Побежденные и победители: как в Красной армии распределялись немецкие трофеи

1. Моральная сторона вопроса

А перед нами все цветет, За нами все горит. Не надо думать - с нами тот, Кто все за нас решит. ¦Фото: ya.ru.

Никакого белого вермахта с просто солдатами не существовало. Очередной удобный западногерманский миф времен Холодной войны. |Фото: waralbum.ru.

2. Товарищ комиссар, я себе «Шмайссер» хочу!

Работали специальные бригады. |Фото: m.ok.ru

Трофейные Пантеры. |Фото: wiki.warthunder.ru.

Многое ушло на склады, представительная часть хранится там по сей день. |Фото: riafan.ru.

Трофейное оружие распределялось командованием. |Фото: militaryexp.com.

3. Фрау! Wurst, Bier, Fahrrad!

Советская полевая кухня с особым зверством кормит жителей Берлина. |Фото: russian7.ru.

Безусловно, все позитивные фото всегда - постановка, а все негативные - правдивая правда. | Фото: life.ru.

Справка о выдаче трофейного велосипеда красноармейцу. |Фото: ya.ru.

Все манипуляции с трофеями проводились по средству государственных законов. |Фото: shnyagi.net.

Наглядно о популярной фотографии. |Фото: novate.ru.

Без эксцессов не обходилось, однако нельзя транслировать прецеденты на практику. ¦Фото: smolbattle.ru.

Изъятие немецких трофеев в 1945 году является одной из самых болезненных тем бывших республик Советского Союза. В отношении данной практике было создано огромное количество откровенным мифов и спекуляций. К сожалению, все чаще красная армия представляется в СМИ настоящей бандой грабителей и воров с вещмешками, набитыми всяким барахлом.Тема трофеев, репараций, мародёрства и насилия над местным населением является крайне болезненной для любого государства, участвовавшего в воне. Оправдывать военные преступления по обе стороны линии фронта нельзя. Но как показывает практика, в современном обществе изрядно барахлят моральные приоритеты при оценке событий прошлого. Легким росчерком пера Красная армия после 1944 года превращается едва ли ни в какую-то банду мародёров, насильников и грабителей.В силу объективных идеологических причин современное общество не может себе позволить принять простую и, казалось бы, очевидную истину: советское руководство, командование Красной армии и НКВД предпринимало огромные усилия для гуманизации действий армии на территории противника.Что, конечно же, не отменяет того факта, что коррупция и военные преступления имели место и в Красной армии.Принципиальная разница с противником заключается в том, что в странах-союзницах преступные действия солдат и командиров всегда являлись инцидентами, а вот в странах «Оси» многие преступления совершались в рамках целенаправленной государственной политики. А потому по меньшей мере кощунственными выглядят содрогания современных людей по поводу «отобранного у немки велосипеда» (к нему мы еще вернемся в самом конце) на фоне таких вещей как приказ по вермахту «О военной подсудности в районе «Барбаросса»» или фотографий из ранее закрытых архивов, сделанных в блокадном Ленинграде.«Малое мародерство» в Красной армии имело место быть в полный рост, как собственно и в любой другой армии мира. Здесь речь идет о снятых с убитых или пленных немцев ремнях, портсигарах, часах, биноклях, компасах, предметах личной гигиены, а также столовой посуды (ложках, котелках, чашках). На малое мародерство в любой армии традиционно закрываются глаза, так как, по сути, солдаты самовольно берут себе вещи, которые нужны им в условиях фронтового быта. Самыми ценными трофеями для красноармейцев были немецкие ножи и ремни, с которых счищались нацистские орлы и свастики. Последнее красноармейцы, как правило, делали по собственной инициативе. Младшие офицеры особенно любили бинокли, компасы, а также планшеты. Часы одинаково ценились и солдатами, и офицерами.Единственная вещь, которая в этом отношении не допускалась – это грабеж пленных. Безусловно, подобные отдельные инциденты имели место быть, однако чаще всего они пресекались офицерами и сотрудниками НКВД. Портсигары и часы – одни из немногих «безопасных» вещей, которые разрешалось оставлять пленным. Те, кто имел подобные предметы в лагере для военнопленных, должен был получать у администрации специальные справки, подтверждающие факт владения. Делалось это со стороны НКВД для защиты от воровства.Снимать форму, обувь, оружие и снаряжение с убитых и пленных с целью личного присвоения было запрещено. Все вооружение (и ручное, и техника), а также предметы амуниции и обмундирования в случае захвата передавалось трофейным командам, которые производили опись и направляли трофеи в тыл. Тела убитых одновременно с этим отправлялись в братские могилы силами похоронных команд. Пленные направлялись в тыл для сортировки, проверки, проведения разведывательных и следственных действий, после чего отправлялись в лагеря или в специальные тюрьмы (в случае с высокопоставленными офицерами).Отправленное в тыл трофейное снаряжение и техника сортировались, после чего определялась его судьба: распределение между фронтовыми подразделениями, отправка в закрома родины, утилизация с целью извлечения ценных ресурсов, распределение между гражданами (в случае с одеждой и продовольствием). В случае распределения по подразделениям, его порядок устанавливался в зависимости от текущей ситуации и потребностей фронта.Все описанные процессы за исключением «малого мародерства» регулировались соответствующими распоряжениями, постановлениями и приказами верховного командования.Совершенно отдельная тема – это распределение трофеев, полученных в качестве репараций после подписания Германией капитуляции. Еще до объединения Германии в ее капиталистической части – ФРГ было подсчитано, что после 1945 года страна выплатила СССР в качестве репараций около 12% нанесенного урона экономике. Советский Союз считал, что Германия выплатила ему около 4% от нанесенного ущерба. Польша считала, что репарации Германии ей и Советском Союзу не превышают 2-3%. В любом случае отдать 100% репараций побежденная страна не могла физически.Весной 1945 советское командование приняло целый пакет приказов, который запрещал солдатам и офицерам осуществлять самовольный отъем собственности у немецких граждан и присваивать любую немецкую собственность, а также осуществлять самовольное выселение местных жителей из их домов. В сводках НКВД фигурируют дела мародёров и воров. Все их дела были переданы в военный трибунал. Наказания могли быть разными, как правило, это было лагерное заключение. Важно понимать, что после 8 мая 1945 года с формальной точки зрения все немецкое стало «советским». А потому акт мародерства, грабежа, воровства и любого другого насилия рассматривался советской стороной не просто как насилие в отношении местного «покоренного» населения, а как насилие в отношении «своего» населения и что еще важнее – как расхищение уже социалистической собственности.Грабить местное население было нельзя. Все имущество, которое солдаты и офицеры получали в качестве трофеев, распределялось в соответствии с приказами ГКО. Вещи, которые получали красноармейцы были изъяты с немецких складов, принадлежали государству, частным компаниям, немецкой армии – иными словами они были государственным имуществом, а не имуществом отдельных граждан. «Ограбление» Берлина в 1945 году не выглядело как картина о разграблении Рима варварами.Часть трофеев выдавалась красноармейцам бесплатно. Рассчитывать на них могли те, кто хорошо нес службу и не имел вопиющих дисциплинарных взысканий . Чаще всего бесплатные трофеи выдавались в момент демобилизации. Кроме того, в 1945 году солдатам Красной армии начали выплачивать заработную плату за военную службу за все время войны. Эти деньги красноармейцы также могли потратить на приобретение полезного для них трофейного имущества с целью отправки домой. Из-за опасений коллапса военной почты на вес посылок были введены ограничения: рядовой и сержантский состав – 5 кг, младший и средний офицерский состав – 10 кг, высший офицерский состав – 16 кг. Действовал также ряд запретов на передачу опасных в том числе воспламеняющихся веществ. Запрещалось передавать в посылках литературу.Кроме того, красноармейцам было разрешено покупать вещи у местного населения. Знаменитая фотография про «отбирание велосипеда», как раз об этом. Сегодня данная фотография принадлежит американской компании «CORBIS» и является частью «Hulton-Deutsch Collection». Подпись на сайте-продавце звучит как: «Russian Soldier Tries to Buy Bicycle from Woman in Berlin, 1945» и примечание «A misunderstanding ensues after a Russian soldier tries to buy a bucycle from a German woman in Berlin. After giving her money for the bike, the soldier assumes the deal has been struck. However the woman doesn't seem convinced.». Если кратко, то у солдата и немки случилось недоразумение поводу цены за велосипед. Кстати, спекуляции в СМИ на данном фото являются одним из наиболее показательных примеров.Относительно покупки следует упомянуть еще один важный момент для лучшего понимания. Майор Красной армии в 1945 году получал в месяц порядка 1.5 тысячи в пересчете на немецкие марки. Стоимость реквизированного трофейного автомобиля составляла от 1 до 3 тысяч марок. У солдат зарплаты были куда меньше, однако купить патефон или велосипед они были вполне себе в состоянии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: