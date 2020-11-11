Благословленный святыми стопами

В рамках фестиваля Гайан Шивы, индуистский святой человек касается ногами головы, лица, грудной клетки, живота или ног мужчин, детей, чтобы дать им свое благословения. Рупак Човдхури приоткрыл завесу над ежегодным Индуистским религиозным шествием в Калькутте.







35-летний индуист Дипанкар Баар принимает участие в фестивале.



Рупак Човдхури сказал: «Это совершенно уникальная традиция. Я прикрыл завесу тайны над ежегодным Индуистским религиозным шествием в ознаменование фестиваля Шива Гайан в Калькутте, когда я делал этот снимок с двумя младенцами, лежащими бок о бок».







В фестивале, святые мужи касаются ногами головы, лица, грудной клетки, живота или ног детей, чтобы дать им благословения. Родители надеются, что такое благословение обеспечит их детям здоровье и процветание.







Девушка наблюдает, как индусский святой человек дотрагивается до ребенка своей ногой.



Несколько женщин поставили своих детей на дороге. Пальцами ноги святой человек касается бровей плачущего младенца в то время как другой ребенок, спокойно на это смотрел.



Индуистские святые люди ставят ноги на тело мальчика.Фестиваль празднуется каждый год в двух индийских Штатах: Западная Бенгалия и Трипура, за день до последнего дня Бенгальского календаря.Верующие в эти дни возносят молитвы в надежде снискать милость богов.Дети лежат на дороге, а святые мужи проходят мимо, касаясь их ногами.Верующий индуист пробил свои руки гвоздями в знак мученичества за веру.Сотни верующих приносят жертвы. Истово верующий индуист пригвожден ко кресту.Верующие индуисты надеются завоевать милость Бога Шивы.Женщина кладет на асфальт свою девочку , чтобы её благословили стопами святые люди.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)