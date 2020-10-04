Самый осенний торт - яблоки и шафрановый пудинг

Этот торт я обычно пеку на день рождения старшей дочери, 1 ноября. Но в этот раз хотела по аналогичному поводу порадовать подругу, так что затеялась на месяц раньше. Впрочем, для того, чтоб приготовить что-то вкусное, повод, по большому-то счету и не нужен :).

Что мне нравится в этом рецепте - на приготовление уходит от силы час, а вкус очень приятный и даже, не побоюсь этого слова, изысканный. Это не столько пирог, сколько торт, что может быть ценно тем, кто приходит в ужас от мысли о возне с прослаиванием коржей.

Изюминка проекта - шафран. Если не любите или не удалось купить, от него можно отказаться, заменив ванилью (ванилином) хотя нежный аромат шафрана очень хорошо сочетается с яблоками. Да и цвет - без шафрана цвет начинки будет не золотистый, а сероватый. Впрочем, есть вариант, как этого избежать, чуть ниже прокомментирую.

Итак, берем:

Для теста:

175 г масла, 160 г сахара, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя (соды для выпечки), 1 яйцо, щепотка соли

Форма разъемная диаметром 28 см - подойдет и стеклянная или керамическая, но имейте в виду, что бортики должны быть довольно высокие, пирог поднимается.

Для начинки:

5-6 яблок - зависит от размера. Лучше, чтоб яблоки были не слишком кислые и крепкие

0.5 л яблочного сока

3 стол. ложки лимонного сока

100 г сахара

80 г кукурузного крахмала

1 пакетик шафрана (в бумажном пакетике, что на фото, три порционных сверточка, такой берем 1.

Если у другого производителя внутри просто нефасованный порошок - берите щепотку, на кончике ножа).

Вот тут обещанная ремарка про замены. Итак, если шафран - то только настоящий, никакой имеретинский или упасибоже куркума не подойдут! Нету шафрана - не надо, в таком случае используйте пакетик ванильного сахара или - если вас смущает слишком бледный цвет начинки - вместо крахмала и шафрана используйте 2 пакетика готового порошка для ванильного пудинга! Это, по сути, и есть крахмал с красителем и ароматизатором.

Для крема

200-250 мл сливок 33%

3-4 столовых ложки густой сметаны (не меньше 20%, если в сметане есть водичка - отцедите)

2 чайные ложки сахарной пудры.