Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

Сравнительно недавно информация о странном сооружении на территории США появилась в общем доступе. Фотографии пирамиды и впрямь поражали воображение: несуразное сооружение навевает смутные ассоциации с секретными обществамиhttp://navote.ru/, теориями заговора и прочей околонаучной ерундой. К тому же, появилась информация и о цене, которую заплатило американское правительство за странную пирамиду — она обошлась стране в колоссальные 6 миллиардов долларов. Так что же такое спрятали американцы в этом склепе?
Программа Safeguard
В начале 1970-х годов армия США приступила к осуществлению программы «Мера предосторожности». В ее рамках подразумевалось строительство нескольких баз, предназначавшихся для гарантии ответного удар путём защиты позиций ядерных ракет от возможного обезоруживающего удара противника. Основывалась на двух эшелонах обороны: заатмосферном (осуществляемом дальнобойными противоракетами LIM-49 «Spartan» и внутриатмосферном (осуществляемом ближними противоракетами «Sprint».
База Стенли Микельсона
В 1975 году в Северной Дакоте была поставлена на боевое дежурство база Стэнли Микельсена. Ее противоракеты должны были прикрывать баллистические ракеты, которые теоретически были бы запущены США в качестве ответного удара.
Идеальное укрытие
Северная Дакота и Южная Дакота стали площадкой для размещения американских ракет Minutemen, направленных на сдерживание возможной агрессии СССР. Это место находилось в географически идеальном положении, чтобы иметь возможность перехватывать ракеты, пущенные через Северный полюс. Система «Safeguard» приступила к боевому дежурству 6 мая 1975 года, а уже 8 мая Конгресс выпустил постановление о прекращении всех работ по проекту: сменилась доктрина обеспечения безопасности страны.
Плохие новости
По счастью, Армагеддон миновал. Сверхдержавы подписали договоры об ограничении ядерных арсеналов. Хорошая новость для всей планеты, но плохая для американского бюджета. Строительство пирамиды влетело налогоплательщикам в колоссальные 5,7 миллиарда долларов, а в феврале 1976 года, спустя год и три месяца активной работы, она была просто выведена из эксплуатации.
Пустая оболочка
Все вооружение увезли из пирамиды в Эль-Пасо. Внутренние помещения были залиты бетоном, сотни людей лишились работы, подрядчики же украли все, что могли украсть, оставив лишь пустую оболочку памятником минувшему параноидальному страху. В течение сорока лет пирамида заполнялась грунтовыми водами, ведь ее дренажные насосы были выключены. Сегодня правительство США безуспешно пытается продать постройки на аукционе, однако пока желающих поселиться в бывшей военной базе совсем не много.
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