Семь потрясающих фактов об Интернете

Интернет был создан, в первую очередь, для обмена информацией. Однако он быстро стал для людей чем-то большим, превратился в целый виртуальный мир со своими законами и узнаваемыми символами.



Публикуем увлекательную подборку фактов о глобальной паутине — сети Интернет.







1. Идея объединения компьютеров в сеть родилась в недрах Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA). Интересно, что первым сообщением, переданным одним компьютером сети ARPANET другому, были буквы LO. Изначально планировалось передать слово LOGIN, но после второй буквы связь оборвалась.



2. Протокол HTTP и язык HTML, то есть то, что мы сегодня называем Интернетом, является побочным продуктом исследований Европейского совета по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Да-да, того самого, который придумал великий и ужасный большой адронный коллайдер. Английский учёный Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) предложил в 1989 году способ усовершенствования внутренней системы обмена документами с помощью применения гиперссылок. Именно из этого второстепенного проекта родилась впоследствии Всемирная паутина.



3. Вы думаете, что первая онлайн-трансляция была посвящена какому-то громкому событию вроде запуска космического корабля или речи президента?

Нет, вы ошибаетесь! Первая в истории веб-камера была установлена в Кембриджском университете в 1991 году и была направлена на кофеварку. Благодаря ей учёные могли не вставая с места узнать, сварился их кофе или ещё нет.4. Посмотрите внимательно этот ролик.Лично я вижу вполне заурядного молодого человека, который непонятно зачем забрёл в зоопарк. На самом деле это знаменитый американский предприниматель Джавед Карим, один из разработчиков известной платёжной системы PayPal, основатель YouTube и автор первого ролика, загруженного на этот сайт. Того самого, что вы только что посмотрели.5. Первая в мире веб-страница была создана Тимом Бернерс-Ли 6 августа 1991 года. Она содержала данные о том, что такое Всемирная паутина, как установить веб-сервер, как скачать браузер и другую справочную информацию. Впоследствии эта страница была потеряна и вновь найдена благодаря имевшимся офлайновым копиям. Сегодня эта страница доступна здесь. А если вы хотите увидеть, как эта страница выглядела на экранах в прошлом, то вот эмулятор.6. Порноиндустрия одной из первых оценила потенциальные возможности интернета. Очень быстро в Сети появились сайты для взрослых, которые выглядели тогда примерно таким образом. Впоследствии порнография дала мощный толчок многим технологическим инновациям, в том числе онлайн-платежам, потоковому видео и виртуальной реальности . Не исключено, что первое реальное применение роботов тоже будет в сфере развлечений для взрослых.7. Каждый год компания Google публикует статистику популярных запросов. В уходящем 2015 году самыми громкими мировыми событиями стали вооружённые нападения в Париже и церемония вручения Оскара.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)