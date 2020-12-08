Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Худякова
    Коммунисты просто обязаны взять опеку над правнуком Сталина,не памятники ему ставить,а помочь инвалиду юридически и м...Как правнук Стали...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!)Малоизвестные фот...
  • Viktor Naumov
    Это еще раз показывает,что США главный враг человечества.Как проходили исп...

Где живут российские знаменитости

Хотите знать, не являетесь ли вы соседом какой-нибудь известной личности? Возможно вы живете в одном доме или даже одном подъезде со знаменитостью. Обычно звезды не афишируют свою личную жизнь и часто оставляют в тайне места своего проживания, но так бывает не всегда.

Где живут российские знаменитости

Это Остоженка в самом центре Москвы. Именно там, в квартире с видом на Кремль, проживает российский телеведущий Андрей Малахов.

Где живут российские знаменитости

Коллега Малахова по цеху Иван Ургант проживает со своей семьей в элитном комплексе «Клубный дом на Смоленском бульваре».

Где живут российские знаменитости

В этом доме на 4-й Тверской-Ямской проживает Ксения Собчак.

Где живут российские знаменитости

А вот Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным предпочитает квартирам свой собственный дом, даже замок, если можно так выразиться. 6-этажный дворец находится в Подмосковье в деревне с не очень привлекательным названием Грязь.

Где живут российские знаменитости

Сегодня стало популярно приобретать квартиры в Крыму.

Где живут российские знаменитости

Кристина Орбакайте живет в доме на 1-й Тверской-Ямской. Квартира ей досталась от матери Аллы Пугачевой.

Где живут российские знаменитости

Филипп Киркоров владеет квартирой на Филипповском переулке в центре старой Москвы.

Где живут российские знаменитости

Певец Григорий Лепс прописан на Большой Якиманке. Правда проживает певец преимущественно в доме на Новой Риге вместе с семьей.

Где живут российские знаменитости

Здесь живет певица Алсу (Никитский бульвар).

Также певица имеет поместье в Крыму.

Где живут российские знаменитости

Рядом с Алсу на Мерзляковском переулке живет Бари Алибасов. А это его апартаменты.

Где живут российские знаменитости

В этом доме на Малом Козихинском переулке живет Никита Михалков.

Где живут российские знаменитости

Дом на Трехпрудном переулке, где живет Рената Литвинова.

Где живут российские знаменитости

Земфира проживает в старом доме на Хамовническом валу.

Где живут российские знаменитости

Ирина Хакамада проживает в квартире на Петровском переулке.

Где живут российские знаменитости

За пределами Садового Кольца расположен дом где проживает Андрей Григорьев-Апполонов «рыжий Иванушка».

Где живут российские знаменитости

А его коллега по группе Кирилл Андреев проживает в квартире на Кутузовском проспекте.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх