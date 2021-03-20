Побежденные и победители: как в Красной армии распределялись немецкие трофеи

1. Моральная сторона вопроса

А перед нами все цветет, За нами все горит. Не надо думать - с нами тот, Кто все за нас решит. ¦Фото: ya.ru.

Никакого белого вермахта с просто солдатами не существовало. Очередной удобный западногерманский миф времен Холодной войны. |Фото: waralbum.ru.

2. Товарищ комиссар, я себе «Шмайссер» хочу!

Работали специальные бригады. |Фото: m.ok.ru

Трофейные Пантеры. |Фото: wiki.warthunder.ru.

Многое ушло на склады, представительная часть хранится там по сей день. |Фото: riafan.ru.

Трофейное оружие распределялось командованием. |Фото: militaryexp.com.

3. Фрау! Wurst, Bier, Fahrrad!

Советская полевая кухня с особым зверством кормит жителей Берлина. |Фото: russian7.ru.

Безусловно, все позитивные фото всегда - постановка, а все негативные - правдивая правда. | Фото: life.ru.

Справка о выдаче трофейного велосипеда красноармейцу. |Фото: ya.ru.

Все манипуляции с трофеями проводились по средству государственных законов. |Фото: shnyagi.net.

Наглядно о популярной фотографии. |Фото: novate.ru.

Без эксцессов не обходилось, однако нельзя транслировать прецеденты на практику. ¦Фото: smolbattle.ru.