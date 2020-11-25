Какие знаки зодиака отличаются честностью

Ложь — это грешок, который присущ каждому из нас. Порой легче соврать, чем сказать правду. Мало кто может похвастаться тем, что ни разу в жизни не врал. Однако есть знаки зодиака, которые заслужили репутацию искренних людей. Кто самый честный человек по знаку зодиака? Давай выясним.





Мы составила пятерку самых честных и искренних знаков зодиака.



САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рак

Лев

Скорпион

Водолей

Рыбы

Не то что бы Раки такие уж моралисты, просто у них есть строгий моральный кодекс. В их мировоззрение не вписывается ложь и обман. Они прекрасно знают, что ложь обладает разрушительной силой, потому стараются ее избегать.Раки ценят свою семью и близкое окружение. Им едва ли придет в голову лгать дорогим людям в лицо. От них такого коварства не дождешься.Львы, пожалуй, самые открытые и экстравертивные личности. Они любят быть в центре внимания, но с большим подозрением относятся к неискренним людям.Они-то личности открытые, не скрывающие свои эмоции. Поэтому они и не понимают людей, которые прибегают ко лжи. Сами они тоже не лгут, нет у них такой потребности. Им проще сказать всё прямо в лицо.Часто можно услышать много гнусного об этом знаке зодиака, но вот в честности им не откажешь. Они прямо-таки чувствуют чужую ложь.Для них обман — это признак слабости. Едва ли они когда-то еще раз заговорят с обманщиком.Еще Скорпионы достаточно прямолинейны, они не будут юлить. Ты услышишь из уст Скорпиона всю правду, даже если она будет не очень приятной.Терпеливые и понимающие Водолеи способны понять и простить любой поступок. Они обязательно предоставят тебе возможность оправдаться. Однако если ты продолжишь врать, для Водолея ты просто перестанешь существовать.В их мире не место лжецам и предателям. Потому и они стараются быть максимально искренними со всеми. Рядом с таким человеком чувствуешь себя уверенно. Поистине, это самый честный человек среди всех.И последний правдолюб — Рыбы. Они предпочитают открыто высказывать свое мнение, даже если это может быть несколько обидно. Они не будут лицемерить или юлить, от них такого не жди.Порой Рыб критикуют за то, что они не могут скрывать свои чувства. Их даже называют грубыми. Но правда в том, что они абсолютно искренни во всех своих проявлениях.Именно эта пятерка знаков зодиака может смело гордиться своей честностью и искренностью. Пусть в их характере есть и непростые черты, зато они никогда не будут тебе врать и обсуждать тебя за твоей спиной. А ты согласен с этим списком?