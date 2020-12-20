Японец покорил соцсети своими мини-скульптурами

Творческое экспериментирование, свободное от ограничений и давления, может дать самые захватывающие результаты. Именно это произошло с серией работ Раку Иноуэ. Его замысловатые цветочные узоры захватили воображение более чем двадцати тысяч подписчиков в Instagram. Прекрасный пример гибридной японско-канадской культуры, которая заставляет задуматься над тем, окажет ли эта цифровая работа ощутимое влияние на связь людей с природой.

















Раку позиционирует себя, как мультидисциплинарный художник, живущий в Монреале. Он родился в Японии, а затем переехал в Канаду в возрасте девяти лет. Повзрослев, он был очень сильно подвержен влиянию обеих культур, поэтому его творчество часто погружается в два мира, не заботясь о культурном шоке. Помимо мультимедийного искусства он любит живопись и скульптуру. Но именно бумажное и цветочное ремесло вызывает у него такой же интерес, как и цифровое искусство. Поэтому он решил не выбирать одно из направлений, а следовать зову своего сердца и души, каждый раз создавая что-то новое и оригинальное, сочетая при этом то, что ему интересно.











По словам Раку, вдохновение, связанное с созданием «Natura», начиналось как утреннее творческое упражнение: когда он выходил на задний двор, чтобы подышать свежим воздухом, то собирал всё, что мог найти, для создания своего очередного маленького шедевра: «В рабочей среде полная творческая свобода может быть такой роскошью, поэтому я дорожу каждым моментом, который могу потратить на то, что мне действительно нравится, когда я не работаю. Эти существа расцвели, чтобы быть результатом этого творческого порыва».

Каждая очаровательная цветочная композиция подписана внизу. Использование японских иероглифов придаёт работам отчетливо восточное качество, которое также можно увидеть в скрупулёзном внимании к деталям. Кто-то говорит, что это культурный феномен, а кто-то утверждает, что это личный стиль автора . Но как же обстоят дела на самом деле? Раку часто говорит о том, что его внимание к деталям происходит от его навязчивой личности. Акцентируя внимание не том, что он никогда не создавал что-то для того, чтобы подчеркнуть культуру, а тем более сделать её своим стилем. «Многие люди видят мою работу и разбирают всё на мельчайшие смыслы. Большую часть времени я просто делаю то, что чувствую в этот момент. Это освобождает», - говорит поистине талантливый креативщик.Вместо того, чтобы редактировать коллаж растений или создавать в цифровом виде насекомых, Раку, отдавая предпочтение более сложному творческому процессу, создаёт небольшие скульптуры, чтобы затем сфотографировать их. Но при этом, автор не стесняется говорить о том, что последняя серия его работ – цифровые манипуляции и «Белый тигр» - отличный тому пример. Вместо того, чтобы жертвовать бесчисленным количеством цветов, он сфотографировал те же самые пять цветков с разных ракурсов и сделал монтаж Цифровая одержимость в Instagram его представлением о естественном мире несколько иронична. Но тем не менее, он склоняется к тому, что каждый человек может вдохновить и сделать что-то, чтобы изменить восприятие людей, наслаждаться как можно больше и чаще окружающей средой. Используя сезонные растения и отдавая дань уважения природе, Раку часто собирает для своих композиций опавшие листья и лепестки, а также обрезанные или поломанные веточки в своём саду. А ещё он делает свои собственные компосты и очень старается не тратить впустую материалы, которые собирает: «Там, где я могу приложить усилия для сохранения природы, я это делаю».Многие художники-экологи создают свои тщательно продуманные природные скульптуры, чтобы привлечь внимание людей к глобальным экологическим проблема, а вот Иноуэ зачастую просто творит, потому что чувствует себя обязанным сделать что-то крутое, не думая о более глубоком смысле. Он склоняется к тому , что в большинстве случаев люди всё равно проецируют свои собственные смыслы и интерпретации на его работу, и это здорово, поскольку люди видят то, что хотят видеть. Именно поэтому его творчество имеет далеко идущие последствия, о которых говорит искусство, не знающее границ.Несмотря на то, что некоторые люди не видят красоты в жучке-олене или ивовом пауке, но Раку вкладывает в таких насекомых эстетику, которая нравится практически всем. При этом автор не стремится изменить вещи, которые им несимпатичны. Его работа заключается не в этом , а в том, чтобы создать что-то, что могло бы стимулировать мыслительный процесс, независимо от того, что это. Помимо насекомых, он создаёт удивительных животных, разноцветных бабочек, волшебных и невероятно чарующих медуз, глядя на которых задерживаешь дыхание, всё ещё не веря своим глазам, что все эти творения созданы из растений и цветов. Мир Раку напоминает волшебную сказку, попав в которую однажды, точно не захочется покидать её страницы. Здесь каждый найдёт что-то для себя: умиротворение, тишину и спокойствие, а также буйство красок и их сочетание между собой, рождающих то, что зовётся красотой…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: