Бумажные чашки, блюдца и другие предметы из старых книг

Сесилия Леви (Cecilia Levy) нашла новое применение старым книгам и комиксам. Вместо того чтобы выбросить, шведская художника превращает их в бумажные произведения искусства.



В прошлом переплётчик, теперь Сесилия придерживается противоположного подхода к литературе, вырывая страницы и соединяя их уже другим образом.



Книголюбам это может показаться кощунством, но если взглянуть на эти фотографии, то станет очевидно, что работы Сесилии Леви — это фактически свидетельство её любви к литературе.



Впервые она начала экспериментировать с 3D-объектами из бумаги в 2009 году. С тех пор художница создала множество самых разных предметов, причём, каждый раз Сесилия ищет для своих работ старые книги, чтобы их истории продолжились в новой и уникальной форме.















































































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