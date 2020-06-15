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Дом финских дизайнеров на живописном острове

Дом финских дизайнеров на живописном острове Финские дизайнеры Алекси Хаутамаки и Милла Селкимаки спроектировали собственный дом для отдыха на крошечном острове в Финляндии. Project Ö включает жилое пространство, сауну, гостевой дом и рабочую студию. Пять лет в поисках идеального острова привели создателей в национальный парк Прибрежные острова, где и были в результате возведены два полностью самодостаточных здания.

Дома построены на слегка приподнятом над скалистой местностью деревянном настиле. Ряд ступеней и дорожек обеспечивают связь между постройками и окружающим пейзажем. Большие окна открывают вид на море. Дома облицованы деревянными досками и увенчаны двускатными крышами с длинными карнизами и удлинёнными водостоками. Деревянная отделка перенесена и в интерьеры. На крыше зданий установлены солнечные батареи, морская вода используется в хозяйстве, подогрев воды и полов обеспечивает печь сауны. На минимальном пространстве созданы все необходимые условия для комфортного отдыха и работы. Project Ö рассчитан на 10 человек, причём планировка проработана так, чтобы на одном конце взрослые могли наслаждаться напитками и общением, а в другой части в это время спокойно спали дети. Дом финских дизайнеров на живописном островеДом финских дизайнеров на живописном острове Дом финских дизайнеров на живописном островеДом финских дизайнеров на живописном островеДом финских дизайнеров на живописном островеДом финских дизайнеров на живописном островеДом финских дизайнеров на живописном острове Дом финских дизайнеров на живописном острове

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Дом финских дизайнеров на живописном острове
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