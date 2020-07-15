Почему утром нужно пить свежую воду

Большинство врачей рекомендуют пить 8 стаканов воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Многие люди изо всех сил пытаются удовлетворить необходимое количество потребляемой воды, поэтому они используют разные методы, чтобы напомнить себе, чтобы сохранить эту здоровую привычку. А если вы поставите стакан с водой на тумбочку, это хорошее напоминание о том, чтобы сделать глоток первым делом утром. Однако хранить воду возле кровати может быть не так полезно, как вы думали. Мы исследовали эту любопытную тему, и теперь мы готовы объяснить нашим читателям, почему лучше приготовить себе свежий стакан воды утром, а не пить ее из стакана, который был на вашей тумбочке с прошлой ночи.
1. Мусор может оказаться в вашей воде. Есть вероятность, что комары, мухи и другие насекомые окажутся в вашем бокале ночью. Пыль может также попасть в вашу воду, когда вы спите, и вы можете не заметить этого, выпивая воду первым делом по утрам. 2. Вода может изменить свой вкус. Если вы наполняете свой стакан водопроводной водой, он, вероятно, содержит хлор, который добавляется для дезинфекции. Но хлор начнет испаряться в течение ночных часов, изменяя вкус воды. В результате вы можете подумать, что вода на вкус немного несвежая, если вы привыкли пить свежую водопроводную воду.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии