Можно ли распивать алкогольные напитки сидя за рулем припаркованного автомобиля

Если автомобилист будет пойман сотрудником правоохранительных органов за рулем машины в нетрезвом виде, то ему грозит не только серьезный штраф, но и лишение прав на управление ТС на представительный срок. Но все это в сознании большинства граждан в первую очередь применимо к ситуациям, когда автомобиль ехал из точки «А» в точку «Б» и был остановлен для проверки патрулем. А как же тогда обстоят дела с ситуациями, когда водитель решил употребить в уже припаркованной машине?
Управлять машиной в нетрезвом виде - запрещено. |Фото: carhack.ru.
Животрепещущий вопрос, который наверняка волнует многих водителей. Конечно, если хочется пивка, то лучше пойти с друзьями в кабак или хотя бы собраться у кого-нибудь дома! Но в жизни случается всякое, а потому нужно быть вооруженным знаниями по любому проводу. Каждый осведомлен о том, что садиться за руль пьяным – это очень глупая и опасная затея. Однако, что по поводу употребления спиртного в припаркованной машине, ведь никто никуда не едет?
Вообще пить в машине в принципе не стоит. |Фото: 64parallel.ru.
Представим себе ситуацию: автомобилист сидел в салоне припаркованной машины (пускай за рулем) и употреблял алкоголь, к нему подошел полицейский и потребовал пройти проверку. Первое, что нужно знать в этой ситуации – в такой момент человек не является водителем, так как машина никуда не едет. А значит для проверки документов можно предъявлять не права, а паспорт. Если полицейский потребует проехать или проследовать за ним к ближайшему посту ДПС, то необходимо в свою очередь требовать составления протокола при записи камеры или двух понятых. Все потому, что такое действие со стороны полиции уже квалифицируется как задержание.
Никто не сможет доказать обратного. |Фото: myseldon.com.
Технически человек, который не управлял транспортным средством в момент задержания, не должен проходить медицинское освидетельствование. Однако на практике стражи закона скорее всего найдут способы воздействия на гражданина, в первую очередь юридические и психологические. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации – не соглашаться с протоколом и в течение 10 суток после его составления подать жалобу на сотрудника в прокуратуру. А дальше будет суд, который вполне может доказать невиновность гражданина.
Должны составить протокол. ¦Фото: ya.ru.
Резюмируя: пить алкоголь в припаркованной машине теоретически никто не запрещает, однако так как полицейский не может проверить на 100%, управлял ли гражданин машиной в нетрезвом виде, а автомобилист в свою очередь не может доказать обратного – целый воз приключений всем участникам спора гарантирован. Так что питейное мероприятие лучше перенести из салона машины в какую-нибудь другую локацию.
Можно жаловаться в прокуратуру. |Фото: pravozakoniya.ru.
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