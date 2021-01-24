Идеи использования древесных опилок на даче

Зачастую мы не ценим того, что имеем, а ведь порой стоит всего лишь осмотреться по сторонам (в нашем случае – выйти во двор) и вот вы уже счастливый обладатель универсального натурального материала! Поговорим о применении опилок на даче.

На вашем участке скопилось большое количество древесных опилок, и вы не знаете, куда их девать? Мы расскажем, как поступить в такой ситуации, ведь опилки – многофункциональный материал. Убедитесь сами!



1. Ароматизатор из опилок

2. Выращивание грибов на опилках

3. Компост из опилок

4. Мульча из опилок

5. Опилки для копчения

6. Опилки для садовых дорожек

7. Опилки для теплых грядок

8. Опилки как субстрат

9. Опилки как утеплитель

10. Опилки против скольжения

11. Опилкобетон своими руками

12. Поделки из опилок

13. Посадка картофеля в опилки

14. Опилки против вредителей

15. Укрытие растений опилками

16. Штукатурка опилками

Благодаря отличным впитывающим свойствам опилки можно использовать как натуральный ароматизатор.если у вас есть опилки можжевельника или сосны, насыпьте их в тканевый мешочек, плотно завяжите лентой;опилки любого дерева пропитайте эфирным маслом и поместите в баночку или мешочек, завяжите или накройте крышкой.Саше с ароматными древесными опилками положите в шкаф, где хранятся одежда и белье, или разместите в комнате.Вы знали, что вешенки можно выращивать в самых обычных древесных опилках? Субстрат готовится из крупных опилок лиственных пород и соломы (можно использовать комбикорм или шелуху от семян подсолнечника), смешанных в пропорции 3:1. Компоненты необходимо обработать: замочить массу в горячей воде на 3-7 часов, поддерживая температуру 60°С.Затем, когда субстрат остынет, его нужно отжать и уложить слоями в плотный прозрачный полиэтиленовый пакет, пересыпая каждый слой размельченной грибницей. В пакете проделывают несколько небольших отверстий. При должном уходе грибы вырастут за 40-45 дней.Опилки применяют как удобрение для многих растений. Есть одно «но» – свежие опилки использовать нельзя, так как они «вытянут» из почвы азот, необходимый культурам для роста. Выход из ситуации – приготовление компоста из опилок.Если компост «заправить» древесными опилками, это ускорит его созревание. Опилки улучшают структуру компоста: делают его более рыхлым, повышают воздухопроницаемость. Еще один «плюс» – такой компост быстрее разогреется по весне. В начале лета заложите компостную кучу, выкладывая опилки (10 кг) слоями. Каждый слой нужно пролить водой, в которой растворены удобрения:130 г мочевины;10 г суперфосфата;70 г хлорида калия.Также каждый слой нужно просыпать известью (на кучу высотой 1,5 м уйдет 150 г извести). Когда компост будет готов, его вносят в почву из расчета 2-3 ведра на 1 кв.м. Оптимальное время для внесения компоста – конец лета.Этим натуральным материалом мульчируют грядки, почву под ягодными кустами, приствольные круги деревьев и т.д. Для мульчирования можно применять полуперепревшие или перепревшие опилки.Поскольку свежие опилки вредны для растений (они поглощают из почвы азот), перед использованием их нужно подготовить: на расстеленную пленку слоями высыпать 3 ведра опилок, 200 г мочевины и 10 л воды. Сверху опилки накрывают пленкой и придавливают чем-нибудь тяжелым. Спустя 2 недели опилки можно использовать.Перепревшие опилки выкладывайте слоем 5-10 см. Мульчирование опилками помогает справиться с сорняками, способствует удержанию влаги в почве.Если вы – счастливый обладатель собственной коптильни, то наверняка знаете, что опилки – прекрасный материал для растопки.Лучше всего для коптильни подходят опилки ольхи, дуба и плодовых культур: яблони, вишни, абрикоса, облепихи. А вот самые неподходящие деревья, опилки которых не стоит использовать в этих целях, это осина и хвойные.Опилки для копчения должны быть качественными, поэтому перед использованием убедитесь, что на них нет плесени или следов химической обработки. Замочите опилки в теплой воде на 4-5 часов, затем подсушите (оптимальная влажность 50-70%).Садовая дорожка из древесных опилок – простой, симпатичный и удобный способ украсить участок. Выройте неглубокую траншею любой формы (примерно на штык лопаты), заполните ее опилками и утрамбуйте. Преимущества такой дорожки:ее можно сделать сколь угодно извилистой; в ней не будет застаиваться вода; сорняки не скоро пробьются сквозь опилки.Имейте в виду, что со временем опилки в дорожке просядут, поэтому каждый год придется их подсыпать.Опилки пригодятся для устройства органических траншей – так называемых теплых грядок. На таких грядках растениям очень комфортно, они получают больше питательных веществ. На дно траншеи (глубина 40-50 см) выкладывают слой ошпаренных опилок, застилают их тканью и поливают розовым раствором марганцовки.Следующий слой — растительные остатки (например, листва, ботва растений), которые посыпают золой (1-2 стакана на 1 кв.м). Затем в траншею высыпают смесь, в которую входят перегной или торф (5-6 ведер), песок (1 ведро), 1 ст.л. мочевины, 2 стакана золы, 1,5 ч.л. борной кислоты, 1 ст.л. суперфосфата, 1 ч.л. сульфата калия, 1 ч.л. цинка сернокислого.Опилки сделают грунт более рыхлым, а значит, к корням растения будет поступать больше кислорода. Для субстрата нужно брать лежалые опилки либо добавить к свежим мочевину (на 1 ведро – 40 г удобрения). Это не даст опилкам забрать у растений азот. Чтобы приготовить субстрат для рассады, смешайте следующие ингредиенты:Смесь 1: опилки, низинный торф, речной песок (в соотношении 1:2:1).Смесь 2: опилки, огородная земля, торф низинный (1:1:2).К готовой смеси (из расчета на 10 л субстрата) добавьте 40 г двойного суперфосфата, 1/2 стакана золы, 15 г аммиачной селитры и 40 г сернокислого калия.Опилки можно применять как утеплитель при изготовлении термокороба для хранения овощей и фруктов на балконе. Сделать термокороб своими руками очень просто. Возьмите высокую коробку, деревянный ящик или другой контейнер с крышкой, и наполните емкость сухими древесными опилками. Овощи или плоды поместите в опилки и поставьте термокороб на балкон.Чтобы обезопасить себя и близких, позаботьтесь о том, чтобы в зимнее время садовые дорожки не превратились в ледяной каток. Опилки помогут вам в этом – регулярно посыпайте ими скользкие места на участке.Этот экологически безопасный, прочный и морозостойкий материал применяют для строительства домов, дачных построек. Для его изготовления вам понадобится бетономешалка. Опилки высушивают и просеивают через сито с ячейками 1×1 см, затем смешивают с цементом и песком. Далее в смесь нужно добавить известняковое или глиняное тесто и перемешать, в несколько приемов налить воду (после каждой порции смесь нужно перемешать).Количество ингредиентов для опилкобетона средней плотности: 20 кг опилок, 20 кг песка, 10 кг цемента, 15 кг извести (глины).Древесные опилки – прекрасный материал для детского (и не только) творчества. Из опилок можно лепить фигурки, приготовив для этого тесто (2 стакана опилок, 1/2 стакана крахмала, 1/2 стакана воды, 5 ст.л. клея ПВА, 1 ч.л. растительного масла). Также крупными опилками можно украсить пластилиновую фигурку, сделав, например, перышки для птички: аккуратно втыкайте в фигурку опилки, создавая «оперение». Мелкие опилки можно выкрасить в разные цвета и сделать из них картину, приклеивая на картон.Опилки используют как субстрат для проращивания картофеля. В ящики нужно насыпать опилки, положить на них здоровые клубни картофеля и засыпать их еще одним слоем опилок. Толщина верхнего слоя не должна превышать 3 см. Ящики ставят в темное прохладное (12-15°С) место и регулярно увлажняют субстрат.Опилки – эффективное средство в борьбе с вредителями. Так, чтобы избавиться от личинок колорадского жука, необходимо засыпать междурядья картофельных грядок свежими древесными опилками. Смолистые вещества, выделяемые ими, отпугивают насекомых.Известно, что незимостойкие растения нужно укрывать от холода, и в этом вам на помощь снова придут опилки! Наполните этим материалом полиэтиленовые пакеты и обложите ими побеги зимующих растений. Другой вариант – мульчирование или окучивание растения опилками.Если не хотите, чтобы растение задержалось в росте, не забудьте убрать укрытие из опилок с приходом весны. Почва под опилками согревается намного медленнее.Штукатурку из опилок также называют теплой. С ее помощью можно утеплять откосы оконных и дверных блоков, отделывать внутренние стены, а также фасады. Кроме того, теплая штукатурка хорошо изолирует шумы. Вам понадобится бумажная масса (например, измельченные старые газеты), цемент и опилки. Ингредиенты смешиваются в соотношении 2:1:3 и разбавляются водой, после чего снова тщательно перемешиваются.Надеемся, что наш материал оказался полезным для вас. Возможно, в нашем списке не хватает интересного способа применения опилок на даче, о котором знаете вы? Поделитесь в комментариях!