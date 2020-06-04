Сорняки, которые гораздо полезнее овощей на грядках

Удаляя с грядок дикоросы, мы не задумываемся, что иногда по ценности и пользе для здоровья они превосходят культурные растения, которые мы так заботливо выращиваем.





Многие люди не понимают, зачем есть крапиву с одуванчиком, ведь на рынке и в магазине и так полно зелени и овощей, а если хочется экологически чистых продуктов, их можно вырастить на огороде без удобрений и химикатов. Мы не собираемся заставлять вас питаться дикой травой, и, конечно, она нужна не для того, чтобы повысить калорийность вашего рациона и не для того, чтобы насытиться. Зелень нужна для того, чтобы блюда были разнообразнее и вкуснее, а мы бы получали ценные витамины и вещества, которых мало где встретишь в таком количестве. Так почему бы не воспользоваться возможностью, которую предлагает нам природа?



Как использовать съедобные травы?

Салаты

Супы

Фиточай

Зеленые смузи

Как правильно собирать дикорастущие травы?

Что собирать?

Одуванчик

Крапива двудомная

Иван-чай (кипрей)

Мокричник

Кислица

Клевер

Сныть

Подорожник большой

Начать можно с добавления нескольких листочков в тарелку с салатом. Это не сильно изменит вкус привычных блюд, но они приобретут новые оттенки вкуса, а вы будете знать, что съели полезную, богатую витаминами пищу. Если вы не сильно знакомы с дикими растениями, добавляйте их в еду по одному и наблюдайте за реакцией своего организма.Дикорастущие травы удобно добавлять в первые блюда (супы, борщи и окрошки).Если варите суп, кидайте их в кастрюлю за 5−10 минут до готовности сначала в небольшом количестве, в качестве приправы.Дикорастущие травы можно также добавлять в каши, рагу, котлеты, соусы, оладьи или начинки для пирогов.Полезные травы являются основным ингредиентом для приготовления фиточаёв. В аптеках существуют целые отделы с травами, но ведь их можно заготовить и самостоятельно, добавляя в чайные смеси. Трав, пригодных для составления фиточая, огромное количество, начиная от листьев малины и заканчивая ромашкой и клевером. За лето можно заготовить и насушить целую фитоаптеку.Зеленые коктейли в последнее время стали очень популярны, их обожают сторонники ЗОЖ, они заменяют полноценный прием пищи, прекрасно освежают, помогают сбросить вес и восстанавливают силы, насыщая организм клетчаткой и хлорофиллом. Травы для коктейлей используются всё те же, только для приготовления коктейля понадобится отдельностоящий блендер с чашей. Сочетаются с травами огурцы, бананы, яблоки, пророщенные семена и орехи. Рецептов зеленых коктейлей можно найти огромное количество. И по сути любой зеленый коктейль — это готовая маска для лица и волос.Собирать травы нужно в экологичестки чистых местах, и, конечно, не у дорог или свалок. Лучше всего срезать травы днем в сухую погоду, чтобы зелень была сухой. Дикоросы можно собирать с весны до осени, в зависимости от того, для чего они вам нужны. Если для зелени, то молодая и нежная трава подойдет лучше, если нужны цветы, — нужно дождаться цветения, а если корешки, то выкапывать их лучше к концу лета и осенью.Собранные травы следует внимательно перебрать и тщательно промыть в холодной воде.Некоторые травы можно мыть в слегка подсоленной воде и даже замачивать на несколько часов. Например, замачивают одуванчик, чтобы из листьев ушла горечь, а крапиву обжигают кипятком, чтобы убрать жгучесть.Если вы собрали зелень для салатов, то желательно и съесть её в тот же день, но по сути хранить свежую зелень нельзя дольше 2 суток.Чтобы высушить травы, нужно разложить их в темном, хорошо проветриваемом месте. Хранить сухие сборы лучше всего в стеклянных банках с крышкой при комнатной температуре.Лучше не собирать травы, в которых вы не уверены, начните с самых простых и знакомых.Самым ценным свойством одуванчика считается его способность оказывать тонизирующее действие и устранять ощущение усталости. Из корней одуванчика можно приготовить кофе. К осени корни накапливают инулин, который активизирует обменные процессы и помогает организму усваивать кальций и магний. Поэтому кофе из одуванчиков — очень полезный напиток. Листья растения богаты протеином, углеводами, кальцием и клетчаткой. Чтобы удалить из листьев горечь, их нужно замочить на 30 минут в подсоленной воде.В листьях крапивы есть почти все известные витамины, а витамина С в два раза больше, чем в лимонах. Лучше всего собирать молодую крапиву, пока побеги нежные, но верхушки можно срезать и до осени, только в этом случае лучше добавлять их в супы или зеленые гарниры. Крапива — идеальный ингредиент для салатов типа «метелка», которые применяют для очищения организма от шлаков и токсинов. Если обдать её кипятком, то никакого жжения не будет, на вкус крапива немного напоминает картофель, поэтому никак не испортит привычный рецепт.Молодые побеги кипрея и листья тоже можно добавлять в салат или суп. А из высушенных листьев иван-чая получается отличная приправа, которая отлично подойдет для гарниров из круп: риса или булгура. В кипрее содержится протеин, жиры и клетчатка, а также большое количество витамина С, железа, марганца, меди и других микроэлементов.Нежную зелень нейтрального вкуса можно добавлять в любые зеленые салаты, супы и фиточаи. Эта травка богата калием, аскорбиновой кислотой, каротином, витамином Е и минеральными веществами. Мокричник улучшает деятельность сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, обладает кровоостанавливающим и обезболивающим действием, полезен при желудочно-кишечных заболеваниях.В листья кислицы содержится щавелевая кислота, витамин С и другие вещества, её едят для уталения жажды, т.к. на вкус травка кислая. Добавлять кислицу можно в супы и салаты, а также приготовить кислый напиток, измельчив листья в блендере.В Киргизии из молодых листьев и головок клевера готовят питательное блюдо на бараньем сале. Считается, что оно обладает способностью восстанавливать силы при больших физических нагрузках. В пищу используют в основном головки клевера или совсем молодые листочки. В них много витамина С, каротина, витаминов P и E, эфирных масел и других полезных веществ. Измельченные головки также можно добавлять в овощные супы.У сныти очень много достоинств: в ней содержатся соли железа, бора, марганца, она поддерживает иммунитет, помогает при воспалениях, болезнях почек и печени, анемии и авитаминозе, способствует заживлению ран. Сныть содержит рекордное количество витамина С. Очень много вней и каротина (провитамина А), витаминов К и группы В.Листья подорожника можно добавлять в салаты, супы и приправы и использовать в фиточаях. Молодые листья хорошо сочетаются с щавелем, особенно в супах из молодой зелени. Подорожник можно добавлять в омлеты или приготовить с луком и картофелем. Он хорошо известен, как лечебное и диетическое растение.