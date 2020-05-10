Человек-узел

Благодаря занятиям йогой французскому танцору и брейкдансеру Артюру Кадре удалось в совершенстве освоить искусство контроля над своим телом. В своем новом проекте «Страна Чудес без тормозов» Артюр постарался показать, что возможности нашего тела поистине безграничны.









1.



2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





11.





12.





13.





14.





15.





16.





17.





18.



©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



