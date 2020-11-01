Пятерка самых удивительных колоколов из разных стран мира

Колокола во всех культурах почитались как особенные, порой даже магические приспособления. Они оповещали людей о счастливых и печальных событиях, предупреждали об опасности и собирали на праздники. Сегодня в мире можно насчитать несколько десятков колоколов-гигантов, некоторые из них хранят еще и удивительные истории.









Зигмунд (Польша)

Дхаммадези (Мьянма)

Царь-колокол (Москва)

Мингун (Мьянма)

Колокол Счастья (Китай)