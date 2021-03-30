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Необычный способ размножения орхидеи

Почти у каждого дома есть любимая, красивая, дорогая сердцу орхидея и вы непременно хотели бы себе еще одну такую или же кто-нибудь у вас попросил себе такую? Но когда появятся детки и появятся вообще конечно же не известно. Предлагаем вам простой и рабочий способ размножения прекрасного фаленопсиса.

Необычный способ размножения орхидеи
Перед тем, как провести все необходимые процедуры не забываем обязательно продезинфицировать инструменты перед любой процедурой, поскольку орхидеи восприимчивы к бактериям.
Обрежьте цветонос примерно на 3 см выше и ниже спящей почки. При помощи любого инструмента аккуратно снимаем покрывающую спящую почку чешуйку. Делать это надо очень осторожно, не повредив саму почку.
Необычный способ размножения орхидеи
Основой для размножения фаленопсиса будет мульча (торф, мох сфагнум). Смочите мульчу под водопроводной водой. Разложите на заранее подготовленном пластиковом лотке и налейте немного воды. Поместите пластиковый лоток в микроволновую печь примерно на 3 минуты для того, что бы немного дезинфицировать. Когда она остынет, можно добавить сверху немного мха.
Подготовленный цветонос поместите в грунт горизонтально, узел должен находится на верху.
Необычный способ размножения орхидеи
Затем необходимо накрыть лоток полиэтиленовым пакетом.
Необычный способ размножения орхидеи
Далее поставьте лоток с растением в теплое яркое место вдали от прямых солнечных лучей.

Проверяйте каждые 3-4 дня для обеспечения достаточной влажности. Примерно через 4 недели вы увидите первые результаты.
Необычный способ размножения орхидеи
Необычный способ размножения орхидеи

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Орхидеяразмножение
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