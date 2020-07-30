Треугольная архитектура в Греции

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Проектное бюро Tense Architecture Network выступило автором проекта необычного треугольного дома в Греции



Резиденция площадью 200 квадратных метров выполнена скромной и отвечающей потребностям заказчика в тихом семейном месте посреди довольно затворнического пейзажа с 300 оливковыми деревьями. Проект сформулирован через создание двух внутренних дворов, в то время как слияние его открытых и закрытых пространств обслуживается двумя соединёнными коридорами — стеклянным и



Проектное бюро Tense Architecture Network выступило автором проекта необычного треугольного дома в Греции . Резиденция площадью 200 квадратных метров выполнена скромной и отвечающей потребностям заказчика в тихом семейном месте посреди довольно затворнического пейзажа с 300 оливковыми деревьями. Проект сформулирован через создание двух внутренних дворов, в то время как слияние его открытых и закрытых пространств обслуживается двумя соединёнными коридорами — стеклянным и открытым . Внутренние дворы и жилые помещения остаются вписанными в строгий, но перфорированный треугольник. Две из сторон сохраняют преднамеренную защитную массивность, в то время как третья открывается к манящему как магнит виду горы напротив. Бетонные наружные поверхности дома и зелёная крыша, на которой растут приспособленные к греческим климатическим условиям лаванда, тимьян и другие растения, позволяют зданию постепенно становиться частью ландшафта.

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