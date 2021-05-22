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Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки


Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки

Большинство людей терпеть не может перловку. Вообще в последние годы эта крупа полностью утратила свою популярность, хотя во времена Советского Союза она использовалась в приготовлении пищи практически всеми. Действительно, каша в традиционном смысле этого слова – не самое вкусное блюдо. Но ведь перловку можно готовить и другим способом, например, жарить.

Ингредиенты для создания кулинарного шедевра


Для приготовления вкуснейшей каши понадобятся совсем простые ингредиенты / Фото: povar.ru

Для приготовления вкуснейшей каши понадобятся совсем простые ингредиенты / Фото: povar.ru

 

Для того, чтобы приготовить это необычное и достаточно вкусное блюдо, понадобятся:



    • перловая крупа – 350 гр;







    • вода;







    • лук – 1 шт.;







    • чеснок – 1 шт.;







    • растительное масло – небольшое количество;





  • специи, перец, соль – по вкусу.


Если же в эту кашу добавить еще и грибы, блюдо будет еще вкуснее. Грибы можно купить в любом супермаркете или же заготовить и заморозить самим. Тут уж кому что нравится.

Процесс приготовления


Перловку необходимо промыть и просушить перед приготовлением / Фото: hiteat.ru

Перловку необходимо промыть и просушить перед приготовлением / Фото: hiteat.ru

 

Крупу следует тщательно промыть и просушить. После этого понадобится сковорода, достаточно глубокая и обязательно с толстой нижней частью. Сначала наливаем туда немного масла, после чего высыпаем крупу.

При обжарке перловая каша дает приятный ореховый аромат / Фото: smachno.in.ua

При обжарке перловая каша дает приятный ореховый аромат / Фото: smachno.in.ua

 

Перловка обжаривается до карамельного оттенка. Важно все время при обжарке ее перемешивать. Самое интересное, что перловка после жарки обладает очень приятным ореховым ароматом.
В обжаренную кашу следует добавить воду и тушить на тихом огне / Фото: poradum.com.ua

В обжаренную кашу следует добавить воду и тушить на тихом огне / Фото: poradum.com.ua

 

Добавляем в перловку воду (стакан воды на сто граммов крупы), накрываем крышкой. Когда каша начнет кипеть, огонь уменьшается наполовину.
Грибы с луком обжариваются на другой сковороде / Фото: povar.ru

Грибы с луком обжариваются на другой сковороде / Фото: povar.ru

 

Лук нарезается и обжаривается на другой сковороде. Туда же бросаются и грибы, если вы решили именно с ними приготовить блюдо.
Готовая каша смешивается с овощами и специями / Фото: kto-chto-gde.ru

Готовая каша смешивается с овощами и специями / Фото: kto-chto-gde.ru

 

За это время перловка дойдет до состояния готовности. В нее добавляется содержимое второй сковороды и чеснок, заранее измельченный.
Получается очень вкусное и полезное блюдо / Фото: travel-dom.ru

Получается очень вкусное и полезное блюдо / Фото: travel-dom.ru

 

Добавляем немного специй, чтобы не испортить ими естественный аромат каши, солим, перемешиваем и оставляем на плите под крышкой минут на пять. Вот и все – каша готова. Можно наслаждаться вкусным и полезным блюдом.

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Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки

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