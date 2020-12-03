8 вещей из нашего обихода, о которых жители других стран часто и не слыхивали

Солнце, воздух и облака есть везде, а вот некоторые предметы обихода, которые привычны жителям постсоветских стран, зачастую могут вызвать у иностранца недоумение. Удивительно то, что эти вещи настолько привычны для нас, что их отсутствие во время путешествия в другие страны может вызвать тоску и ощущение неполноты бытия. Материал расскажет о восьми таких вещах.
1. Гречневая крупа для приготовления каши
Гречку на Западе не едят. / Фото: otzovik.com
В это сложно поверить, но в западно-европейских странах любимую нами гречку не встретишь не только в регулярном рационе, но и в магазинах. В ряде стран она продается в аптеках, так как благодаря способности быстро насыщать организм витаминами она считается тонизирующим БАДом. Употребляют ее крайне дозировано (чтобы не объесться и не перевозбудиться).
2. Домашний халат
Как по-домашнему... / Фото: halatik.by
У иностранцев существует только такое понятие, как банный махровый халат, который надевают сразу после принятия душа для того, чтобы дополнительно просохнуть и окунуться в негу комфорта. Халат из тонкой ткани как домашняя одежда вызвал бы недоумение у жителей как Востока, так и Запада. Это исключительно постсоветское явление, в мире не имеющее аналогов. Кстати, в постсоветских странах ношение именно махрового халата в качестве домашней одежды в лихие девяностые культивировали именно представители тогдашней мафии, так называемые братки. Дополнялся халат несуразно массивной золотой цепью на шее, которую не снимали даже на ночь.
3. Банты в волосах
Банты - продукт СССР. / Фото: temadnya.com
Банты в волосах (фабричные или сделанные из фабричных же гипюровых лент) являются отголосками традиции Древней Руси вплетать ленту в русу косу. Такое украшение в волосах девочек и школьниц вызовет недоумение как на Востоке, так и на Западе.
4. Семечки подсолнуха (и их лузгание)
Ночной кошмар для любого иностранца. / Фото: masterok.com
Если вы начнете лузгать семечки за границей (древнерусская традиция), то с максимально высокой долей вероятности от вас убегут, как от чумного. За рубежом популярными вредными снеками являются арахис, попкорн и чищенные тыквенные семечки. О том, что подумают иностранцы о самом факте разгрызания кожуры семечек зубами и последующем плевке, мы лучше умолчим.
Вот что о лузгании семечек писал великий Булгаков: «Для (...) рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногсшибательных фильмов, но весьма возможно, что просто-напросто семечки - мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе. (...) Я сказал бы, что с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию, поезда (150 километров в час), всеобщую грамотность и прочее, что уже несомненно означает рай».
5. Твердое мыло
За рубежом бытует преимущественно жидкое мыло. / Фото: seldon.news
Кусковое мыло - то, с чем мы не расстаемся с советских времен. Но иностранцы не разделяют нашей любви к этому предмету гигиены. За рубежом жидкое мыло в последнее время набирает популярность, так как считается, что на кусковом мыле после использования остаются миллиарды бактерий.
6. Дуршлаг
Неизвестный предмет... / Фото: otzovik.com
Если вы хотите развлечься, покажите жителю Европы дуршлаг и спросите, что это и для чего. Ответы вас позабавят, так как будут максимально далеки от реального предназначения этого предмета кухонной утвари, который есть в каждом доме в постсоветской стране. Как европейцы достают макароны из кастрюли после варки? Они используют щипцы, чтобы достать спагетти и переложить в другую емкость, а воду оставляют в кастрюле. Иной способ для них непостижим.
7. Шампура
За рубежом есть только сетки для барбекю. / Фото: patee.ru
Шампура пришли в славянские страны во времена СССР как инструмент для приготовления мяса на открытом огне, который возник в странах Кавказа.Но вот в других странах вы встретите лишь решетки-гриль, на которых готовят барбекю (аналог нашего шашлыка, даже само слово шашлык имеет кавказское происхождение).
8. Лакированная мебель
Мебель из СССР. / Фото: depositphotos.com
Блестящая деревянная мебель возвращает нас, постсоветских людей, в 80-е, когда соответствующие шкафы, столы и целые гарнитуры были в каждом доме. Но в других странах вы вряд ли встретите подобное. Сегодняшние европейские интерьеры все чаще включают в себя мебель из матового дерева, иногда с нарочито потертой поверхностью.
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