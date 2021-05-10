10 консервов долгого хранения, которыми нужно запастись на черный день

Запасы консерв на кухне или в кладовке никогда не помешают
В жизни то и дело возникают непредвиденные ситуации. Например, закончились необходимые продукты, а вы как раз начали готовить. Или плохая погода не позволяет сходить в магазин. В конце концов, может быть просто лень выходить лишний раз из дома. Если с вами часто такое происходит, запаситесь консервами. Мясные, рыбные или овощные продукты - универсальная палочка-выручалочка для многих блюд. Их легко приготовить на скорую руку, а хранить консервы в кухонном шкафчике или кладовке можно очень долго. Novate.ru подготовил ТОП-10 продуктов, которые непременно стоит купить про запас.
1. Тушенка
Обращайте внимание, чтобы на продукте было написано «тушеная говядина», а не «тушенка» / Фото: a.d-cd.net
Тушенка - любимый продукт, родом из Советского Союза. Без нее не обходится ни одна поездка на дачу, поход или сборы на природе. А дома из тушенки можно приготовить тот же кулеш, макароны по-флотски, тушеный картофель, борщ или суп. Так что таким продуктом точно надо запастись. Во время покупки обращайте внимание на название. Под «тушенкой» может скрываться содержимое не лучшего качества. А вот надпись «тушеная говядина» или «тушеная свинина» - залог качественного продукта.
2. Сайра
Из сайры можно приготовить суп, бутерброды, паштет, салаты, начинку для пирога / Фото: negoloday.net
Рыбные консервы - еще один универсальный продукт. Например, из сайры в собственном соку можно приготовить суп, бутерброды, закусочный паштет, салаты и даже использовать для начинки пирога. Также пригодятся консервированная скумбрия, печень трески и знаменитые бычки в томатном соусе.
3. Тунец или горбуша
Тунец и горбуша богаты кальцием и белком животного происхождения / Фото: otvet.imgsmail.ru
Популярные консервы среди приверженцев правильного питания. В тунце и горбуше содержится множество белка и кальция, поэтому с ними легко добирать норму КБЖУ. С тунцом можно делать бутерброды или добавлять в салат с томатами и зеленью. Из горбуши можно приготовить еще больше блюд, в том числе рыбные котлеты, биточки, суп.
4. Кабачковая или баклажанная икра
Икру можно есть ложками, с хлебом или приготовить не испробованные ранее блюда / Фото: irecommend.ru
Кто-то обожает есть икру как самостоятельный продукт или намазав на хлеб. Также можно приготовить пасту, икорные оладьи, запечь мясо (например, курицу) в сметанно-кабачковом соусе и даже заправлять консервами салаты. Чтобы разнообразить вкус баклажанной или кабачковой икры, сделайте из нее диетическое блюдо. Возьмите консервированный нут, мелко порубите любимую зелень, чеснок, лук, поджарьте немного кунжута. Смешайте все ингредиенты с икрой и заправьте оливковым маслом.
5. Томатная паста
Томатная паста - универсальный продукт на все случаи жизни / Фото: protprom.ru
Продукт на все случаи жизни - от борща и пасты до пиццы и бургеров. Рекомендуем поклонникам итальянской кухни прикупить побольше томатной пасты домой. В качестве альтернативы можно взять и консервированные в собственном соку помидоры. Интересный факт: томаты намного полезнее после термообработки, чем в свежем виде. В приготовленных помидорах увеличивается содержание сильнейшего антиоксиданта ликопина.
6. Фасоль
С консервированной фасолью блюда готовятся намного быстрее / Фото: protprom.ru
Если часто готовите фасолевый суп или пирожки, продукт всегда должен быть под рукой. К тому же, консервированные бобовые готовятся намного быстрее, чем сухая фасоль, и в них много растительного белка. Если хотите разнообразия, попробуйте приготовить вегетарианские фрикадельки или фасолевый салат. А гурманам рекомендуем сделать марокканское блюдо тажин из мяса с картофелем и фасолью.
7. Оливки
Не путайте зеленые оливки с черными маслинами / Фото: irecommend.ru
Плоды зеленого оттенка помогут разнообразить давно приевшиеся блюда. Оливки богаты витаминами А, группы В, Е, D, К. Продукт благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и печень, сохраняет молодость кожи, укрепляет иммунитет, снижают уровень холестерина и является источником полезных для организма жиров. Достаточно есть понемногу зеленых плодов каждый день. Добавляйте оливки в салаты, пиццу, тушите вместе с овощами и экспериментируйте с разными блюдами.
8. Кукуруза и зеленый горошек
С горошком и кукурузой можно приготовить все: от салатов до риса с овощами / Фото: static.daru-dar.org
С зеленым горошком и кукурузой можно приготовить все, что угодно. От традиционных салатов до классического риса с овощами. Горошек - ценный источник белка, а кукуруза содержит большие запасы кальция и снижает уровень холестерина. С продуктами блюда становятся не только полезнее, но и сытнее. К тому же, из консервированного горошка можно быстро сварить питательный суп.
9. Сгущенное молоко
Натуральный продукт всегда называется «сгущенное молоко», а не «сгущенка» / Фото: pbs.twimg.com
Ни в коем случае не путайте «сгущенку» и «сгущенное молоко», поскольку это принципиально разные продукты. Как правило, сгущенка может содержать заменители молочного жира, различные вкусовые и ароматические добавки, сухое молоко. А сгущенное молоко - это натуральный продукт, изготовленный по ГОСТу. Оно состоит из цельного молока и сахарного сиропа, поэтому отлично подходит для выпечки, кремов и сливочных десертов.
10. Фрукты в сиропе
Из фруктов получится вкусное желе или начинка для кондитерских изделий / Фото: ru.med-mash.ru
Консервированные фрукты - отличная идея для вкусных десертов. из них можно приготовить желе, украсить торт, пропитать бисквит, добавлять в кексы и пирожные и вообще делать все, на что хватит кулинарной фантазии. А если готовить не хочется, то почему бы просто не полакомиться кусочками ананаса или клубникой.
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