Как выглядит сегодня настоящий японский интерьер

В традиционном японском доме нет привычных для европейца окон, дверей тоже нет, мебель найти непросто, а ходить приходится босиком. И все-таки этот стиль внутреннего убранства остается удивительно популярным и привлекательным, даже для тех, кто не углубляется в философию японского буддизма и просто ценит лаконичность и простоту в интерьере.
Японский дом как продолжение окружающей его природы
Традиции строительства и обустройства японского дома формировались еще с эпохи Хэйан, то есть с конца VIII до конца XII века. Сейчас любой дом в классическом японском стиле носит название «минка».
В наши дни традиционный японский дом можно увидеть в сельской местности
Японский дом представлял собой легкую конструкцию из недорогих материалов: дерева, бамбука, глины, соломы. Такие жилища создавали для себя крестьяне и ремесленники. Камень использовался разве что для фундамента, да и то не всегда. В случае, например, землетрясения – частой напасти для Страны восходящего солнца – дом оказывался относительно безопасным, и при разрушении было достаточно легко собрать его заново. Правда, крепостью такое жилище назвать было нельзя, но японская философия и не воспринимала стремление отгородиться от мира как правильное, куда более важным признавая достижение гармонии между внутренним миром человека, его жилищем и тем, что находится за стенами.
Японский дом и японский сад - части единого целого
Стиль жилых помещений японского дома – сёин-дзукури – складывался под влиянием традиций буддийских монастырей в жилищах самураев. Такая обстановка располагала к творчеству и занятиям каллиграфией – в уединении, в отсутствии всего лишнего, что могло бы отвлекать от работы.
Мода на минималистичный японский интерьер время от времени захватывает и западный мир, как это происходит сейчас, когда дом все чаще становится местом спокойного медитативного времяпрепровождения, А вот сами японцы от своих традиций никогда и не отходили, несмотря на пользование всеми благами прогресса: они просто умело встраивали достижения цивилизации в давние принципы организации своего жизненного пространства.
Для европейца дом в японском стиле - нечто по-настоящему экзотическое
Внутри традиционного японского дома
Минка могли строить по-разному – в зависимости от места расположения, климата, образа жизни семьи. Но можно выделить общие черты. Пол в доме был земляным, а вот большая часть жилого пространства была покрыта деревянным настилом на высоте около 50 сантиметров – это позволяло избежать сырости, затоплений во время дождей.
Так выглядели кухня и хозяйственные помещения
До наших дней у японцев сохранилось правило снимать обувь при входе в дом, в прихожей, которая носит название гэнкан. Уличную обувь затем убирают в шкаф. Японцы вообще склонны все, что только возможно, убирать и прятать, чтобы не перегружать взгляд многочисленными вещами и деталями интерьера. Поэтому японский дом, несмотря на скромные размеры, часто кажется просторным, по этой же причине его легко содержать в безупречной чистоте.
Роль стен выполняют скользящие перегородки - фусума
Сняв обувь, японец проходит в жилую часть дома. Это довольно большое пространство, которое в своем классическом виде не имеет строгого деления на комнаты. Используются скользящие перегородки-фусума, которые могут выполнять роль и стен, и дверей. Их обклеивают с обеих сторон японской бумагой, так же поступают и с другим видом перегородок – сёдзи, которые представляют собой решетчатые рамы. В результате комната наполняется мягким рассеянным светом – окон в традиционном понимании в японском доме нет.
Сёдзи - решетки, обклеенные бумагой - пропускают и рассеивают свет
Пол выстилается татами – матами-циновками. Их размеры одинаковы – 90 на 180 сантиметров. Именно в количестве таких циновок японцы измеряют площадь дома. Изготавливают такое покрытие из тростника, благодаря чему воздух в доме наполняется свежестью, циновки впитывают излишнюю влагу в дождливые дни и, наоборот, насыщают ею помещение в сухую и жаркую погоду.
На циновках сидят, отдыхают, принимают пищу. Даже спят – только расстилают матрас футон, который утром сворачивают и убирают в шкаф. Это экономит пространство – нет необходимости занимать место ненужными днем кроватями.
Матрасы футон поверх циновок
В холодное время года в футон кладут грелку – ведь японские дома, как правило, не отапливаются. Чтобы согреться, как и в старину, наполняют фуро – деревянный чан с очень горячей водой. У японцев принято окунаться в фуро по очереди всей семьей (предварительно вымывшись), вода при этом не меняется. После такой процедуры на протяжении всего вечера не чувствуется холод и сквозняки.
Японская баня фуро
Украшения в японском доме
От сквозняков японцев долгое время защищали ширмы, которые когда-то были заимствованы из китайской культуры. Ширмы, помимо этого, помогали регулировать освещение в доме, делили помещение на зоны, а кроме того – выполняли важную эстетическую роль.
Японская ширма XVI в.
Этим функции ширмы не исчерпывались. Такие переносные «стены» защищали дом от проникновения злых духов. Первоначально этот предмет интерьера и размещали у входа.
Для того чтобы соединить между собой створки, использовали опять-таки японскую бумагу. Стараниями художников на ширмах появлялись рисунки и даже целые пейзажи.
Непременной частью японского жилища стала ниша токонома, что-то близкое к красному углу в русской избе. Первые токонома, по-видимому, появились в XVI веке, в конце периода Муромати.
Токонома
В этой нише поначалу могли размещаться буддийские символы, а сейчас в токонома можно обнаружить даже телевизор. Главное – что это самое красивое место в доме. Наиболее уважаемого гостя принято усаживать рядом с токонома, спиной к ней.
Внутри токонома находится возвышение. Заходить туда нельзя – разве что это понадобится для перемещения предметов, расположенных внутри ниши.
А этими предметами могут быть цветочная композиция – икебана, курильница для благовоний – вообще что-то самое красивое и ценное, чем хозяин дома хочет любоваться сам и что хотел бы показать своим гостям. На стене в глубине ниши располагается какэмоно – это вертикально расположенный свиток, шелковый или бумажный, на котором изображен рисунок или каллиграфическая надпись – девиз, изречение, стихотворение.
Свиток какэмоно в глубине ниши
Японский дом в своем традиционном виде продолжает философию ваби-саби, мировоззрения, которое признает прекрасное в простом и естественном. И сейчас жители Страны восходящего солнца соблюдают давние традиции, вроде обязательного разувания у порога жилища. В подавляющем большинстве современных японских домов и квартир как минимум одна из комнат сделана в традиционном стиле.
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