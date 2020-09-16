Самые дорогие номера люкс в мире

Ночь в отеле за… 67 тысяч долларов? Эта сумма больше, чем среднегодовой доход среднестатистического жителя не самой бедной европейской страны. Однако богатых людей, ведущих роскошный образ жизни, такой ценой не испугаешь. Давайте посмотрим, как выглядят изнутри 10 самых дорогих номеров люкс в мире.







Апартамент в Connaught Hotel в Лондоне. Средняя цена за ночь: 23,5 тысячи долларов. Апартамент с двумя спальнями, площадь которого составляет 285 квадратных метров, похож на жилье настоящего коллекционера произведений искусства. Здесь всё старательно подобрано от старинной мебели, картин и редких книг по безделушки. К гостиничному номеру «прилагается» также личный слуга, который поможет организовать шикарное праздничное мероприятие.







Президентский люкс в гостинице Cala di Volpe, в Порто-Черво, в Италии. Средняя цена за ночь: 26 тысяч долларов. В апартаменте, площадью в 450 квадратных метров, имеется три спальни, солярий, тренажёрный зал и большой бассейн. Интерьер оформлен в классическом романтическом стиле Сардинии — с деревянными балочными потолками и терракотовыми полами. Гости номера люкс могут насладиться живописным побережьем, вид на которое открывается с просторной террасы.







Роскошные Апартаменты Shangri-La, в отеле Shangri-La Bosphorus в Стамбуле, в Турции. Средняя цена за ночь: двадцать шесть тысяч триста восемьдесят пять долларов.

В единственном номере на шестом этаже отеля Shangri-La Bosphorus, площадью 366 квадратных метров, есть две спальни, три террасы, мраморные ванные комнатами с подогреваемым полом и телевизор, который подключён к… зеркалу.Президентский люкс в отеле Mandarin Oriental, в Шанхае, в Китае. Средняя цена за ночь: 26,45 тысяч долларов. Апартаменты площадью 788 квадратных метров занимают почти весь 25-й этаж отеля. В нем есть две спальни, винный погреб, полностью оборудованная кухня, столовая и ванная комната площадью 50 квадратных метров. К услугам гостей апартамента предоставлены два сада с прекрасным видом на город, расположенные на крыше. Номер оснащён также надёжным взломостойким сейфом, что особенно важно для богатых гостей, которые, как правило, имеют при себе ценности стоимостью несколько десятков тысяч долларов.Королевский люкс в Hôtel Plaza Athénée в Париже, Франция. Средняя цена за ночь: 27 тысяч долларов. Этот самый большой гостиничный номер , площадью 450 квадратных метров, оформлен во французском классическом стиле XIII века в сочетании с умело спрятанными современными технологиями (телевизоры установлены за зеркалами). В королевских апартаментах есть четыре спальни и три комнаты, отдельная кухня, джакузи и паровая баня.Королевская вилла в Grand Resort Lagonissi в Афинах, Греция. Средняя цена за ночь: 35 тысяч долларов. В этой роскошной вилле, площадью 410 квадратных метров, остановить такие звезды, как Леонардо ди Каприо и Мел Гибсон. Здесь есть две большие спальни с каминами и две ванные комнаты. Гости виллы могут воспользоваться услугами специального личного помощника, и имеют доступ к частному тренажёрному залу.Апартаменты в Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez, в Каннах, Франция. Средняя цена за ночь: 37,5 тысяч долларов. На седьмом этаже отеля, оформленном в классическом стиле арт-деко, который был открыт в 1929 году Эммануэлем Микеле Мартинесом, находятся роскошные апартаменты, площадью 180 квадратных метров, с двумя большими спальнями, очень красивыми мраморными ванными комнатами, гостиной и столовой. Кроме того, его гости могут воспользоваться огромной (290 квадратных метров) частной террасой.Частная вилла Laucala Island Resort на Фиджи. Средняя цена за ночь: 40 тысяч долларов. Владельцем виллы, площадью 1200 квадратных метров ,является миллиардер Dietrick Mateschitz. Комплекс состоит из 25 роскошных вилл, у каждой из которых есть свой пляж. Самую впечатляющую виллу, которая находится на вершине холма и с которой открывается потрясающий вид на весь остров , занимает сам владелец. Однако у желающих поселиться в ней есть такая возможность, необходимо лишь предварительно сделать специальный запрос и дождаться приглашенияАпартамент Тай Уорнер (Ty Warner) в Four Seasons Hotel в Нью-Йорке, США. Средняя цена за ночь: 45 тысяч долларов. Обустройство апартамента, площадью 400 квадратных метров, который носит имя владельца отеля, стоило около 50 миллионов долларов. Разработкой проекта занимались два всемирно известных архитектора — И.М. Пей и Питер Марино. В этом номере впечатляет каждая деталь от японских шёлковых подушек XVII века по большую библиотеку с сотней книг и альбомов об искусстве. Это самый высокий гостиничный номер во всем Нью-Йорке.Королевский люкс в Hotel President Wilson в Женеве, в Швейцарии — это самый дорогой номер люкс в мире. Ночь, проведённая в этом номере, стоит 67 тысяч долларов. Этот поистине королевских размеров апартамент, площадью 1800 квадратных метров, состоит из 12 просторных спален с 12 мраморными ванными комнатами и просторной террасы с панорамным видом на Женевское озеро и Альпы. В номере есть фортепиано и коллекция произведений искусства, подобранная специально под интерьер, а также 103-дюймовый плазменный телевизор. В этом номере люкс останавливались такие известные люди, как президент США Билл Клинтон, Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и король попа Майкл Джексон Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)