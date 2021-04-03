Что такое живые картины, или Как развлекались аристократы 200 лет назад

В эпоху, когда о телевизорах и компьютерах люди еще даже и не мечтали, сложилась целая культура домашних развлечений. Аристократы, имея свободное время, могли в кругу семьи заниматься чтением вслух, устраивать небольшие концерты или постановки домашнего театра. Одной из любимых забав прошлых веков были живые картины. Для того чтобы порадовать зрителей необычным зрелищем, дамы не жалели сил, времени и фантазии, а кавалеры послушно вставали в указанное им место и принимали необходимую позу. Этот вид искусства, совершенно забытый сегодня, был популярен даже в семье королевы Виктории.
Живые картины сегодня относят к редкому виду пантомимы. Раньше для подобного выступления один или несколько людей, одевшись в соответствующие наряды, создавали сцену, подражающую какому-либо известному произведению искусства, эпизоду из истории или литературного произведения. Замерев на некоторое время, выступающие радовали зрителей видом «ожившей картинки». Несмотря на кажущуюся простоту и бесхитростность, подобные развлечения требовали развитого художественного вкуса и артистического таланта. История сохранила для нас имена некоторых дам, настолько искусных в этом аристократическом развлечении, что их выступления даже собирали зрителей.
Одной из самых известных исполнительниц живых картин в конце XVIII века считалась леди Гамильтон. Свои выступления она называла аттитюдами (позировками). Любимыми темами постановок были античные произведения искусства, а вдохновение талантливая дама черпала в коллекциях древних греческих и римских ваз. Хозяйки салонов были счастливы заполучить модную исполнительницу хоть на один вечер, а зрители приходили в восторг от того, с каким искусством и изяществом Эмма Гамильтон устраивала эти постановки. Главными атрибутами для создания античных костюмов дамы в то время считали шали, которых в арсенале каждой модницы было множество. Драпируя их, создавали и туники, и покрывала для головы.
Леди Гамильтон – одна из самых ярких дам XVIII века
Гёте, посетивший в 1787 году дом лорда Гамильтона, оставил описание такого представления в своем «Путешествии по Италии»:
«Кавалер Гамильтон… заказал ей греческую одежду, которая к ней очень идет; при этом она распускает свои волосы, берет несколько шалей и делает целый ряд изменений в позах, жестах, линиях и т. д., так что под конец просто кажется, что грезишь. То, что столько тысяч художников желали бы изобразить, видишь здесь совершенно готовым в движениях и неожиданных изменениях. Она является стоящая, коленопреклоненная, сидящая, лежащая, серьезная, печальная, насмешливая, страстолюбивая, кающаяся, ласкающая, грозящая, робкая и т. д.; одно сменяется другим, одно вытекает из другого. Она умеет для каждого выражения приноровлять и изменять складки покрывала и делает себе сотни различных головных уборов одними и теми же платками. Старый кавалер светит ей при этом.»
Не оставались в стороне от любимого аристократией развлечения и царские семьи. К сожалению, об изяществе поз леди Гамильтон мы можем судить только по зарисовкам художников, но в конце XIX века, благодаря фотографии, подобные картины стали запечатлевать на пленку. История сохранила уникальные кадры, сделанные в октябре 1888 года в замке Балморал – летней резиденции английских монархов. Многочисленные внуки королевы Виктории, собравшиеся вместе, целых два дня занимались созданием и представлением живых картин. Идея устроить это развлечение принадлежала зятю королевы, принцу Генри Баттенбергскому, а сама королева принимала активное участие в подготовке костюмов и образов. Сохранившиеся фотографии позволяют нам увидеть своими глазами, как это выглядело.
На следующем фото мы можем увидеть принцессу Аликс Гессенскую, она с распущенными волосами изображает девушку, готовящуюся к постригу, а вокруг нее в монашеских одеяниях - принцессы Мод, Луиза и Виктория Уэльские, принцесса Фредерика Ганноверская и мисс Робсон. Будущей русской императрице на этом снимке 16 лет.
Живая картина «The Novice»: принцессы Аликс Гессенская, Мод, Луиза и Виктория Уэльские, Фредерика Ганноверская и мисс Робсон
Живая картина, изображающая трагическую сцену из «Ромео и Джульетты», привела в восторг строгую королеву Викторию. Она отметила, что сэр Флитвуд Эдвардс в ней «выглядел болезненно настоящим».
Живые картины «Ромео и Джульетта»: Принцесса Мод Уэльская (Джульетта), сэр Флитвуд Эдвардс (Ромео), Мориц Мютер (монах)
Живая картина «Эльза» изображает героев вагнеровского «Лоэнгрина».
Живая картина «Эльза»: принцесса Фредерика Ганноверская (Эльза), Minnie Cochrane (Ортруда), Генри Баттенбергский (Тельрамунд)
Одной из популярных тем подобных представлений всегда была история. Так, например, на следующей картине принцесса Беатрис Баттенбергская предстает в образе Елизаветы Тюрингенской.
Принцесса Беатрис Баттенбергская ( Елизавета Тюрингенская), ее супруг (ландграф Тюрингии) и принцесса Луиза Уэльская (фрейлина)
Конечно, не обошлось и без любимых в то время античных сюжетов, а пальма в кадке и старая бутафорская ваза создали необходимый колорит.
Живая картина по мотивам древнегреческой трагедии: принцесса Фредерика Ганноверская (Антигона), мисс Робсон (Исмена)
Историки считают, что подобные «пластические опыты» отразились на поиске путей развития многих видов искусства. Постановками интересовались художники и хореографы, а позднее появился жанр постановочной фотографии, который как будто бы вырос из подобных забав скучающих аристократов.
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