Десятка фильмов, сюжет которых строится вокруг новорожденного

Маленькие дети чертовски обаятельны, и старая голливудская мудрость гласит, что превзойти их в этом отношении невозможно. Обаятельнее малышей только младенцы – само воплощение беспомощности и невинности. Какие картины поставили младенца в центр повествования? Мы вспомнили десять фильмов о новорожденных. Картины расположены в хронологическом порядке.
Ребенок Розмари (1968) / Rosemary’s Baby
Заглавный герой хоррора Романа Полански становится ключевым персонажем фильма задолго до того, как появляется на свет. Розмари подозревает, что была изнасилована демоном и что ее нерожденный ребенок может быть потусторонним существом. В кульминации ленты, после рождения малыша, подозрения Розмари полностью оправдываются. Женщина узнает, что родила Антихриста, сына самого Сатаны. Фильм считается классикой жанра и классикой Голливуда в целом.
Милый, дорогой, любимый, единственный… (1984)
Известная ныне театральная и экранная актриса Дарья Мороз дебютировала в кино вскоре после рождения. Она сыграла младенца в последней завершенной картине Динары Асановой, постановщицы «Не болит голова у дятла» и «Пацанов». Главная героиня этой мелодрамы похищает чужого ребенка, чтобы выдать его за своего и вернуть возлюбленного. Актриса Марина Левтова, мать Даши, сыграла настоящую родительницу девочки.
Трое мужчин и младенец в люльке (1985) / 3 hommes et un couffin
В фарсовой комедии француженки Колин Серро трое молодых холостяков внезапно становятся отцами новорожденного ребенка. Малыша оставляет у них дома бывшая девушка одного из парней, которая не хочет заботиться о своей девочке. Мужчинам приходится с места в карьер учиться быть родителями… Картина удостоилась трех «Сезаров», и она была номинирована на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». В 1987 году вышел голливудский ремейк «Трое мужчин и младенец».
Лабиринт (1986) / Labyrinth
В культовой подростковой сказке Джима Хэнсона сюжет закручивается, когда пятнадцатилетняя школьница в сердцах желает, чтобы ее новорожденного сводного брата забрал Король гоблинов. Явившийся из параллельного измерения Король выполняет «просьбу» девочки, и той приходится отправиться в потусторонний Лабиринт для спасения братика. Новорожденного малыша сыграл Тоби Фрауд, сын концепт-дизайнера и художника по костюмам «Лабиринта» Брайана Фрауда.
Воспитывая Аризону (1987) / Raising Arizona
Братья Коэн дебютировали в кино с нуарным триллером «Просто кровь», после чего решили снять полностью противоположное произведение по стилю и настроению. Так родилась фарсовая криминальная комедия «Воспитывая Аризону». Она начинается с того, что недотепистая бесплодная семья похищает младенца из семьи, где одновременно родилось пятеро детей. Однако жизнь похитителей от присутствия ребенка не налаживается, а усложняется… «Воспитывая Аризону» считается одной из лучших комедий во всей истории Голливуда.
Охотники за привидениями 2 (1989) / Ghostbusters II
Когда потусторонний злодей второй серии «Охотников за привидениями» решает вернуться в мир людей, он пытается вселиться в новорожденного младенца главной героини фильма. Охотники за привидениями встают на защиту ребенка от злобного призрака, и это становится главным двигателем сюжета. Младенца Оскара в фильме сыграли близнецы Билл и Генри из семьи заметного кантри-музыканта Джона Денвера, чьи песни можно найти в саундтреках многих картин и сериалов.
Уж кто бы говорил (1989) / Look Who’s Talking
Самый коммерчески успешный фильм Эми Хекерлинг заработал почти 300 миллионов долларов благодаря дуэту Джона Траволты и Брюса Уиллиса. Правда, Уиллис в кадре этой романтической комедии не появился. Он озвучил внутренний голос новорожденного малыша, в мать которого влюбляется персонаж Траволты. Сюжетная линия была продолжена в двух сиквелах. Также в начале 1990-х был запущен ситком на сюжет «Уж кто бы говорил», который продержался на экране два сезона.
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир (1997) / The Lost World: Jurassic Park
Младенцы бывают разные. Они рождаются не только у людей, но и у динозавров. Во второй серии «Парка Юрского периода» персонажи-люди на собственном опыте выясняют, что бывает с теми, кто забирает малышей у тираннозавров. Не подумайте плохого – герои всего лишь хотели залечить лапу юного ти-рекса. Но тираннозавры этого не понимают. И они ведут себя так, как будто малыш похищен. Второй «Парк» был во всех отношениях менее удачным, чем первый, но он все равно стал прокатным суперхитом.
Пристрели их (2007) / Shoot ‘Em Up
В боевике Майкла Дэвиса мощная полувоенная организация пытается убить новорожденного малыша, чьи стволовые клетки могут спасти от смерти кандидата в президенты. К счастью, у ребенка обнаруживается очень крутой защитник. У мужчины нет ни дома, ни денег, но он стреляет как бог, и он очень предприимчив. Особенно когда дело касается спасения новорожденных детей.
Аисты (2016) / Storks
Пернатые герои прошлогодней анимационной комедии давно забыли, как доставлять детей. Они прекрасно себя чувствуют, разнося посылки и подарки. Но когда машина по производству детей случайно включается и производит нового младенца, виновным в нарушении инструкций приходится вспомнить, в чем истинный смысл существования аистов, и после череды приключений доставить ребенка в семью. Фильм был дебютом в анимации режиссера Николаса Столлера, постановщика игровых комедий «В пролете», «Побег из Вегаса» и «Соседи. На тропе войны».
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