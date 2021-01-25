Как отремонтировать сколы на мебели самому, не вызывая мастера

С течением времени мебель из ЛДСП утрачивает первоначальный вид: приобретает сколы, царапины, а петли вываливаются или даже вырываются «с мясом», если дверцу особенно неудачно дернули. И чтобы привести шкаф или тумбочку в порядок, необязательно обращаться к специалистам. Во многих случаях с ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассмотрим варианты дефектов, и какие способы их устранения предлагают умелые мастера.
1. Устранение сколов и вмятин
Небольшие сколы легко устраняются с помощью мебельных восковых карандашей. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA
На торцах фасада довольно часто появляются сколы и вмятины. Небольшие дефекты легко устраняются восковым корректором. Если выемка более крупная, ее предварительно зачищают. Затем размягчают воск, этой массой заполняют углубление и плотно утрамбовывают. После застывания излишки срезают, поверхность шлифуют и при необходимости ретушируют. Можно сказать, что подбор нужного оттенка настоящий творческий процесс, ведь нужно найти средство, которое идеально совпадет по цвету с поверхностью. Для маскировки «заплатки» можно использовать фломастеры, маркеры, краски и другие подручных средства, например йод и даже обувной крем.
2. Реставрация сколотой поверхности
Струбциной прихватывают плотно, так, чтобы даже клей выступил. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA
Случается, что по каким-то причинам мебель оказывается сломана, и при падении откалывается кусок поверхности. Ситуацию не назвать распространенной, но такое вполне возможно. Получается, что функциональность детали не потеряна, но выглядит она теперь непрезентабельно. Если отколовшиеся куски целые, ситуация решается их приклеиванием обратно. Для начала отвалившуюся часть, и место скола зачищают от торчащих щепочек. Далее на дефектный участок наносят клей ПВА, отколовшиеся куски прикладывают на место и подгоняют как можно плотнее. Сверху помещают какую-то тонкую планку или плотную пленку, чтобы защитить ламинированное покрытие, и накрепко зажимают струбциной. Конструкцию оставляют в таком положении, пока клей не высохнет и отколовшийся кусок не «воссоединится» с основной заготовкой. Места соединений маскируют с помощью мебельных восковых карандашей.
Полезный совет: Если не удается найти воск по цвету, можно попробовать смешать несколько разных мелков, чтобы получить нужный оттенок. Еще один способ добиться нужного тона – заретушировать трещины фломастером или маркером после обработки воском. Для заготовки с покрытием белого цвета подойдет канцелярский корректор.
3. Восстановление отколовшейся части
После выкручивания конфирмата останется посадочное отверстие. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA
Допустим, отколовшаяся часть распалась на мелкие кусочки, и приклеивать обратно почти нечего. Обычно в таких случаях мастера делают «кашицу» из опилок и клея ПВА. Но есть более простое решение – эпоксидный пластилин. Его хорошо разминают и этой массой заполняют место скола, выравнивая поверхность и удаляя излишки. Если в отколовшемся месте было посадочное отверстие, то при формировании «заплатки» заделывают туда конфирмат. После высыхания эпоксидного пластилина крепежный элемент выкручивают, отремонтированную поверхность зашлифовывают и закрашивают под цвет остального покрытия. Конечно, на лицевой поверхности такой ремонт будет все-таки виден, но на боковине внутри шкафа или на ножке стола такую заплатку никто не заметит.
3D–ручкой можно не только рисовать, но и мебель ремонтировать. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA
Продвинутые мастера предлагают еще один способ ремонта крупных сколов – с использованием 3D-ручек. Но тут есть нюанс, у пластика низкая адгезия и он не прилипает к холодной поверхности. Однако умельцы нашли способ решить эту задачу. Место скола смазывают хорошим слоем ПВА с добавлением щепок и скобок для степлера – получается своеобразная «армированная» прослойка, которая и соединяет между собой ДСП и пластик. Поверхность скола прогревают феном и затем заполняют при помощи 3D-ручки (для ремонта подойдет инструмент с ABS-пластиком). Далее накрывают «заплатку» пергаментной бумагой и выравнивают, проглаживая утюгом. Затем поверхность зашлифовывают и покрывают краской. Это не самый простой вариант ремонта, но точно креативный и, наверное, будет интересен тем, кто не ищет легких путей.
4. Починка выпавшей петли
Стержень мебельных винтов значительно шире, чем у обычного самореза. /Фото: youtube.com/watch?v=kexuJYNJ1as
Ситуации с вырванной петлей случаются довольно часто. В силу разных причин отверстия разбиваются, и крепеж выпадает из своего места. При этом просто прикрутить назад фурнитуру не получается из-за увеличившегося диаметра дыр. Однако есть разные способы решения этой проблемы, в зависимости от размера отверстия. Когда оно не сильно разболтано, для закрепления петли можно использовать специальные мебельные винты. Они бывают разной формы, но их главное отличие от обычных саморезов – в толщине стержня. У мебельных винтов его диаметр в 2 раза больше. Подбирают винт нужной длины, надевают на сверло ограничитель, чтобы не пробить дверцу насквозь, и засверливают разбитые отверстия. Далее остается только прикрутить петлю на место.
Разболтанные отверстия чинят с помощью деревянного колышка. /Фото: youtube.com/watch?v=kexuJYNJ1as
В случае, когда отверстие сильно разбито и замена самореза на винт большего размера не решает проблему, используют деревянный шкант или клинышек подходящего размера. Отверстие расширяют с помощью сверла (не забываем об ограничителе) и заливают в него ПВА. Далее внутрь забивают шкант и спиливают лишнюю часть вровень с поверхностью заготовки. Затем в канте готовят отверстие тонким сверлом и прикручивают петлю с помощью саморезов.
5. Ремонт петли, вырванной «с мясом»
Предварительное вкручивание винта в смолу упрощает дальнейшую работу. /Фото: youtube.com/watch?v=kexuJYNJ1as
Случается, что петля выпадает с «размахом», прихватывая с собой прилегающий участок. В этом случае на помощь также придет эпоксидный пластилин или смесь из шпаклевки и эпоксидной смолы. Массу плотно утрамбовывают в отверстие, затем прикладывают петлю и размечают место крепления. Туда вкручивают саморез и оставляют до полного высыхания эпоксидки. В результате получим готовую резьбу для винта, и останется только прикрутить петлю на место.
Кусочек пластиковой трубы служит «опалубкой», чтобы смесь не затекала в паз. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA
В заключение рассмотрим способ ремонта так сказать, глобальной поломки, когда место под петлю разбито до самой кромки. Понадобятся футорка и болтик, которые сразу прикручивают к петле. Затем готовят наполнитель из шпаклевки или опилок и эпоксидной смолы. Смесь наносят на примерное место крепления самореза и прикручивают петлю. В результате этой операции, после высыхания футорка зафиксируется в нужном положении. Затем петлю снимают и заполняют смесью остальные места, вырванные «с мясом». Чтобы масса не вытекала, по краю дверцы делают ограничитель из планки, а круглый паз закрывают при помощи кусочка пластиковой трубы. После того, как эпоксидка засохнет, восстанавливают край дверцы: наклеивают новую кромку с помощью строительного фена, края обрезают и зашлифовывают. Вот и все, осталось прикрутить петлю и повесить дверцу на место.
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