В течение 32 лет швейцарский фотограф Барбара Давац (Barbara Davatz) следила за жизнью двенадцати пар героев. Публикуем одну из историй.
1982
Бени и Энди
В 1982 году Барбара Давац сфотографировала двенадцать молодых пар из Цюриха: влюбленных, близких друзей или родственников. В 1988 и 1997 годах она вновь приглашала своих героев в студию. Каждый раз они могли привести с собой новых друзей, возлюбленных, детей и даже внуков — Давац начинала следить и за их жизнью. Когда в 2014 году она собрала участников проекта в последний раз, их оказалось уже восемьдесят четыре. В 2015 году вышел фотоальбом As Time Goes By — по словам фотографа, запечатленные на пленку и собранные вместе эти четыре периода жизни отражают генеалогию современных человеческих отношений.
1988
Хайни и Энди
1988
Бени и Карола
1997
Хайни
1997
Лука, Клаудиа, Карола и Ксено
1997
Бени и Мирко
1997
Сибилл и Энди
2014
Курт и Клаудиа
2014
Клаудия и Карола
2014
Лука и Паскаль
2014
Ксено и Лиза
2014
Мирко, Мариэль, Беатрис, Маэлиз
2014
Сибилл и Биче
2014
Бени, Шарлотта, Луи-Салома, Натали
2014
Андреа, Анна, Лейла, Энди
2014
Хайни
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Моргнуть не успели
В течение 32 лет швейцарский фотограф Барбара Давац (Barbara Davatz) следила за жизнью двенадцати пар героев. Публикуем одну из историй.
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