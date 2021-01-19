С нами не соскучишься!

7 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К18 января, 18:01
    Господа, а где тут собственно эротические снимки?Скандальные эроти...
  • Alexander Gall18 января, 12:38
    дебильный информационный мусорКак высокородные ...
  • Владимир константинов17 января, 18:02
    стельки из старого черного валенка и мороз не так страшен.Как сделать, чтоб...

Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

Сравнительно недавно информация о странном сооружении на территории США появилась в общем доступе. Фотографии пирамиды и впрямь поражали воображение: несуразное сооружение навевает смутные ассоциации с секретными обществамиhttp://navote.ru/, теориями заговора и прочей околонаучной ерундой. К тому же, появилась информация и о цене, которую заплатило американское правительство за странную пирамиду — она обошлась стране в колоссальные 6 миллиардов долларов. Так что же такое спрятали американцы в этом склепе?

Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

Программа Safeguard


В начале 1970-х годов армия США приступила к осуществлению программы «Мера предосторожности». В ее рамках подразумевалось строительство нескольких баз, предназначавшихся для гарантии ответного удар путём защиты позиций ядерных ракет от возможного обезоруживающего удара противника. Основывалась на двух эшелонах обороны: заатмосферном (осуществляемом дальнобойными противоракетами LIM-49 «Spartan» и внутриатмосферном (осуществляемом ближними противоракетами «Sprint».

Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

База Стенли Микельсона


В 1975 году в Северной Дакоте была поставлена на боевое дежурство база Стэнли Микельсена. Ее противоракеты должны были прикрывать баллистические ракеты, которые теоретически были бы запущены США в качестве ответного удара.


Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

Идеальное укрытие


Северная Дакота и Южная Дакота стали площадкой для размещения американских ракет Minutemen, направленных на сдерживание возможной агрессии СССР. Это место находилось в географически идеальном положении, чтобы иметь возможность перехватывать ракеты, пущенные через Северный полюс. Система «Safeguard» приступила к боевому дежурству 6 мая 1975 года, а уже 8 мая Конгресс выпустил постановление о прекращении всех работ по проекту: сменилась доктрина обеспечения безопасности страны.

Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

Плохие новости


По счастью, Армагеддон миновал. Сверхдержавы подписали договоры об ограничении ядерных арсеналов. Хорошая новость для всей планеты, но плохая для американского бюджета. Строительство пирамиды влетело налогоплательщикам в колоссальные 5,7 миллиарда долларов, а в феврале 1976 года, спустя год и три месяца активной работы, она была просто выведена из эксплуатации.

Зачем США выстроили пирамиду за 6 миллиардов долларов

Пустая оболочка


Все вооружение увезли из пирамиды в Эль-Пасо. Внутренние помещения были залиты бетоном, сотни людей лишились работы, подрядчики же украли все, что могли украсть, оставив лишь пустую оболочку памятником минувшему параноидальному страху. В течение сорока лет пирамида заполнялась грунтовыми водами, ведь ее дренажные насосы были выключены. Сегодня правительство США безуспешно пытается продать постройки на аукционе, однако пока желающих поселиться в бывшей военной базе совсем не много.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх