Как выглядят самые непохожие близнецы в мире: Братья и сестры с разным цветом кожи

Как правило, близнецы похожи друг на друга, как две капли воды, и часто пользуются этим сходством, разыгрывая окружающих. Но во всяком правиле есть свои исключения. Все, кто видит этих близнецов, даже не догадываются об их родственных узах, ведь у них не только разные черты лица, но даже кожа разного цвета!
Мария и Люси Дуглас
Сестры Мария и Люси Дуглас | Фото: factroom.ru
Близняшки из Великобритании Мария и Люси Дуглас привлекали к себе внимание окружающих с самого детства, ведь одна из них – рыжеволосая с молочным цветом кожи, а вторая – темнокожая кудрявая брюнетка. Их отец был белым, а мать – наполовину ямайка. Со школьного возраста сестры привыкли к тому, что им нужно предъявлять свидетельство о рождении, чтобы доказать свое родство. Люси объясняет: «Никто не верит, что мы близнецы, потому что я белая, а Мария – черная. Даже когда мы одеты одинаково, то все равно не похожи даже на обычных сестер, не то что на близнецов».http://navote.ru/?p=21620
Семья Дугласов | Фото: factroom.ru
Мария и Люси Дуглас в детстве | Фото: factroom.ru
Внешность дочерей стала полной неожиданностью даже для их матери, когда она в первый раз после их рождения увидела своих детей. «Для неё это был шок, потому что цвет кожи до родов не определяется при сканировании. Так что она понятия не имела, насколько мы разные. А когда акушерка подала ей нас обеих, мама просто впала в ступор», – говорит Люси.
Сестры Мария и Люси Дуглас | Фото: factroom.ru
Девочки не похожи не только внешне, но и по характеру и своим увлечениям: Люси изучает искусство и дизайн, а Мария – психологию и право. Остальные их братья и сестры тоже совершенно разные. Люси рассказывает: «У всех наших старших братьев и сестёр цвет кожи – что-то среднее между мной и Люси. То есть мы с ней расположились по краям цветового спектра, а они находятся где-то между нами. Когда у тебя есть близнец, совершенно не похожий на тебя, люди никогда тебя с ним не путают, и это замечательно. Большинство близнецов похожи как две капли воды, но Мария и я вряд ли смогли бы отличаться друг от друга ещё сильнее, даже если бы постарались».
Сестры Мария и Люси Дуглас | Фото: factroom.ru
Джеймс и Дэниел Келли
Братья Джеймс и Дэниел Келли | Фото: musthaveforyou.mediasole.ru
Разница в возрасте у этих братьев – всего 2 минуты, но они похожи, как день и ночь. Их родители Эррол и Элисон Келли – межрасовая пара, но они тоже были очень удивлены внешностью своих сыновей. Для их семьи это не стало большой проблемой. «Даже если бы один из них был бы фиолетовый, а другой – красный, я бы не стала их меньше любить», – говорит их мать.
Братья Джеймс и Дэниел Келли | Фото: musthaveforyou.mediasole.ru
Эти братья – противоположности и внешне, и по характеру. Их отец признается: «Дэниел – аккуратист. Очень хорошо учится, добился отличия в своем колледже и теперь подыскивает себе престижный университет. А Джеймс – рубаха-парень. Очень эмоциональный, совершенно не воспринимает учебу. Ему бы только на байке покататься».
Калани и Джарани Дин
Сестры Калани и Джарани Дин | Фото: hochyvseznat.ru
Сестры Калани и Джарани Дин | Фото: vinegred.ru
В 2017 г. настоящими звездами социальных сетей стали новорожденные сестры Калани и Джарани Дин. Это случилось после того, как их мать, американка Уитни Мейер, опубликовала фото своих дочерей в соцсети. Ее муж – афроамериканец, а самая она белокожая. «Когда девочки появились на свет, я не могла в это поверить: это ведь такой редкий случай. Я и подумать не могла, что это может произойти с моими детьми. Но да, они действительно близнецы разной расы. Мы – семья, и мы не обращаем внимания на цвет кожи. Любовь есть любовь», – говорит Уитни.
Сестры Калани и Джарани Дин | Фото: vinegred.ru
Семья Уитни Мейер и Томаса Дина | Фото: vinegred.ru
Семья Уитни Мейер и Томаса Дина | Фото: vinegred.ru
Девочки совсем не похожи друг на друга. У Калани голубые глаза и светлые волосы, а у Джарани – карие глаза и темные волосы. Калани активная, любопытная и энергичная, родителям трудно за ней угнаться. А с Джарани проблем намного меньше – она спокойная и усидчивая. Их родители уже привыкли к тому, что прохожие останавливаются на улицах, увидев их дочерей, особенно когда они одинаково одеты.
Сестры Калани и Джарани Дин | Фото: vinegred.ru
Сестры Калани и Джарани Дин | Фото: hochyvseznat.ru
Киан и Реми Хордер
Сестры Киан и Реми Хордер | Фото: pixanews.com
И мать, и отец этих сестер из Великобритании – темнокожие, но в их роду были и светлокожие, и темнокожие предки. Девочек воспитали так, что обе они не замечают, насколько они разные, и не задают вопросов о том, почему ни так выглядят. Такие вопросы возникают только у сторонних наблюдателей. Они принимают сестер за подружек и очень удивляются тому, что они одинаково одеты.
Сестры Киан и Реми Хордер с родителями | Фото: domrebenok.ru
Сестры Киан и Реми Хордер | Фото: pixanews.com
Так же, как и у остальных пар двурасовых близнецов, эти сестры совершенно разные по характерам и интересам, они в разное время научились ходить и говорить и даже учатся в разных классах школы. Киан более уверенная в себе и коммуникабельная, а Реми – более застенчивая и закрытая. Тем не менее, по словам их мамы, между ними существует интуитивная близость: «Они очень близки. Они лучшие друзья. Они играют вместе все время, купаются вместе, читают книги вместе, помогают друг другу. Иногда они делают то же самое в то же время. Однажды они даже чихнули вместе. Это действительно заставило меня смеяться!».
Сестры Киан и Реми Хордер с матерью | Фото: pixanews.com
Согласно статистике, только в одной из 500 межрасовых пар рождаются близнецы с разным цветом кожи. Это случается, когда родители принадлежат к разным этническим группам, или когда женщина забеременела от двух мужчин разных национальностей. При этом близнецов называют дизиготными – когда оплодотворенными оказываются сразу 2 яйцеклетки. Двурасовые близнецы имеют не смешанные признаки обеих рас, а каждый – признаки своей отдельной расы. С ростом числа межрасовых браков случаи рождения таких необычных близнецов становятся все более частыми.
Сестры Киан и Реми Хордер | Фото: pixanews.com
А иногда близнецы выглядят очень похожими, но при этом демонстрируют совершенно разные взгляды на жизнь и предпочтения: Идентичные близнецы с разной ориентацией.
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