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Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Эта история началась около 15 лет назад, когда сербский фотограф Душан Стоянчевич сделал снимок Белграда из своего окна во время дождя. Долгое время он хранил свою технику в секрете и никому не показывал фотографии.

«Некоторые снимки сделаны на пленку, но большинство — при помощи цифровой камеры. При создании фотографий была использована специальная техника макросъемки, поэтому снимкам слегка не хватает резкости и они так размыты. Но это то, что придает им определенную художественную ценность. Я планирую продолжать делать подобные снимки в ходе каждой поездки в новые для себя места», — рассказал Душан.

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Бруклинский мост, Нью-Йорк, США.

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Мост над Адой, Белград, Сербия.

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Храм Святой Софии, Стамбул, Турция.

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Храм Святого Саввы, Белград, Сербия.

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Парламент Сербии, Белград.

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Манхэттен, Нью-Йорк, США.

Фотограф 15 лет снимает города мира в каплях воды

Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США.

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