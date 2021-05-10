С нами не соскучишься!

7 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...

10 консервов долгого хранения, которыми нужно запастись на черный день


Запасы консерв на кухне или в кладовке никогда не помешают

Запасы консерв на кухне или в кладовке никогда не помешают

В жизни то и дело возникают непредвиденные ситуации. Например, закончились необходимые продукты, а вы как раз начали готовить. Или плохая погода не позволяет сходить в магазин. В конце концов, может быть просто лень выходить лишний раз из дома. Если с вами часто такое происходит, запаситесь консервами. Мясные, рыбные или овощные продукты - универсальная палочка-выручалочка для многих блюд. Их легко приготовить на скорую руку, а хранить консервы в кухонном шкафчике или кладовке можно очень долго. Novate.ru подготовил ТОП-10 продуктов, которые непременно стоит купить про запас.

1. Тушенка


Обращайте внимание, чтобы на продукте было написано «тушеная говядина», а не «тушенка» / Фото: a.d-cd.net

Обращайте внимание, чтобы на продукте было написано «тушеная говядина», а не «тушенка» / Фото: a.d-cd.net

 

Тушенка - любимый продукт, родом из Советского Союза. Без нее не обходится ни одна поездка на дачу, поход или сборы на природе. А дома из тушенки можно приготовить тот же кулеш, макароны по-флотски, тушеный картофель, борщ или суп. Так что таким продуктом точно надо запастись. Во время покупки обращайте внимание на название. Под «тушенкой» может скрываться содержимое не лучшего качества. А вот надпись «тушеная говядина» или «тушеная свинина» - залог качественного продукта.

2. Сайра


Из сайры можно приготовить суп, бутерброды, паштет, салаты, начинку для пирога / Фото: negoloday.net

Из сайры можно приготовить суп, бутерброды, паштет, салаты, начинку для пирога / Фото: negoloday.net

 

Рыбные консервы - еще один универсальный продукт. Например, из сайры в собственном соку можно приготовить суп, бутерброды, закусочный паштет, салаты и даже использовать для начинки пирога. Также пригодятся консервированная скумбрия, печень трески и знаменитые бычки в томатном соусе.

3. Тунец или горбуша


Тунец и горбуша богаты кальцием и белком животного происхождения / Фото: otvet.imgsmail.ru

Тунец и горбуша богаты кальцием и белком животного происхождения / Фото: otvet.imgsmail.ru

 

Популярные консервы среди приверженцев правильного питания. В тунце и горбуше содержится множество белка и кальция, поэтому с ними легко добирать норму КБЖУ. С тунцом можно делать бутерброды или добавлять в салат с томатами и зеленью. Из горбуши можно приготовить еще больше блюд, в том числе рыбные котлеты, биточки, суп.

4. Кабачковая или баклажанная икра


Икру можно есть ложками, с хлебом или приготовить не испробованные ранее блюда / Фото: irecommend.ru

Икру можно есть ложками, с хлебом или приготовить не испробованные ранее блюда / Фото: irecommend.ru

 

Кто-то обожает есть икру как самостоятельный продукт или намазав на хлеб. Также можно приготовить пасту, икорные оладьи, запечь мясо (например, курицу) в сметанно-кабачковом соусе и даже заправлять консервами салаты. Чтобы разнообразить вкус баклажанной или кабачковой икры, сделайте из нее диетическое блюдо. Возьмите консервированный нут, мелко порубите любимую зелень, чеснок, лук, поджарьте немного кунжута. Смешайте все ингредиенты с икрой и заправьте оливковым маслом.

5. Томатная паста


Томатная паста - универсальный продукт на все случаи жизни / Фото: protprom.ru

Томатная паста - универсальный продукт на все случаи жизни / Фото: protprom.ru

 

Продукт на все случаи жизни - от борща и пасты до пиццы и бургеров. Рекомендуем поклонникам итальянской кухни прикупить побольше томатной пасты домой. В качестве альтернативы можно взять и консервированные в собственном соку помидоры. Интересный факт: томаты намного полезнее после термообработки, чем в свежем виде. В приготовленных помидорах увеличивается содержание сильнейшего антиоксиданта ликопина.

6. Фасоль


С консервированной фасолью блюда готовятся намного быстрее / Фото: protprom.ru

С консервированной фасолью блюда готовятся намного быстрее / Фото: protprom.ru

 

Если часто готовите фасолевый суп или пирожки, продукт всегда должен быть под рукой. К тому же, консервированные бобовые готовятся намного быстрее, чем сухая фасоль, и в них много растительного белка. Если хотите разнообразия, попробуйте приготовить вегетарианские фрикадельки или фасолевый салат. А гурманам рекомендуем сделать марокканское блюдо тажин из мяса с картофелем и фасолью.

7. Оливки


Не путайте зеленые оливки с черными маслинами / Фото: irecommend.ru

Не путайте зеленые оливки с черными маслинами / Фото: irecommend.ru

 

Плоды зеленого оттенка помогут разнообразить давно приевшиеся блюда. Оливки богаты витаминами А, группы В, Е, D, К. Продукт благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и печень, сохраняет молодость кожи, укрепляет иммунитет, снижают уровень холестерина и является источником полезных для организма жиров. Достаточно есть понемногу зеленых плодов каждый день. Добавляйте оливки в салаты, пиццу, тушите вместе с овощами и экспериментируйте с разными блюдами.

8. Кукуруза и зеленый горошек


С горошком и кукурузой можно приготовить все: от салатов до риса с овощами / Фото: static.daru-dar.org

С горошком и кукурузой можно приготовить все: от салатов до риса с овощами / Фото: static.daru-dar.org

 

С зеленым горошком и кукурузой можно приготовить все, что угодно. От традиционных салатов до классического риса с овощами. Горошек - ценный источник белка, а кукуруза содержит большие запасы кальция и снижает уровень холестерина. С продуктами блюда становятся не только полезнее, но и сытнее. К тому же, из консервированного горошка можно быстро сварить питательный суп.

9. Сгущенное молоко


Натуральный продукт всегда называется «сгущенное молоко», а не «сгущенка» / Фото: pbs.twimg.com

Натуральный продукт всегда называется «сгущенное молоко», а не «сгущенка» / Фото: pbs.twimg.com

 

Ни в коем случае не путайте «сгущенку» и «сгущенное молоко», поскольку это принципиально разные продукты. Как правило, сгущенка может содержать заменители молочного жира, различные вкусовые и ароматические добавки, сухое молоко. А сгущенное молоко - это натуральный продукт, изготовленный по ГОСТу. Оно состоит из цельного молока и сахарного сиропа, поэтому отлично подходит для выпечки, кремов и сливочных десертов.

10. Фрукты в сиропе


Из фруктов получится вкусное желе или начинка для кондитерских изделий / Фото: ru.med-mash.ru

Из фруктов получится вкусное желе или начинка для кондитерских изделий / Фото: ru.med-mash.ru

 

Консервированные фрукты - отличная идея для вкусных десертов. из них можно приготовить желе, украсить торт, пропитать бисквит, добавлять в кексы и пирожные и вообще делать все, на что хватит кулинарной фантазии. А если готовить не хочется, то почему бы просто не полакомиться кусочками ананаса или клубникой.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 консервов долгого хранения, которыми нужно запастись на черный день

И не забудьте:
10 консервов долгого хранения, которыми нужно запастись на черный деньПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Ставим соду в духовку, а потом добавляем уксус: нагар сходит сам

Читать
Салаты с яйцом-пашот: 5 простых рецептов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Салаты с яйцом-пашот: 5 простых рецептов

Еда живая и мертвая: рыбу инь-ян с живой головой и жареным туловищем запретили в ресторанах Тайваня
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Еда живая и мертвая: рыбу инь-ян с живой головой и жареным туловищем запретили в ресторанах Тайваня

10 консервов долгого хранения, которыми нужно запастись на черный день
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

10 консервов долгого хранения, которыми нужно запастись на черный день

Влажные кексики – простой рецепт.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Влажные кексики – простой рецепт.

Наша кухня №5, май 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Наша кухня №5, май 2021

Солим сало как в Одессе: обваляли в специях и ждем 4 дня
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Солим сало как в Одессе: обваляли в специях и ждем 4 дня

3
Жареные кубики из яйца. Яйцо в хрустящей панировке удивит вас своим вкусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Жареные кубики из яйца. Яйцо в хрустящей панировке удивит вас своим вкусом

Многослойный омлет. Оригинальное блюдо на завтрак из обычного яйца
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Многослойный омлет. Оригинальное блюдо на завтрак из обычного яйца

Россиянам раскрыли способы приготовления ската, которого рыбаки считают несъедобным
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Россиянам раскрыли способы приготовления ската, которого рыбаки считают несъедобным

Два стакана курицы и лук: делаем куриные котлеты повышенной сочности
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Два стакана курицы и лук: делаем куриные котлеты повышенной сочности

Чищу грецкие орехи при помощи бутылки от шампанского (научился у старого осетина). Ядро остается целым
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Чищу грецкие орехи при помощи бутылки от шампанского (научился у старого осетина). Ядро остается целым

Рецепт ленивых хачапури с сыром на сковороде
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Рецепт ленивых хачапури с сыром на сковороде

Век живи, век учись! Просто натрите сало на терке и никакого мяса не надо
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Век живи, век учись! Просто натрите сало на терке и никакого мяса не надо

Как пожарить картошку, чтобы просили еще. Все секреты приготовления и пошаговый рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Как пожарить картошку, чтобы просили еще. Все секреты приготовления и пошаговый рецепт

Сибирский деликатес – Расколодка: Проще не бывает, и вкуснее – тоже
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Сибирский деликатес – Расколодка: Проще не бывает, и вкуснее – тоже

1
Рыба в хрустящем кляре
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Рыба в хрустящем кляре

РЕЦЕПТ ДНЯ: Чорба из щавеля с кукурузной крупой
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

РЕЦЕПТ ДНЯ: Чорба из щавеля с кукурузной крупой

Салат "оливье" с колбасой и маринованными огурчиками.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Салат "оливье" с колбасой и маринованными огурчиками.

Цыпленок, фаршированный грибами и чесночным маслом, с добавлением сливочно-чесночного соуса с пармезаном!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Цыпленок, фаршированный грибами и чесночным маслом, с добавлением сливочно-чесночного соуса с пармезаном!

Жарим на сковороде грибы до сока, а потом подкладываем под них курицу
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим на сковороде грибы до сока, а потом подкладываем под них курицу

Галушки «Пальчики оближешь»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Галушки «Пальчики оближешь»

Ошибки, которые убивают турбированный двигатель
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоверсты

Ошибки, которые убивают турбированный двигатель

8 ВОЛШЕБНЫХ РЕЦЕПТОВ ОТ КАШЛЯ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

8 ВОЛШЕБНЫХ РЕЦЕПТОВ ОТ КАШЛЯ.

Котлеты по-французски! Блюдо на праздник, сочные котлеты в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Котлеты по-французски! Блюдо на праздник, сочные котлеты в духовке

Торт «Кружевница» с хрустящими коржами без муки
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Торт «Кружевница» с хрустящими коржами без муки

Просто выложили фарш на сковороду и залили сметаной: ужин без возни
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Просто выложили фарш на сковороду и залили сметаной: ужин без возни

1
Стала чаще готовить выпечку с пекинской капустой. Получается нежнее, чем с обычной. Капустный отрывной пирог из завитушек
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Стала чаще готовить выпечку с пекинской капустой. Получается нежнее, чем с обычной. Капустный отрывной пирог из завитушек

Суп грибной в бородинском хлебе “Матулин кошик”
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Суп грибной в бородинском хлебе “Матулин кошик”

Угощаю простым блюдом, а мне говорят, что приготовлено не стандартно и хвалят
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Угощаю простым блюдом, а мне говорят, что приготовлено не стандартно и хвалят

Перекус из фарша просят повторить: сворачиваем рулет с сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Перекус из фарша просят повторить: сворачиваем рулет с сыром

Покупаю сковородку и не понимаю — почему она стоит 2000 рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Покупаю сковородку и не понимаю — почему она стоит 2000 рублей

Варенье из одуванчиков: простой рецепт
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Варенье из одуванчиков: простой рецепт

Затерянный рецепт китайских пельменей .
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Затерянный рецепт китайских пельменей .

На месте «Форно Браво» на Льва Толстого открыли пиццерию «22 сантиметра». Там подают неаполитанскую пиццу по классическим и авторским рецептам
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

На месте «Форно Браво» на Льва Толстого открыли пиццерию «22 сантиметра». Там подают неаполитанскую пиццу по классическим и авторским рецептам

3 необычных салата с консервированным ананасом: выглядят красиво, на вкус бесподобны
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

3 необычных салата с консервированным ананасом: выглядят красиво, на вкус бесподобны

Картошка на решётке на мангале
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Картошка на решётке на мангале

1
Голени курицы с яблоками и морковью
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Голени курицы с яблоками и морковью

Однобокая курочка или сказ про то, как грудка всегда будет оставаться сочной.
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Однобокая курочка или сказ про то, как грудка всегда будет оставаться сочной.

Чистим лосось до филе: показывает японский суши-повар
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Чистим лосось до филе: показывает японский суши-повар

Картина дня

наверх