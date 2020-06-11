8 вкуснющих согревающих напитков

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Мы собрали 8 простых рецептов безалкогольных напитков, которые понравятся всем от мала до велика.



Горячий шоколад с медом и корицей

Безалкогольный яблочный сидр

Безалкогольный глинтвейн

Пряный чай-латте

Клюквенный пунш

Имбирно-медовый сбитень

Зимний ягодный чай каркаде

Пряный эггног