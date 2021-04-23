Северная Корея планирует уничтожить легендарный плавучий курорт

Семиэтажное здание плавучего отеля и теннисные корты.

К отелю нужно было добираться целых 70 километров на водном такси.

Время, когда плавучий отель был пришвартован в Сайгоне.

Так плачевно выглядит, этот некогда роскошный плавучий отель, сейчас.

Макет плавучего отеля.