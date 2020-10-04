Самый осенний торт - яблоки и шафрановый пудинг

Этот торт я обычно пеку на день рождения старшей дочери, 1 ноября. Но в этот раз хотела по аналогичному поводу порадовать подругу, так что затеялась на месяц раньше. Впрочем, для того, чтоб приготовить что-то вкусное, повод, по большому-то счету и не нужен :).
Что мне нравится в этом рецепте - на приготовление уходит от силы час, а вкус очень приятный и даже, не побоюсь этого слова, изысканный. Это не столько пирог, сколько торт, что может быть ценно тем, кто приходит в ужас от мысли о возне с прослаиванием коржей.
Изюминка проекта - шафран. Если не любите или не удалось купить, от него можно отказаться, заменив ванилью (ванилином) хотя нежный аромат шафрана очень хорошо сочетается с яблоками. Да и цвет - без шафрана цвет начинки будет не золотистый, а сероватый. Впрочем, есть вариант, как этого избежать, чуть ниже прокомментирую.
Итак, берем:
Для теста:
175 г масла, 160 г сахара, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя (соды для выпечки), 1 яйцо, щепотка соли
Форма разъемная диаметром 28 см - подойдет и стеклянная или керамическая, но имейте в виду, что бортики должны быть довольно высокие, пирог поднимается.
Для начинки:
5-6 яблок - зависит от размера. Лучше, чтоб яблоки были не слишком кислые и крепкие
0.5 л яблочного сока
3 стол. ложки лимонного сока
100 г сахара
80 г кукурузного крахмала
1 пакетик шафрана (в бумажном пакетике, что на фото, три порционных сверточка, такой берем 1.Если у другого производителя внутри просто нефасованный порошок - берите щепотку, на кончике ножа).
Вот тут обещанная ремарка про замены. Итак, если шафран - то только настоящий, никакой имеретинский или упасибоже куркума не подойдут! Нету шафрана - не надо, в таком случае используйте пакетик ванильного сахара или - если вас смущает слишком бледный цвет начинки - вместо крахмала и шафрана используйте 2 пакетика готового порошка для ванильного пудинга! Это, по сути, и есть крахмал с красителем и ароматизатором.
Для крема
200-250 мл сливок 33%
3-4 столовых ложки густой сметаны (не меньше 20%, если в сметане есть водичка - отцедите)
2 чайные ложки сахарной пудры.
Как всегда все просто. Начинаем с начинки. Яблоки очистим от сердцевины и кожуры, нарежем мелким кубиком. В теплый, комнатной температуры яблочный сок добавим лимонный, сахар, шафран и крахмал (или 2 пакетика пудинга). Размешаем, чтоб сахар растворился, и начинаем сок нагревать на среднем огне, активно размешивая венчиком.
Постепенно жидкость начнет густеть и становиться прозрачной, мешаем, мешаем!
Как вся масса заварилась - добавляем яблоки, перемешиваем и отставляем пока в сторону, пусть немного остынет.
Включаем духовку, чтоб пока нагревалась до 180 град., и готовим тесто.
Разотрем мягкое масло и сахар в однородный крем. Кстати, удобнее, если брать пудру, но у меня просто мелкий песок.
Добавляем яйцо, снова растираем.
Высыпаем муку, соль и разрыхлитель и быстро замешиваем мягкое тесто.
Тесто распределяем по форме, так, чтоб получились бортики. Оно пипец какое липкое, так что лучше это делать мокрыми руками, помогая себе лопаткой. Кстати, можно проложить дно бумагой для выпечки, но вообще и так не прилипает, тесто жирное.
На сырое тесто выкладываем яблочную начинку и отправляем в духовку на 30-40 минут на 180 градусов.
Готовый пирог брутально остужается на нашем разгромленном балконе. :)
Остудить надо полностью. Кстати, очень удобно - можно испечь с вечера или утром и самим потом уйти на полдня праздновать, а он пусть себе стоит, ждет.
Когда все остынет, начинка немного осядет. Это так и нужно!
На холодный пирог осталось только выложить крем. Сливки взбиваем с двумя ложками сахара (если не уверены в своих сливках, добавьте пакетик закрепителя) до твердых пиков, потом аккуратно подмешиваем сметану.
Крем получается не текучий, но довольно мягкий - отсаживать его из корнета бесполезно, форму не держит. Так что просто выложите его на торт и разровняйте лопаткой.
Вот и все, можно звать семью к столу.
Всем хорошего воскресенья и прочих жизненных благ!
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