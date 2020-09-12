Хитрость, которая поможет при замешивании бетона

Замешивание бетона – сложный и ответственный процесс, особенно, когда речь заходит о приготовлении раствора в больших количествах. Тем не менее, уйти от данной процедуры при выполнении самых разных строительных работ точно не удастся. А значит придется придумать что-то такое, что позволит значительно облегчить процесс замешивания. Благо, изобретать велосипед нет никакой нужды. Вот, что рекомендуют опытные мастера.











При выполнении строительных или ремонтных работ очень часто нужно замешивать большое количество бетона. Работа эта не из легких, а потому всякий мастер и хозяин заинтересован в максимальном ускорении и облегчении данного процесса. Конечно же, лучшим помощником в этом вопросе будет бетономешалка – она решает все вопросы. Однако, стоит данный инструмент не мало и есть далеко не у каждого. А значит приходится работать руками.







Работа руками отнимает слишком много сил. Однако дело не только в том, что замешивание – это очень сложная работа, а еще и в том, что большинство хозяев самостоятельно сует себе же палки в колеса. Речь идет о неправильном выборе емкости для замешивания, а также о неправильном выборе инструмента, при помощи которого будет выполняться замешка. Как же подойти к решению вопроса правильно?

Первое, что нужно сделать – это отказаться от использования совковой лопаты для замешивания бетона. Лопату следует использовать только для насыпи ингредиентов в емкость . Мешать же лучше всего при помощи такой штуки, как окучник. Это садовый инструмент. Главное его достоинство в том, что при значительном сокращении веса (относительно лопаты), он позволяет перемешивать вязкую субстанцию с такой же эффективностью. В итоге, меньше вес – меньше усталость, выше скорость работы.Второе, что нужно сделать – это взять для работы правильную емкость. Так как бетон – это текучая, вязкая субстанция, то для наиболее удобного перемешивания лучше всего подойдет продолговатая емкость. Идеальным выбором станет старая ванна или какое-нибудь сельскохозяйственное корыто.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: