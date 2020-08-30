Релизы фильмов с потенциалом в миллиард долларов

За всю историю кино было всего 46 фильмов на общую сумму в миллиард долларов. Раньше такого не было, но в наши дни несколько фильмов получают желанную отметку в миллиард долларов каждый год, в том числе четыре в 2019 году («Король Лев», «Холодное сердце II», «Джокер» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» ).







Блокбастеры стали новым нормой в кинотеатре, когда люди стекаются, чтобы посмотреть, что популярно, а не заботиться о том, что стоит посмотреть. Иногда, в лучшем случае, они одинаковы, но не часто. Тем не менее, миллиардные фильмы — это то, что держит на плаву всю индустрию. Поскольку все больше и больше фанатов отвергают кинотеатр в пользу того, чтобы смотреть фильмы дома, угроза закрытия кинотеатров возрастает. Поэтому нам нужно, чтобы вы пошли в кино. И это будущие релизы, которые увидят все — потенциальные блокбастеры с потенциалом кассовых сборов в миллиарды долларов.







1. Черная вдова. «Черная вдова» происходит после событий «Первый мститель: Противостояние». Однако, ищите много воспоминаний, поскольку история, вероятно, углубится в историю происхождения Черной Вдовы.







2. Чудо-женщина: 1984. Продолжение фильма «Чудо-женщина». 3. Лучший стрелок 2. Том Круз возвращается более чем через 30 лет спустя, чтобы повторить свою самую известную роль.

4. Мулан. Мулан — римейк должен быть довольно зрелищным. 5. Вперёд. Новейшее творение Pixar происходит в пригородной фэнтезийной стране, где два брата-подростка-эльфа отправляются на квест, чтобы узнать, есть ли еще волшебство в мире. 6. Годзилла против Конга. Годзилла 2: Король монстров был только в кинотеатрах в 2019 году, но еще один в пути в этом году.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: