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Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

С годами стажа у любого водителя формируются свои привычки. Некоторые любят держать сцепление, другие резко работают педалями. Далеко не все привычки безвредны для автомобиля – некоторые буквально приводят его в негодность. Эксперты собрали несколько самых распространенных водительских ошибок которые очень быстро превращают любое авто в хлам. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Задняя передача


Одной из худших и самых распространенных ошибок многих водителей является резкое включение задней передачи еще до того, как машина полностью остановится. Эксперты уверяют, что это очень быстро изнашивает трансмиссию и буквально убивает коробку передач. Это касается и механики, и автомата. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Ждать пустого бака


Не стоит ждать, пока бак опустеет, чтобы заправиться. Это вредно для всех систем автомобиля: в пустом бензобаке на стенках собирается осадок, а грязь из фильтра попадает в топливный насос, затрудняя поступление топлива в двигатель. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Рука на рычаге


Новички часто оставляют одну руку на рычаге переключения передач, даже не подозревая, что тем самым вредят своей машине. Вес руки невелик, но все же способен создать некоторое давление на коробку передач. Шестеренки бесконтрольно ходят в пазах, приводя к износу коробки. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Тормозить на спуске


В идеале лучше всегда тормозить с помощью сцепления и двигателя, а педаль оставить для крайних случаев.
На спуске нужно отработать понижение передачи: нога на педали тормоза приводит к нагреву дисков и тормозных колодок. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Тормозить резко и часто


Частое и особенно резкое торможение очень быстро изнашивает колодки и тормозные диски. Учитесь выполнять маневр плавно и следите за состоянием тормозного шланга. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Подозрительный шум


В исправной машине ничего никогда просто так не шумит. К сожалению, новички не понимают этого до конца и часто игнорируют шум, сигнализирующий о серьезных неполадках. Обращайте внимание на свой автомобиль и при необычных звуках не ленитесь провести ТО. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Медленная езда


Никто не любит «черепах» ни в городе, ни на трассе. Лихачить, конечно, тоже не нужно — просто научитесь ехать с адекватной скоростью. Чрезмерно медленная езда создает аварийно опасные ситуации, да и мотор съедает так гораздо больше топлива. Привычки водителей, которые превращают авто в хлам

Ручной тормоз


Игнорировать ручной тормоз при парковке тоже не стоит. Не подвергайте двигатель и редуктор лишним нагрузкам: при парковке перейдите на нейтральную передачу и дерните ручной тормоз.

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Привычки водителей, которые превращают авто в хлам
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