Ступенчатые колодцы Индии, или Куда ведут подземные лестницы

Климатические условия играют основополагающую роль в организации быта любого народа, особенно, если это касается водоснабжения. Не является исключением и Индия, в которой издревле создают ступенчатые колодцы - грандиозные шедевры подземного зодчества. Эти образцы древней архитектуры являются незаурядными достопримечательностями, они менее известны, чем храмы и дворцы.
1. История многовековой культуры подземного строительства в Индии
Ступенчатые колодцы Индии – загадочные подземные лестницы, ведущие не только к живительной влаге.
Колодцы во все время создавались для того, чтобы добывать грунтовые воды. В каждой местности эти гидротехнические сооружения имеют оригинальные формы, структурные особенности и занимают особенное место в культуре. Не стала исключением и Индия, с ее жарким климатом, где засухи могли натворить немало бед. Поэтому не стало удивлением, что в этой южно-азиатской стране колодцы с водой превратились в сакральные места, с которыми связано строительство ступенчатых сооружений огромных размеров.
Во все времена доставкой воды из таких колодцев занимались женщины (Индия).
Простейшие конструкции ступенчатых колодцев (Индия). mikelatrinadedivulgacao.blogspot.com.
Справка: Ступенчатые колодцы, уходящие на значительную глубину, в Индии называют «бауди», «баори» или «баоли». Их уникальность заключается в том, что ступени выполнены вдоль всех четырех стен колодца и по спирали/периметру спускаются вглубь одинаковыми уступами. Это позволяет добраться к воде, на каком бы уровне она не находилась. Как показывают исследования, благодаря особенной конструкции и возможности сбора дождевой воды живительная влага в колодцах была всегда, даже в самый засушливый сезон. Хотелось бы отметить, что подобного рода гидротехнические сооружения, являющиеся по совместительству еще и архитектурными шедеврами, встречаются только в Индии.
Красота форм гидротехнических сооружений удивляет уже не одну сотню лет (Индия).
Строительство баори началось еще в начале нашей эры (приблизительно II-IV вв. н. э.). И если изначально это были простейшие сооружения, то со временем и развитием инженерных технологий они приобрели поистине храмовые очертания, ведь вода всегда играла основополагающую роль в проведении религиозных обрядов.
2. Устройство ступенчатого колодца
Для создания ступенчатых колодцев требовались тщательные расчеты (Индия).
Для создания колодцев копали глубокую яму. Как правило, она была квадратной, но встречаются объекты треугольной и круглой формы. Но какие бы очертания не имела конструкция, она непременно углублялась и сужалась к низу, такая себе перевернутая пирамида. Ее внутренняя часть была ступенчатой, что позволяло спускаться на самое дно колодца. Поскольку индусы не надеялись только на грунтовые воды, в них были вмонтированы дренажные каналы, позволяющие в период дождей наполнять сооружения практически до краев.
Спуск многие века превращался в ритуальное паломничество.
Некоторые объекты копались настолько глубоко, что добраться к воде во время засухи было проблематично, ведь преодолеть по несколько тысяч ступеней в жару очень сложно. Так, например, в самом глубоком колодце Индии, в Чанд Баори, расположенном в Гуджарате, построенном еще в IX в. во времена правления короля Чанда, почти 3,5 тыс. ступеней на 13 уровнях. Поскольку глубина этого колодца превышает 20 м, чтобы облегчить спуск и подъем жителей были созданы масштабные террасы и небольшие крытые павильончики для отдыха.
На 13 уровнях колодца создано около 3,5 тыс. ступеней (Чанд Баори, Индия).
Интересный факт от Novate.ru: Колодец Чанд Баори стал прототипом тюрьмы «Яма», из кинофильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В нем проходила часть съемок, хотя многие предполагали, что это компьютерная графика.
3. От святыни до полного забвения
Аграсен-ки-Баоли – один из самых необычных ступенчатых колодцев Индии.
Еще совсем недавно эти колодцы были не только основным источником воды, но и главными святынями, в которых создавались храмы со всем полагающимся антуражем. Как следствие, в них проводились религиозные ритуалы с омовением рук и ног, а это значит, что вода становилась рассадником бактерий и различных инфекций.
Храмовый комплекс Рани-ки-Вав является настоящей жемчужиной древнего искусства (Индия).
Вопиющая антисанитария послужило причиной того, что англичане, контролирующие Индию, издали запрет на употребление воды из таких колодцев. Это случилось еще в XIX веке, хотя и современные эпидемиологи, бактериологи и паразитологи в один голос утверждают, что глоток воды из этих «святынь» способен погубить человека всего за 2-3 дня. Учитывая полную антисанитарию, да и немалую опасность во время спуска/подъема большинство колодцев были закрыты или установлены ограничители движения.
Ступенчатый колодец Рани-ки-Вав спроектировали как перевернутый храм с семью уровнями на разной глубине (Индия). / Фото: undergroundexpert.info.
Некоторые объекты имеют особенную археологическую ценность, например, Рани-ки-Вав («Колодец Королевы»), находящийся в городе Патан (штат Гуджарат). Еще в XI веке он был построен не просто как колодец - на одном из уровней возведен фантастической красоты храмовый комплекс. Его глубина достигает 24 м при ширине и длине – 20 м и 64 м соответственно. Благодаря тому, что «Колодец Королевы» вскоре затопила река Сарасвати, ил в прямом смысле слова законсервировал удивительный объект и помог сохранить около 500 скульптур, более тысячи небольших барельефных религиозных и мифологических сюжетов, а также колонны и их узорчатые украшения. Комплекс полностью расчистили лишь в конце XX в., а в 2014 г. его внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большинство старинных колодцев уже заброшены, но туристы и паломники их посещают с удовольствием (Индия).
4. Туристические достопримечательности
Солнечный храм Модеры в Сурия Кунд (Гуджарат, Индия). / Фото: undergroundexpert.
На данный момент многие старинные ступенчатые колодцы уже совсем заброшены, затоплены и заселены всякой неприятной живностью и мусором. Но самые впечатляющие до сих пор действуют в качестве храмов, в которые устремляются не только потоки паломников, но и толпы любопытных туристов. В этих прекрасных, но довольно экстремальных культовых объектах все так же проводятся обряды, но категорически запрещается купаться, пить воду, хотя допускается омовение ног.
Многие колодцы и подземные «перевернутые храмы» имеют особую притягательную силу (Индия).
Некоторые сохранившиеся колодцы поражают своим масштабом и красотой не меньше, чем дворцы магараджей (Индия).
Туристов, желающих посетить подобный объект, авторы Novate.ru хотят предупредить, что спуститься по узким ступеням некоторых храмов-колодцев не так уже и просто, нужна хорошая физическая подготовка, а также следует быть предельно острожными, особенно после дождей.
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