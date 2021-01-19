Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

Сравнительно недавно информация о странном сооружении на территории США появилась в общем доступе. Фотографии пирамиды и впрямь поражали воображение: несуразное сооружение навевает смутные ассоциации с секретными обществамиhttp://navote.ru/, теориями заговора и прочей околонаучной ерундой. К тому же, появилась информация и о цене, которую заплатило американское правительство за странную пирамиду — она обошлась стране в колоссальные 6 миллиардов долларов. Так что же такое спрятали американцы в этом склепе?









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