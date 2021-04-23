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Северная Корея планирует уничтожить легендарный плавучий курорт


Северная Корея планирует уничтожить легендарный плавучий курорт

Шикарный семиэтажный пятизвёздочный плавучий отель был спущен на воду в конце 80-х. Он плавал в 70 километрах от побережья Таунсвилла (Квинсленд, Австралия). В отеле было двести комнат, бары, дискотеки, тренажёрный зал, сауна и два превосходных ресторана. К отелю был пришвартован плавучий теннисный корт. Это было невиданное доселе явление, что отель смотрелся неким гостем из будущего. Многие жители Таунсвилла, достаточно взрослые, чтобы помнить то время, до сих пор вспоминают об этом невероятном курорте.

Курорт Four Seasons Barrier Reef Resort был детищем инженера из Таунсвилла, Дуга Тарки. Он мечтал разместить отель на Большом Барьерном рифе, чтобы туристам было легко туда добраться. Первоначальный проект состоял в том, чтобы навсегда пришвартовать три круизных корабля вокруг рифа. Инвесторы сочли подобное предприятие не очень выгодным и в целом нецелесообразным.
Семиэтажное здание плавучего отеля и теннисные корты.

Семиэтажное здание плавучего отеля и теннисные корты.

 

Всю концепцию изменила случайность. Шведская компания, специализирующаяся на строительстве плавучих общежитий для нефтяных вышек, превратила эту идею в плавучий курорт. Строительством занялась сингапурская строительная фирма. Проект был очень сложным, ведь отель такого класса, да ещё и плавучий, должен был включать в себя множество разнообразных функций. Курорт располагался в экологически чистом месте, а потому обязан был соответствовать очень строгим стандартам морского парка Большого Барьерного рифа.
К отелю нужно было добираться целых 70 километров на водном такси.

К отелю нужно было добираться целых 70 километров на водном такси.

 

Для покраски корпуса не использовалась токсичная краска. Никакие отходы не сбрасывались в окружающие воды. Сточные воды и все жидкие отходы тщательным образом перерабатывались, в результате получалась стерилизованная вода. Эту чистую воду разрешалось сбрасывать в нескольких милях до рифа.
Мусор работники сжигали, что нельзя было сжечь — вывозили на материк.

Строительство отеля закончилось в 1987 году. Стоила реализация проекта 40 миллионов долларов США. Были незначительные юридические трения с сингапурской фирмой - это задержало открытие отеля на пару месяцев. Потом неблагоприятные погодные условия обусловили ещё одну двухмесячную задержку. Это ударило по прибыли, так как был упущен весьма доходный зимний туристический сезон. Инвесторы понесли миллионные убытки, когда отель, наконец-то, открылся в марте.

Самое большое неудобство для туристов состояло в том, что нужно было совершить 70-километровый вояж на водном такси, чтобы добраться до дрейфующего посреди океана отеля. Когда до курорта добирались, то очень многие люди страдали морской болезнью — это портило всё впечатление. Плохая погода частенько становилась причиной того, что нарушалась связь с материком. Это тоже влекло за собой некоторые неудобства и сбои в работе отеля.
Время, когда плавучий отель был пришвартован в Сайгоне.

Время, когда плавучий отель был пришвартован в Сайгоне.

 

Однажды произошёл очень неприятный инцидент — загорелся один из катамаранов. Их использовали для перевозки гостей. Огонь перекинулся на соседние объекты. Никто из людей в результате не пострадал, а вот репутации был нанесён весьма жестокий урон. Добили предприятие бездарное управление и ещё более бездарный маркетинг. Заказы стали иссякать. Отель стало слишком дорого содержать, и спустя чуть больше года после открытия, его продали.

Собственником курорта стала одна вьетнамская компания и курорт отбуксировали в Сайгон. Там он открылся и стал работать под названием Сайгонский плавучий отель. В те времена Вьетнам переживал настоящий туристический бум. Бизнес испытывал огромную потребность в роскошных отелях. Плавучий отель стал идеальным решением. Курорт стал очень популярным. Прибыль пошла в гору. Но продолжалось это недолго. Финансовые проблемы настигли и этих владельцев, и они решили закрыть бизнес.
Так плачевно выглядит, этот некогда роскошный плавучий отель, сейчас.

Так плачевно выглядит, этот некогда роскошный плавучий отель, сейчас.

 

На этот раз отель продали Северной Корее. Его доставили в туристическую зону горы Кымган, на границе между Северной и Южной Кореей. Граница между государствами была открыта в 1998 году для туристов с юга. Отель переименовали в Sea Kumgang Hotel или Hotel Haegumgang.

Вначале курорт был очень успешным. Это было место где без проблем могли встретиться родственники из Северной и Южной Кореи. Правительство Южной Кореи спонсировало курорт. Всё закончилось в один отнюдь не прекрасный день, когда северокорейский солдат по трагической случайности застрелил туристку из Южной Кореи. Туры на курорт остановили. Финансовые вливания с южнокорейской стороны прекратились. Проработал отель на этот раз 10 лет.

Сегодня отель Haegumgang всё ещё находится на своем месте, но уже более 10 лет он закрыт. Он обветшал и потерял свой первоначальный роскошный вид. Северокорейский лидер, Ким Чен Ын, недавно осмотрел отель и остался очень им недоволен. Он отпустил несколько очень нелестных замечаний по поводу состояния судна. В частности, сравнил его с «самодельными палатками в зоне бедствия». Господин Ким приказал очистить курорт на горе Кымган от всех «отсталых» и «потрёпанных» объектов. Для плавучего курорта это может означать, что его либо перестроят (что маловероятно ибо слишком дорого), либо продадут другому собственнику (что тоже весьма затруднительно), либо уничтожат. Последний вариант представляется наиболее вероятным.
Макет плавучего отеля.

Макет плавучего отеля.

 

Между тем, жители Таунсвилла всё ещё ностальгируют по поводу отеля. Белинда О'Коннор, которая работала на водном такси, доставлявшем гостей в отель, до сих пор помнит, как она впервые увидела его. «Это было впечатляющее зрелище! Я помню так много удивительных дней, когда я жила там, ловила рыбу, устраивала вечеринки с экипажем, ныряла... Нам доставляли пиццу на вертолёте!», - рассказала она изданию ABC.

Другой бывший сотрудник отеля, Люк Штейн, с любовью вспоминает: «Это была и остаётся лучшая работа, которая у меня была когда-либо в жизни! Мне платили за то, чтобы ходить, плавать и быть на солнце. Я оглядываюсь назад в те времена и думаю: «Это действительно было? Я мечтаю?"

В Морском музее Таунсвилла сейчас находится популярная выставка об отеле с макетом судна, информацией и памятными вещами.

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Северная Корея планирует уничтожить легендарный плавучий курорт

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