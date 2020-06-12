Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

С годами стажа у любого водителя формируются свои привычки. Некоторые любят держать сцепление, другие резко работают педалями. Далеко не все привычки безвредны для автомобиля – некоторые буквально приводят его в негодность. Эксперты собрали несколько самых распространенных водительских ошибок которые очень быстро превращают любое авто в хлам.





Задняя передача

Ждать пустого бака

Рука на рычаге

Тормозить на спуске

Тормозить резко и часто

Подозрительный шум

Медленная езда

Ручной тормоз