Интересные факты о популярных туристических направлениях

Хотя сегодня отправиться в путешествие невозможно, эта ситуация не будет длиться вечно. Вскоре туристы снова начнут стекаться в популярные направления по всему миру. К ним относятся такие города, как Нью-Йорк, острова, такие как Гавайи, и страны Старого Света, такие как Италия, Испания и Турция. Каждое направление уникально и отличается особенностями, которые словно магнит притягивает туристов. Вот 10 фактов о популярных туристических направлениях. 10. Глазные яблоки Эйнштейна, Нью-Йорк



Фото: newscientist.com



Нью-Йорк называют «городом, который никогда не спит». Здесь есть Бродвей и Центральный парк, куда приходят больше людей, чем в любой другой парк в США. Однако мало кто знает, что в городе в одном сейфе хранятся глазные яблоки Альберта Эйнштейна. После незаконного вскрытия тела Эйнштейна его мозг разделили примерно на 200 частей. Его глазные яблоки также извлекли и подарили его окулисту. В источниках указывают разные имена окулиста - Генри Адамс (Henry Adams) или Генри Абрамс (Henry Abrams). Тем не менее, в 1994 году в South Florida Sun Sentinel опубликовали интервью с Абрамсом, поэтому мы будем использовать это имя. Абрамс позаботился о том, чтобы глазные яблоки поместили в надежный сейф.

Согласно одному источнику, доктор умер в возрасте 97 лет в 2009 году. 9. Изобилие песка, ДубайФото: listverse.com Объединенные Арабские Эмираты великолепно изобразили в фильмах «Геошторм» (до цунами в Дубае) и в «Форсаж-7» (когда Вин Дизель пролетает через три высотных здания в Абу-Даби). В Дубае проживают люди более чем 200 национальностей , и ежегодно сюда стекаются миллионы туристов. Они спешат на искусственные острова, образующие собой форму пальмы. На этих островах достаточно песка, чтобы заполнить почти три Эмпайр-стейт-билдинг - 94 миллиона кубических метров. Примерно 3 миллиарда кубических метров извлекли с морского дна, чтобы начать строительство первого острова еще в 2001 году. 8. Бар в баобабе, Южная АфрикаФото: amusingplanet.com Южная Африка – это южная точка Африканского континента, и она пользуется популярностью среди иностранных туристов благодаря своей разнообразной дикой природе, фантастическим пляжам и интересной культуре. В Кейптауне вы можете посетить древний замок или отправиться на чрезвычайно популярную набережную V&A Waterfront, чтобы перекусить или покататься на пиратском корабле. Не говоря уже о путешествии на Столовую гору по канатной дороге. На пляже Боулдерс-Бич (Boulders Beach) близ Саймонс-Тауна (Simon’s Town) можно увидеть колонию, в которой по меньшей мере 3000 африканских пингвинов. В Батерсте (Bathurst) на Восточном мысе вы можете увидеть гигантский ананас и узнать больше об ананасовой промышленности. Однако одно из самых удивительных мест находится в Моджаджисклуфе (Modjadjiskloof), небольшом городке в провинции Лимпопо (Limpopo). Здесь вы можете выпить один или два коктейля или другого напитка внутри огромного баобаба. Бар Sunland Baobab Pub существует с 1933 года и может одновременно обслуживать до 15 посетителей. 7. Не сделайте ошибку, Мексика Фото: listverse.com Мексика славится своей кухней и, конечно же, текилой. В стране существует специальный день поминовения усопших. Его называют «Днем мертвых», и его показывали во многих фильмах и сериалах. В Мексике говорят на более чем 300 языках и диалектах, и именно здесь находится старейший университет Северной Америки. Если вы когда-нибудь поедете в Мексику и по какой-то причине вас пригласят исполнить их национальный гимн, убедитесь, что вы делаете это на 100 процентов правильно. Правительство страны налагает штрафы на каждого, кто допустит ошибку при исполнении гимна. В некоторых случаях штрафа недостаточно, и человеку приходится извиниться перед страной за то, что он допустил ошибку. 6 . Мифическое национальное животное, ШотландияФото: BBC Шотландия – просто волшебное место. В озере Лох-Несс, которое находится на Шотландском нагорье, может скрываться чудовище. В стране много средневековых замков и священных земель. Мужчины носят килты и играют на волынках. А шотландский акцент вообще ни на что не похож. В общем, Шотландия похожа на сказку. Поэтому неудивительно, что ее национальным животным является не кто иной, как мифический единорог. В мифологии кельтов единорог является символом невинности и силы. Впервые это животное поместил на шотландский королевский герб Вильгельм I, это случилось в 12 веке. 5. Овцы, Новая ЗеландияФото: stuff.co.nz В Новой Зеландии есть много чего удивительного. Мало того, что здесь соотношение количества овец к количеству людей является самым высоким в мире (около 5,6 овец на каждого новозеландца), также в 2012 году в стране вышел прогноз погоды на эльфийском языке, чтобы отметить премьеру фильма «Хоббит». Хотя в Новой Зеландии больше земли, чем в Соединенном Королевстве, в Новой Зеландии проживает только около 7 процентов от населения Великобритании. Остальные жители Новой Зеландии – это животные. Но здесь не водятся змеи! 4. Никаких странных детских имен, Германия Фото: listverse.com Германия славится фестивалем пива Октоберфест, отличной футбольной командой, квашеной капустой и потрясающими автомобильными брендами. На Рождество в стране устраиваются самые замечательные рождественские ярмарки. Кроме того, в течение года вы можете посетить множество исторических замков. Что еще более странно , немецкое правительство не разрешает давать младенцам имена, которые не отражают пол ребенка. Следовательно, местное регистрационное бюро имеет право отказать в регистрации имени, которое не соответствует закону. 3. Королевский вампир? АнглияФото: didyouknowfacts.com Когда большинство людей думают об Англии, на ум приходят чай и пудинг. Однако в этой стране есть гораздо больше, чем напитки и еда. Помимо группы «Битлз» и красных автобусов, Англия известна королевскими особами, Шекспиром, Уимблдоном, Биг-Беном, Стоунхенджем и многим другим. Но мало кто знает, что королева Елизавета II является дальней родственницей Влада Цепеша, который стал прообразом вампира Дракулы. В 2011 году принц Чарльз рассказал о своей генеалогии, которая показала связь между его матерью и Владом . Естественно, не потребовалось много времени, чтобы эта новость попала в заголовки, а люди предположили, что королева Елизавета выглядит так хорошо для своего возраста, потому что она…как вы уже догадались, вампир. 2. Альпаки, Перу Фото: Notnoisy Туризм в Перу набирает обороты, и планируется, что в 2021 году страну посетят около семи миллионов туристов. Перу славится на весь мир культовым местом Мачу-Пикчу и Священной Долиной. В столице страны, Лиме, есть отличные рынки и потрясающая еда. Туристы также могут отправиться в круиз , куда входят экскурсии к древним руинам инков. Вот забавный факт о Перу: из примерно 4,4 миллиона альпак, живущих в мире, около 87 процентов можно найти здесь. Говорят, что альпаки невероятно дружелюбны, и их даже можно одомашнить. Еще одно фантастическое обитающее в Перу животное - самая большая летающая птица на планете, гигантский андский кондор. 1. Самое длинное название, Бангкок Фото: listverse.com Бангкок в Таиланде – это одно из самых посещаемых мест в мире. Туристы стекаются сюда, чтобы посмотреть на Ват Арун (Храм Зари), Большой дворец, Скай бар, сады Банг Крачао, статую трехглавого слона и многое другое. Интересно, что местные жители называют Бангкок Крунг Тхеп (Город Ангелов), но полное название города - Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтара Аютхая Махадилок Фоп Нопфарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатхан Амон Пиман Аватан Сатит Саккататтия Витсанукам Прасит. Официально это самое длинное название города в мире.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: