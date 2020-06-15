Финские дизайнеры Алекси Хаутамаки и Милла Селкимаки спроектировали собственный дом для отдыха на крошечном острове в Финляндии. Project Ö включает жилое пространство, сауну, гостевой дом и рабочую студию. Пять лет в поисках идеального острова привели создателей в национальный парк Прибрежные острова, где и были в результате возведены два полностью самодостаточных здания.
Дома построены на слегка приподнятом над скалистой местностью деревянном настиле. Ряд ступеней и дорожек обеспечивают связь между постройками и окружающим пейзажем. Большие окна открывают вид на море. Дома облицованы деревянными досками и увенчаны двускатными крышами с длинными карнизами и удлинёнными водостоками. Деревянная отделка перенесена и в интерьеры. На крыше зданий установлены солнечные батареи, морская вода используется в хозяйстве, подогрев воды и полов обеспечивает печь сауны. На минимальном пространстве созданы все необходимые условия для комфортного отдыха и работы. Project Ö рассчитан на 10 человек, причём планировка проработана так, чтобы на одном конце взрослые могли наслаждаться напитками и общением, а в другой части в это время спокойно спали дети.
</div>
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Дом финских дизайнеров на живописном острове
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии