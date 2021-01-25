Как отремонтировать сколы на мебели самому, не вызывая мастера

1. Устранение сколов и вмятин

Небольшие сколы легко устраняются с помощью мебельных восковых карандашей. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA

2. Реставрация сколотой поверхности

/Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA Струбциной прихватывают плотно, так, чтобы даже клей выступил./Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA

3. Восстановление отколовшейся части

После выкручивания конфирмата останется посадочное отверстие. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA

3D–ручкой можно не только рисовать, но и мебель ремонтировать. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA

4. Починка выпавшей петли

Стержень мебельных винтов значительно шире, чем у обычного самореза. /Фото: youtube.com/watch?v=kexuJYNJ1as

Разболтанные отверстия чинят с помощью деревянного колышка. /Фото: youtube.com/watch?v=kexuJYNJ1as

5. Ремонт петли, вырванной «с мясом»

Предварительное вкручивание винта в смолу упрощает дальнейшую работу. /Фото: youtube.com/watch?v=kexuJYNJ1as

Кусочек пластиковой трубы служит «опалубкой», чтобы смесь не затекала в паз. /Фото: youtube.com/watch?v=OcOJzRqgUrA