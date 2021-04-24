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20 классных коротких фактов о человеке и человечестве

20 классных коротких фактов о человеке и человечестве

Предлагаем вашему вниманию подборку фактов-в-одну-строчку, посвящённых некоторым удивительным особенностям устройства человека и человеческого общества в целом.

Если бы мы могли слышать частоту меньше 20 Гц, мы бы слышали… движения своих мышц. Скрип-скрип.

Теоретически, люди могут спокойно жить до старости на одном сливочном масле и картошке.

Когда наш организм не получает полноценного питания, уровень тестостерона падает, в то время как уровень эстрогена остается неизменным. Это может привести к росту груди у мужчин (гинекомастии) на фоне голодания. Мужчины, питайтесь!

В связи с тем, что фертильность (способность к деторождению) человека, как правило, падает с увеличением уровня благосостояния, население Земли, скорее всего, не будет расти так бурно, как в прошлом веке. По некоторым подсчетам, оно остановится примерно на 10 миллиардах.

У каждого человека уникальный узор языка, как и отпечатки пальцев.

Некоторые историки считают, что люди развивали сельское хозяйство… для улучшения производства алкоголя.

Люди — лучшие бегуны на длинные дистанции на нашей планете. В прошлом они охотились за добычей, доводя ее до изнеможения бегом.

Ученые заметили, что люди склонны создавать спонтанный порядок, когда они брошены на произвол судьбы (начиная от крупномасштабного общества до небольшой системы кругового движения транспорта).


В штате Кентукки когда-то жила семья с синей кожей. Семейство Фугейт приобрела синий цвет кожи из-за кровосмешения и редкого генетического расстройства — метгемоглобинемии.

Только у европейцев и их потомков, населяющих США, есть лактазная переносимость (переносимость молока во взрослом возрасте). От природы она не заложена, но развилась эволюционно.

Зевота заразительна не только у людей, но и у собак.

У вас гораздо больше пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус). Например, чувство равновесия и термоцепция — всего несколько из множества чувств, не включённых в основную пятерку.

Ушная сера обладает антимикробными свойствами, предотвращая скопление в ушах грибка и бактерий.

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Единственный потенциальный случай передачи рака от человека к человеку произошел, когда хирург, проводивший операцию на раковом пациенте, порезал себе руку и «трансплантировал» себе раковые клетки.

Ваши стопы состоят из 52 костей. Это четверть всех костей в вашем теле.

Человеческий палец способен ощутить предмет толщиной всего 13 нанометров. Если бы ваш палец был размером с Землю, вы бы почувствовали разницу между домом и автомобилем.

Наши глаза способны заметить пламя свечи на расстоянии 50 км, при условии ясной темной ночи.

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