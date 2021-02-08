Мистическое племя хоббитов

В 2003 году весь мир обуяла небольшая (в буквальном смысле) лихорадка. Исследователи обнаружили остатки доисторического племени, члены которых не вырастали выше одного метра. Островок Флорес, где была сделано открытие, тут же штурмовали тысячи туристов, желающие воочию наблюдать настоящих «хоббитов». Какое-то время ученые считали, что наткнулись просто на захоронение подростков. Однако, полностью сформированный скелет эту возможность исключал. До настоящего момента ученое сообщество все еще продолжает обсуждать — является ли племя отдельной ветвью человечества, или же их просто деформировала какая-то болезнь.







Последняя полученная информация позволила ученым сделать окончательный вывод. Изучив слои в костях сохранившегося черепа и сравнив его с современными людьми, они пришли к выводу, что крошечные хоббиты обладают существенными отличиями.







Не обнаружилось никаких признаков того, что флориентийский люди страдали от неизвестного заболевания. Исследователи утверждают: миниатюрные существа не относятся к виду Homo sapiens. Однако существующей информации все еще не достаточно, чтобы понять, стоит ли относить индонезийских «хоббитов» к отдельному виду.







Родиной человека флоресского ученые склонны считать это же остров, Флорес.

Останки не были обнаружены нигде больше, кроме как в единственном скальном гроте Лианг Буа.На странные останки наткнулась команда австралийского геолога Майкла Гэгэна. Произошло это практически случайно: Майкл, решив обойти всю пещеру , обнаружил узкий проход, который привел его в новый грот.Здесь и были найдены захоронения племени человека флоресского. Эта триба вполне может оказаться недостающим звеном, связывающим человека прямоходящего и его далеких предков . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)