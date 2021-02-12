Десятка фильмов, сюжет которых строится вокруг новорожденного

Маленькие дети чертовски обаятельны, и старая голливудская мудрость гласит, что превзойти их в этом отношении невозможно. Обаятельнее малышей только младенцы – само воплощение беспомощности и невинности. Какие картины поставили младенца в центр повествования? Мы вспомнили десять фильмов о новорожденных. Картины расположены в хронологическом порядке.









Ребенок Розмари (1968) / Rosemary’s Baby

Милый, дорогой, любимый, единственный… (1984)

Трое мужчин и младенец в люльке (1985) / 3 hommes et un couffin

Лабиринт (1986) / Labyrinth

Воспитывая Аризону (1987) / Raising Arizona

Охотники за привидениями 2 (1989) / Ghostbusters II

Уж кто бы говорил (1989) / Look Who’s Talking

Парк Юрского периода 2: Затерянный мир (1997) / The Lost World: Jurassic Park

Пристрели их (2007) / Shoot ‘Em Up

Аисты (2016) / Storks