15 полезных подсказок, которые пригодились нам в быту

NaVoTe.ru публикует сборник бытовых советов, посвящённых нашему внешнему виду. В разное время они пригодились нам для решения различных проблем, надеемся, пригодятся и вам!
1. Зубная паста для отбеливания ногтей
Нанесите немного отбеливающей зубной пасты на желтые ногти, чтобы моментально сделать их более светлыми и сияющими.
2. Мед — отличная маска для лица
Возьмите одну столовую ложку меда и нанесите на лицо. Смойте его теплой водой через 10 минут. Кожа будет шелковистая и красивая!
3. Лак для ногтей для закрепления пуговиц
Пуговицы на одежде начинают со временем болтаться. Чтобы на работе пуговица не отпала, нанесите лак для ногтей на нить, которая держит пуговицу.
4. Пуговицы в качестве держателя для сережек
Если часто теряются пуссеты и сережки, используйте пуговицы для хранения пары в одном месте.
5. Туалетная бумага для удаления жира с лица
Если под рукой не оказалось специальной салфетки или вы хотите сэкономить, используйте туалетную бумагу для устранения жирного блеска.
6. Проведите бумагой для сушки по вьющимся волосам
Проводите бумагой для сушки по влажным вьющимся волосам до полного высыхания. Это способ поможет высушить волосы, не повреждая их феном, и уменьшить вьющийся эффект.
7. Удалите полосы тоником
Если у вас появились небольшие полоски от загара, вы можете уменьшить их, протирая тоником.
8. Выпрямитель для волос уберет морщинки на вашей рубашке
Между пуговицами часто остаются непроглаженные участки. Вы можете использовать для глажки таких мест выпрямитель для волос.
9. Увлажняющий крем для мягких пяток
Ежедневно смазывайте пятки перед сном увлажняющим кремом. Вы заметите, что они стали гораздо мягче.
10. Вазелин для предотвращения мозолей
Чтобы предотвратить появление мозолей от обуви, смажьте те места, где они могут появиться, вазелином до того, как обуться.
11. Кондиционер для волос вместо крема для бритья
Если неожиданно закончился крем для бритья, можно использовать кондиционер для волос в качестве альтернативы.
12. Василек и уксус для удаления угрей
Возьмите 2 чайные ложки уксуса и 2 столовые ложки василька. Сделайте маску, нанесите и втирайте ее в области подбородка в течение 10 секунд, а затем смойте водой.
13. Овсянка облегчит боль при ожогах от загара
Маска из овсянки уменьшит зуд и покраснения при ожогах от загара, а также при сыпи.
14. Кукурузный крахмал для распутывания цепочек и шнурков
Вы можете легко распутать цепочку или шнурок, протерев кукурузным крахмалом узел.
15. Уменьшаем отечность чаем в пакетиках
Возьмите два теплых заваренных чайных пакетика и положите их на припухшие глаза. Это поможет избавиться от отеков.
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