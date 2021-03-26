12 знаменитых женщин, которые предпочитают выбирать спутников гораздо моложе себя

Пары, где мужчины старше своих избранниц, давно уже стали привычными. Но отношения, когда возлюбленный намного младше женщины, до сих пор считаются неким моветоном. Однако эти знаменитости доказывают, что есть еще порох в пороховницах, часто отдавая предпочтение именно молодым любовникам. И, похоже, большая разница в возрасте ни одну из сторон не смущает.
Светлана Светличная
Светлана Светличная и Иван Николаев
Имя актрисы, которая в свое время считалась одной из самых желанных женщин Советского Союза, вот уже несколько недель на слуху. И связано это не с новой ролью Светличной или другими творческими достижениями. Дело в том, что не так давно Светлана сама спровоцировала волну слухов, рассказав, что считает коллегу Ивана Николаева своим самым близким человеком и защитником. Эти слова многие СМИ посчитали признанием в любви, и даже поползли слухи о том, что у пары скоро состоится свадьба.
Все бы ничего, и можно было бы просто порадоваться за актеров, но общественность смутило то, что актрисе 80 лет, а ее якобы жениху – 37. Однако последний романтическую связь со Светличной отрицает, отмечая, что их связывают лишь дружеские и рабочие отношения, и не более.
Мадонна
Мадонна и Хесус Лус
Впрочем, если можно так сказать, отечественной актрисе есть с кого брать пример, ведь для некоторых ее зарубежных коллег романы с мужчинами намного младше себя стали почти что привычным делом. Так, в последние годы парней помоложе неизменно выбирает Мадонна. Причем ее бывший супруг Гай Ричи, с которым у нее десятилетняя разница в возрасте, оказался самым возрастным из них.
После развода с режиссером поп-легенда пустилась во все тяжкие: вначале закрутила роман с манекенщиком Хесусом Лусом, которому едва перевалило за 20 лет, тогда как сама певица разменяла седьмой десяток. Следующим бойфрендом звезды стал Брахим Заибат, который оказался лишь на два года старше своего предшественника. Впрочем, сама Мадонна откровенничает, что была бы и рада встречаться с ровесниками, но, увы, почти все они женаты и растят детей и внуков.
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина и Евгений Гор
Злопыхатели вот уже 17 лет надеются на то, что Надежда Бабкина и ее супруг Евгений Гор расстанутся. Ведь с самого начала в искренность их отношений никто не верил: где это видано, чтобы муж был младше жены на 30 лет.
Познакомилась пара на одном из конкурсов, где принимал участие молодой человек. Певица оценила его талант и предложила место в своем ансамбле. С тех пор влюбленные не разлучались, хотя официальный брак пока так и не оформили. Впрочем, супруги признаются, что поход в ЗАГС не является доказательством любви.
Шер
Шер и Том Круз
В зарубежном шоу-бизнесе составить конкуренцию Мадонне по количеству романов с молодыми мужчинами может разве что Шер. Однажды журналисты посчитали, что у актрисы и певицы было как минимум 11 отношений, где она была старше. Если вы не знали, в свое время она вскружила голову молодому Тому Крузу, с которым у нее была 16-летняя разница в возрасте. А несколько лет назад Шер и вовсе готовилась стать женой телеведущего Тима Медветза, который был младше нее на 24 года. Но свадьба не состоялась, а отношения со временем сошли на нет.
Алла Пугачева
Алла Пугачева и Максим Галкин
Примадонна российской эстрады может похвастаться громкими романами с самыми известными мужчинами, но, пожалуй, отношения с Максимом Галкиным стали самыми порицаемыми. Познакомились певица и тогда еще начинающий юморист в начале нулевых, причем представил их друг другу тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров. Долгое время между артистами была лишь дружба, но в скором времени они поняли, что их связывает нечто большее: звезда признавалась, что ее покорила независимость избранника, а разница в 27 лет ее совсем не смутила.
Сейчас Галкин и Пугачева – муж и жена, которые воспитывают двойняшек Лизу и Гарри.
Хайди Клум
Хайди Клум и Том Каулитц
У известной супермодели было много попыток обрести счастье в личной жизни, но все они до поры до времени оказывались тщетными. Зато Хайди родила четверых детей и не переживала о статусе матери-одиночки. Но все изменилось в тот момент, когда звезда познакомилась с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Между ними пробежала искра, и они начали встречаться. Причем общественность поначалу не поверила в искренность чувств влюбленных, ведь молодой человек был младше избранницы на 16 лет. Но, повстречавшись пару лет, Хайди и Том поженились год назад и, судя по всему, очень счастливы.
Лера Кудрявцева
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева
Известная телеведущая рано стала мамой, в 19 лет родив сына Жана от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Впрочем первый брак не продержался долго, не нашла счастья Лера и со вторым мужем. Но третий раз под венец она все решилась пойти, и на этот раз ее избранником стал хоккеист Игорь Макаров, который всего на пару лет старше ее сына. Однако звезда не побоялась связать свою жизнь с молодым спортсменом, родила ему сына и утверждает, что наконец-то счастлива.
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон и Спандро Копп
Одна из самых загадочных актрис современности не любит выставлять свою личную жизнь напоказ и редко выходит в свет со своим избранником. Но, как оказалось, с новозеландским художником Спандро Коппом отношения у Суинтон начались еще 16 лет назад во время съемок в фильме «Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф». Тильда тогда играла главную роль, молодой человек же участвовал в массовке в образе кентавра. Возрастная разница между влюбленными составляет 19 лет.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
После того, как Моника Беллуччи и Венсан Кассель расстались, мужчина переживал не долго, а быстро нашел новую жену намного моложе себя и стал отцом. Что же касается итальянской актрисы, то она долго ходила в одиночках (по крайней мере, ни один из слухов о романах не подтверждала). Однако год назад звезда призналась, что уже долгое время находится в отношениях. Оказалось, покорить сердце одной из самых красивых женщин в мире удалось французскому художнику Николасу Лефевру. Разница в возрасте между влюбленными – 18 лет, но Моника считает, что именно новый бойфренд понимает ее лучше всех.
Деми Мур
Деми Мур и Эштон Кутчер
В свое время пара Деми Мур и Эштона Кутчера считалась одной из самых гармоничных в Голливуде. Хотя на пути к счастью супругам пришлось долго сопротивляться общественному мнению, ведь многие открыто говорили о том, что это ненормально, когда муж младше жены на 16 лет.
И когда актерам все же удалось отстоять свое право на то, чтобы жить так, как хочется им, выяснилось, что молодой Эштон не был верен Мур. Дело закончилось громким разводом. Сейчас Кутчер счастливо живет с Милой Кунис, с которой воспитывает двоих детей. Деми же пока не нашла нового спутника жизни, но, судя по всему, до сих пор предпочитает выбирать любовников помоложе. К примеру, ей приписывали роман с тогда еще 25-летним Ником Джонасом.
Дженнифер Лопес
Алекс Родригес и Алекс Родригес
Горячая латиноамериканская звезда в свои 50 с хвостиком выгляди вдвое младше, поэтому неудивительно, что на нее заглядывались и продолжают заглядываться парни намного моложе ее. К примеру, танцора Каспера Смарта Дженнифер была старше на 18 лет.
Нынешний бойфренд Лопес Алекс Родригес тоже не является ее ровесником, но разница между ними составляет «всего» шесть лет.
Брижит Макрон
Эманнюэль и Брижит Макрон
Жена нынешнего президента Франции Эманнюэля Макрона когда-то была его учительницей. Несмотря на то, что Брижит была замужем, воспитывала трех детей, а одна из ее дочерей была одноклассницей будущего лидера страны, против вспыхнувших чувств оба пойти не смогли. Хотя именно 25-летняя разница в возрасте между влюбленными стала предметом осуждения в обществе.
Но Эмманюэль, еще будучи подростком, обещал жениться на преподавательнице и слово свое сдержал. Теперь же Брижит – первая леди Франции.
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