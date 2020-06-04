Сорняки, которые гораздо полезнее овощей на грядках

Удаляя с грядок дикоросы, мы не задумываемся, что иногда по ценности и пользе для здоровья они превосходят культурные растения, которые мы так заботливо выращиваем.
Многие люди не понимают, зачем есть крапиву с одуванчиком, ведь на рынке и в магазине и так полно зелени и овощей, а если хочется экологически чистых продуктов, их можно вырастить на огороде без удобрений и химикатов. Мы не собираемся заставлять вас питаться дикой травой, и, конечно, она нужна не для того, чтобы повысить калорийность вашего рациона и не для того, чтобы насытиться. Зелень нужна для того, чтобы блюда были разнообразнее и вкуснее, а мы бы получали ценные витамины и вещества, которых мало где встретишь в таком количестве. Так почему бы не воспользоваться возможностью, которую предлагает нам природа?
Как использовать съедобные травы?
Салаты
Начать можно с добавления нескольких листочков в тарелку с салатом. Это не сильно изменит вкус привычных блюд, но они приобретут новые оттенки вкуса, а вы будете знать, что съели полезную, богатую витаминами пищу. Если вы не сильно знакомы с дикими растениями, добавляйте их в еду по одному и наблюдайте за реакцией своего организма.
Супы
Дикорастущие травы удобно добавлять в первые блюда (супы, борщи и окрошки). Если варите суп, кидайте их в кастрюлю за 5−10 минут до готовности сначала в небольшом количестве, в качестве приправы.
Дикорастущие травы можно также добавлять в каши, рагу, котлеты, соусы, оладьи или начинки для пирогов.
Фиточай
Полезные травы являются основным ингредиентом для приготовления фиточаёв. В аптеках существуют целые отделы с травами, но ведь их можно заготовить и самостоятельно, добавляя в чайные смеси. Трав, пригодных для составления фиточая, огромное количество, начиная от листьев малины и заканчивая ромашкой и клевером. За лето можно заготовить и насушить целую фитоаптеку.
Зеленые смузи
Зеленые коктейли в последнее время стали очень популярны, их обожают сторонники ЗОЖ, они заменяют полноценный прием пищи, прекрасно освежают, помогают сбросить вес и восстанавливают силы, насыщая организм клетчаткой и хлорофиллом. Травы для коктейлей используются всё те же, только для приготовления коктейля понадобится отдельностоящий блендер с чашей. Сочетаются с травами огурцы, бананы, яблоки, пророщенные семена и орехи. Рецептов зеленых коктейлей можно найти огромное количество. И по сути любой зеленый коктейль — это готовая маска для лица и волос.
Как правильно собирать дикорастущие травы?
Собирать травы нужно в экологичестки чистых местах, и, конечно, не у дорог или свалок. Лучше всего срезать травы днем в сухую погоду, чтобы зелень была сухой. Дикоросы можно собирать с весны до осени, в зависимости от того, для чего они вам нужны. Если для зелени, то молодая и нежная трава подойдет лучше, если нужны цветы, — нужно дождаться цветения, а если корешки, то выкапывать их лучше к концу лета и осенью.
Собранные травы следует внимательно перебрать и тщательно промыть в холодной воде.Некоторые травы можно мыть в слегка подсоленной воде и даже замачивать на несколько часов. Например, замачивают одуванчик, чтобы из листьев ушла горечь, а крапиву обжигают кипятком, чтобы убрать жгучесть.
Если вы собрали зелень для салатов, то желательно и съесть её в тот же день, но по сути хранить свежую зелень нельзя дольше 2 суток.
Чтобы высушить травы, нужно разложить их в темном, хорошо проветриваемом месте. Хранить сухие сборы лучше всего в стеклянных банках с крышкой при комнатной температуре.
Что собирать?
Лучше не собирать травы, в которых вы не уверены, начните с самых простых и знакомых.
Одуванчик
Самым ценным свойством одуванчика считается его способность оказывать тонизирующее действие и устранять ощущение усталости. Из корней одуванчика можно приготовить кофе. К осени корни накапливают инулин, который активизирует обменные процессы и помогает организму усваивать кальций и магний. Поэтому кофе из одуванчиков — очень полезный напиток. Листья растения богаты протеином, углеводами, кальцием и клетчаткой. Чтобы удалить из листьев горечь, их нужно замочить на 30 минут в подсоленной воде.
Крапива двудомная
В листьях крапивы есть почти все известные витамины, а витамина С в два раза больше, чем в лимонах. Лучше всего собирать молодую крапиву, пока побеги нежные, но верхушки можно срезать и до осени, только в этом случае лучше добавлять их в супы или зеленые гарниры. Крапива — идеальный ингредиент для салатов типа «метелка», которые применяют для очищения организма от шлаков и токсинов. Если обдать её кипятком, то никакого жжения не будет, на вкус крапива немного напоминает картофель, поэтому никак не испортит привычный рецепт.
Иван-чай (кипрей)
Молодые побеги кипрея и листья тоже можно добавлять в салат или суп. А из высушенных листьев иван-чая получается отличная приправа, которая отлично подойдет для гарниров из круп: риса или булгура. В кипрее содержится протеин, жиры и клетчатка, а также большое количество витамина С, железа, марганца, меди и других микроэлементов.
Мокричник
Нежную зелень нейтрального вкуса можно добавлять в любые зеленые салаты, супы и фиточаи. Эта травка богата калием, аскорбиновой кислотой, каротином, витамином Е и минеральными веществами. Мокричник улучшает деятельность сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, обладает кровоостанавливающим и обезболивающим действием, полезен при желудочно-кишечных заболеваниях.
Кислица
В листья кислицы содержится щавелевая кислота, витамин С и другие вещества, её едят для уталения жажды, т.к. на вкус травка кислая. Добавлять кислицу можно в супы и салаты, а также приготовить кислый напиток, измельчив листья в блендере.
Клевер
В Киргизии из молодых листьев и головок клевера готовят питательное блюдо на бараньем сале. Считается, что оно обладает способностью восстанавливать силы при больших физических нагрузках. В пищу используют в основном головки клевера или совсем молодые листочки. В них много витамина С, каротина, витаминов P и E, эфирных масел и других полезных веществ. Измельченные головки также можно добавлять в овощные супы.
Сныть
У сныти очень много достоинств: в ней содержатся соли железа, бора, марганца, она поддерживает иммунитет, помогает при воспалениях, болезнях почек и печени, анемии и авитаминозе, способствует заживлению ран. Сныть содержит рекордное количество витамина С. Очень много вней и каротина (провитамина А), витаминов К и группы В.
Подорожник большой
Листья подорожника можно добавлять в салаты, супы и приправы и использовать в фиточаях. Молодые листья хорошо сочетаются с щавелем, особенно в супах из молодой зелени. Подорожник можно добавлять в омлеты или приготовить с луком и картофелем. Он хорошо известен, как лечебное и диетическое растение.
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