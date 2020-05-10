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Человек-узел

Благодаря занятиям йогой французскому танцору и брейкдансеру Артюру Кадре удалось в совершенстве освоить искусство контроля над своим телом. В своем новом проекте «Страна Чудес без тормозов» Артюр постарался показать, что возможности нашего тела поистине безграничны.

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