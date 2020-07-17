Интересные факты о популярных туристических направлениях

Хотя сегодня отправиться в путешествие невозможно, эта ситуация не будет длиться вечно. Вскоре туристы снова начнут стекаться в популярные направления по всему миру. К ним относятся такие города, как Нью-Йорк, острова, такие как Гавайи, и страны Старого Света, такие как Италия, Испания и Турция. Каждое направление уникально и отличается особенностями, которые словно магнит притягивает туристов. Вот 10 фактов о популярных туристических направлениях. 10. Глазные яблоки Эйнштейна, Нью-Йорк
Фото: newscientist.com
Нью-Йорк называют «городом, который никогда не спит». Здесь есть Бродвей и Центральный парк, куда приходят больше людей, чем в любой другой парк в США. Однако мало кто знает, что в городе в одном сейфе хранятся глазные яблоки Альберта Эйнштейна. После незаконного вскрытия тела Эйнштейна его мозг разделили примерно на 200 частей. Его глазные яблоки также извлекли и подарили его окулисту. В источниках указывают разные имена окулиста - Генри Адамс (Henry Adams) или Генри Абрамс (Henry Abrams). Тем не менее, в 1994 году в South Florida Sun Sentinel опубликовали интервью с Абрамсом, поэтому мы будем использовать это имя. Абрамс позаботился о том, чтобы глазные яблоки поместили в надежный сейф.
Фото: listverse.com Объединенные Арабские Эмираты великолепно изобразили в фильмах «Геошторм» (до цунами в Дубае) и в «Форсаж-7» (когда Вин Дизель пролетает через три высотных здания в Абу-Даби). В Дубае проживают люди более чем 200 национальностей, и ежегодно сюда стекаются миллионы туристов. Они спешат на искусственные острова, образующие собой форму пальмы. На этих островах достаточно песка, чтобы заполнить почти три Эмпайр-стейт-билдинг - 94 миллиона кубических метров. Примерно 3 миллиарда кубических метров извлекли с морского дна, чтобы начать строительство первого острова еще в 2001 году. 8. Бар в баобабе, Южная Африка
Фото: amusingplanet.com Южная Африка – это южная точка Африканского континента, и она пользуется популярностью среди иностранных туристов благодаря своей разнообразной дикой природе, фантастическим пляжам и интересной культуре. В Кейптауне вы можете посетить древний замок или отправиться на чрезвычайно популярную набережную V&A Waterfront, чтобы перекусить или покататься на пиратском корабле. Не говоря уже о путешествии на Столовую гору по канатной дороге. На пляже Боулдерс-Бич (Boulders Beach) близ Саймонс-Тауна (Simon’s Town) можно увидеть колонию, в которой по меньшей мере 3000 африканских пингвинов. В Батерсте (Bathurst) на Восточном мысе вы можете увидеть гигантский ананас и узнать больше об ананасовой промышленности. Однако одно из самых удивительных мест находится в Моджаджисклуфе (Modjadjiskloof), небольшом городке в провинции Лимпопо (Limpopo). Здесь вы можете выпить один или два коктейля или другого напитка внутри огромного баобаба. Бар Sunland Baobab Pub существует с 1933 года и может одновременно обслуживать до 15 посетителей. 7. Не сделайте ошибку, Мексика
Фото: listverse.com Мексика славится своей кухней и, конечно же, текилой. В стране существует специальный день поминовения усопших. Его называют «Днем мертвых», и его показывали во многих фильмах и сериалах. В Мексике говорят на более чем 300 языках и диалектах, и именно здесь находится старейший университет Северной Америки. Если вы когда-нибудь поедете в Мексику и по какой-то причине вас пригласят исполнить их национальный гимн, убедитесь, что вы делаете это на 100 процентов правильно. Правительство страны налагает штрафы на каждого, кто допустит ошибку при исполнении гимна. В некоторых случаях штрафа недостаточно, и человеку приходится извиниться перед страной за то, что он допустил ошибку. 6. Мифическое национальное животное, Шотландия Фото: BBC Шотландия – просто волшебное место. В озере Лох-Несс, которое находится на Шотландском нагорье, может скрываться чудовище. В стране много средневековых замков и священных земель. Мужчины носят килты и играют на волынках. А шотландский акцент вообще ни на что не похож. В общем, Шотландия похожа на сказку. Поэтому неудивительно, что ее национальным животным является не кто иной, как мифический единорог. В мифологии кельтов единорог является символом невинности и силы. Впервые это животное поместил на шотландский королевский герб Вильгельм I, это случилось в 12 веке. 5. Овцы, Новая Зеландия Фото: stuff.co.nz В Новой Зеландии есть много чего удивительного. Мало того, что здесь соотношение количества овец к количеству людей является самым высоким в мире (около 5,6 овец на каждого новозеландца), также в 2012 году в стране вышел прогноз погоды на эльфийском языке, чтобы отметить премьеру фильма «Хоббит». Хотя в Новой Зеландии больше земли, чем в Соединенном Королевстве, в Новой Зеландии проживает только около 7 процентов от населения Великобритании. Остальные жители Новой Зеландии – это животные. Но здесь не водятся змеи! 4. Никаких странных детских имен, Германия
Фото: listverse.com Германия славится фестивалем пива Октоберфест, отличной футбольной командой, квашеной капустой и потрясающими автомобильными брендами. На Рождество в стране устраиваются самые замечательные рождественские ярмарки. Кроме того, в течение года вы можете посетить множество исторических замков. Что еще более странно, немецкое правительство не разрешает давать младенцам имена, которые не отражают пол ребенка. Следовательно, местное регистрационное бюро имеет право отказать в регистрации имени, которое не соответствует закону. 3. Королевский вампир? Англия
Фото: didyouknowfacts.com Когда большинство людей думают об Англии, на ум приходят чай и пудинг. Однако в этой стране есть гораздо больше, чем напитки и еда. Помимо группы «Битлз» и красных автобусов, Англия известна королевскими особами, Шекспиром, Уимблдоном, Биг-Беном, Стоунхенджем и многим другим. Но мало кто знает, что королева Елизавета II является дальней родственницей Влада Цепеша, который стал прообразом вампира Дракулы. В 2011 году принц Чарльз рассказал о своей генеалогии, которая показала связь между его матерью и Владом. Естественно, не потребовалось много времени, чтобы эта новость попала в заголовки, а люди предположили, что королева Елизавета выглядит так хорошо для своего возраста, потому что она…как вы уже догадались, вампир. 2. Альпаки, Перу Фото: Notnoisy Туризм в Перу набирает обороты, и планируется, что в 2021 году страну посетят около семи миллионов туристов. Перу славится на весь мир культовым местом Мачу-Пикчу и Священной Долиной. В столице страны, Лиме, есть отличные рынки и потрясающая еда. Туристы также могут отправиться в круиз, куда входят экскурсии к древним руинам инков. Вот забавный факт о Перу: из примерно 4,4 миллиона альпак, живущих в мире, около 87 процентов можно найти здесь. Говорят, что альпаки невероятно дружелюбны, и их даже можно одомашнить. Еще одно фантастическое обитающее в Перу животное - самая большая летающая птица на планете, гигантский андский кондор. 1. Самое длинное название, Бангкок
Фото: listverse.com Бангкок в Таиланде – это одно из самых посещаемых мест в мире. Туристы стекаются сюда, чтобы посмотреть на Ват Арун (Храм Зари), Большой дворец, Скай бар, сады Банг Крачао, статую трехглавого слона и многое другое. Интересно, что местные жители называют Бангкок Крунг Тхеп (Город Ангелов), но полное название города - Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтара Аютхая Махадилок Фоп Нопфарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатхан Амон Пиман Аватан Сатит Саккататтия Витсанукам Прасит. Официально это самое длинное название города в мире.
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