группировки убили инкассатора, покушаясь на крупную сумму денег, застрелили часового, пытаясь проникнуть на оружейный склад воинской части. Но все неудачно.

Банду задержали во время подготовки террористических актов. Подельников Мокеева приговорили к различным срокам заключения, а главаря к расстрелу, который позднее заменили пожизненным заключением. Это случилось за год до падения СССР.

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