Неожиданные образы животных

37-летний итальянский фотограф Джакомо Брунелли вырос на ферме в Перуджии в окружении животных — лошадей, собак, кошек, птиц, наблюдая за их, возможно, немного прирученной, но по-прежнему дикой сущностью.



Используя старую японскую фотокамеру, принадлежавшую еще его отцу, Джакомо сделал потрясающую серию фотографий, открывающих необычный мир хорошо известных, но по-прежнему совсем нам незнакомых живых существ.















Прыгающая кошка, Умбрия, Италия, 2006







Лошадь, трясущая головой, Умбрия, Италия, 2006







Жаба вверх ногами, Рим, Италия, 2008







Собака, Умбрия, Италия, 2006







Гусь, Умбрия, Италия, 2007







Встающая лошадь, Умбрия, Италия, 2007







Мышь, Умбрия, Италия, 2007







Голова и нога лошади, Умбрия, Италия, 2007







Павлин, Рим, Италия, 2007







Трехногая собака, Умбрия, Италия, 2007







Лиса, Умбрия, Италия, 2007







Маленькая птица, Умбрия, Италия, 2007







Змея, Умбрия, Италия, 2007







Голубь, площадь Святого Марко, Венеция, Италия, 2007



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