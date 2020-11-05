Как причудливые работы Сальвадора Дали стали шедеврами ювелирного искусства

Сальвадор Дали рядом со своей работой Королевское сердце. \ Фото: pinterest.ru.

\ Фото: catalunyaexperience.fr. Сальвадор Дали, Карлос Алемани: Око времени, 1949 год, платина, бриллианты, рубины, эмаль, часы с механизмом Movado 50SP.\ Фото: catalunyaexperience.fr.

Украшения: Слон пространства, Око времени, Рубиновые губы, Королевское сердце. \ Фото: befuddlinghubbub.bandcamp.com.

Сальвадор Дали Рубиновые губы, 1949 год, золото, рубины, жемчуг. \ Фото: faap.br.

Сальвадор Дали Космический слон, 1961 год, золото, изумруды, рубины, бриллианты, Аквамарин, часы с механизмом Омега. \ Фото: mgorskikh.com.

Сальвадор Дали, Гала и Каресс Кросби, 1941 год.

Чаша жизни, 1965 год, золото, жёлтые бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, лазурит, с подвижным механизмом и редуктором, который заставляет двигаться крылья бабочек. \ Фото: genius.com.

Живой Цветок, деталь, 1959 год. \ Фото: you-journal.ru.

Живой цветок. \ Фото: redstarcup.ru.

Сальвадор Дали, Карлос Алемани: Медовое сердце, 1949 год, золото, бриллианты, рубины.

Колье с вплетёнными конечностями (хореографическое колье), 1964 год, золото, бриллианты, аметист, сапфир. \ Фото: ok.ru.

Лебединое озеро, 1959 года, золото, бриллианты, сапфиры, аквамарины, изумруды, горные кристаллы. \ Фото: google.com.

Постоянство памяти, 1949 год, золото, бриллианты, эмаль, часы с механизмом Jaeger LeCoultre 426. \ Фото: yandex.ua.

Сальвадор Дали, Карлос Алемани: Телефон, 1949 год, золото, бриллианты, рубины, изумруды. \ Фото: google.com.

Сальвадор Дали, Карлос Алемани: Гранатовое сердце, 1949 год, золото, бриллианты, рубины. \ Фото: livejournal.com.