Откуда в кипящей воде берутся пузырьки

Даже тот, кто не занимается домой регулярной готовкой еды, не раз кипятил воду и обращал внимание на то, что при кипении в воде появляется огромное количество пузырьков. При этом мало кто задумывается над тем, откуда берется весь этот воздух. Ведь до начала процесса кипения никаких пузырей в воде не было. Вещь исключительно очевидная, однако ответ знает далеко не каждый.
Пузырьки не берутся из неоткуда. /Фото: legkovmeste.ru.
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, следует в первую очередь вспомнить о том, что же такое процесс кипения. Кипение – это процесс активного образования пара, который происходит на поверхности и внутри жидкости при соблюдении ряда условий, касающихся температуры и давления последней. У всех веществ своя собственная температура кипения.
Всему виной образование пара. /Фото: tea-terra.ru.
Как уже было отмечено, пар - это газ, который образуется во время кипения внутри жидкости. Особенно хорошо это видно на примере больших емкостей. Дело в том, что такие буквально полностью усеяны микроскопическими трещинами, впадинами и прочими дефектами. Все эти места становятся при нагреве жидкости центрами образования пара, так как именно в них скапливаются стремящиеся вверх пузырьки.
Пар всегда стремится вверх. /Фото: podvodka.info.
Во время нагрева образующийся газ постепенно скапливается под массой воды в этих самых центрах. Постепенно его объем растет, собираясь из растворенного в конкретной жидкости воздуха. Когда пузырьки становятся достаточно большими и легкими, они отрываются от поверхности емкости и устремляются вверх, стремясь преодолеть жидкость.
Все это естественный процесс. /Фото: hungrymarathon.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии