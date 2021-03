Моргнуть не успели

В течение 32 лет швейцарский фотограф Барбара Давац (Barbara Davatz) следила за жизнью двенадцати пар героев. Публикуем одну из историй.







1982

Бени и Энди



В 1982 году Барбара Давац сфотографировала двенадцать молодых пар из Цюриха: влюбленных, близких друзей или родственников. В 1988 и 1997 годах она вновь приглашала своих героев в студию. Каждый раз они могли привести с собой новых друзей, возлюбленных, детей и даже внуков — Давац начинала следить и за их жизнью. Когда в 2014 году она собрала участников проекта в последний раз, их оказалось уже восемьдесят четыре. В 2015 году вышел фотоальбом As Time Goes By — по словам фотографа, запечатленные на пленку и собранные вместе эти четыре периода жизни отражают генеалогию современных человеческих отношений.







1988

Хайни и Энди







1988

Бени и Карола







1997

Хайни







1997

Лука, Клаудиа, Карола и Ксено







1997

Бени и Мирко







1997

Сибилл и Энди







2014

Курт и Клаудиа







2014

Клаудия и Карола







2014

Лука и Паскаль







2014

Ксено и Лиза







2014

Мирко, Мариэль, Беатрис, Маэлиз







2014

Сибилл и Биче







2014

Бени, Шарлотта, Луи-Салома, Натали







2014

Андреа, Анна, Лейла, Энди







2014

Хайни



