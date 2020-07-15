Почему утром нужно пить свежую воду

Большинство врачей рекомендуют пить 8 стаканов воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Многие люди изо всех сил пытаются удовлетворить необходимое количество потребляемой воды, поэтому они используют разные методы, чтобы напомнить себе, чтобы сохранить эту здоровую привычку. А если вы поставите стакан с водой на тумбочку, это хорошее напоминание о том, чтобы сделать глоток первым делом утром. Однако хранить воду возле кровати может быть не так полезно, как вы думали. Мы исследовали эту любопытную тему, и теперь мы готовы объяснить нашим читателям, почему лучше приготовить себе свежий стакан воды утром, а не пить ее из стакана, который был на вашей тумбочке с прошлой ночи.



1. Мусор может оказаться в вашей воде. Есть вероятность, что комары, мухи и другие насекомые окажутся в вашем бокале ночью. Пыль может также попасть в вашу воду, когда вы спите, и вы можете не заметить этого, выпивая воду первым делом по утрам. 2. Вода может изменить свой вкус. Если вы наполняете свой стакан водопроводной водой, он, вероятно, содержит хлор, который добавляется для дезинфекции. Но хлор начнет испаряться в течение ночных часов, изменяя вкус воды. В результате вы можете подумать, что вода на вкус немного несвежая, если вы привыкли пить свежую водопроводную воду.

3. Ваша вода превращается в идеальный рассадник микробов. Когда вы делаете глоток воды, вы переносите миллионы бактерий изо рта в стакан, а затем в воду. Поэтому, если вы решите выпить немного воды из этого стакана вечером, пытаясь заснуть, микробы проникнут внутрь и размножатся к утру. 4. Ваша вода становится немного более кислой. Когда вы оставляете воду в открытом стакане, она может поглощать небольшое количество углекислого газа, слегка изменяя баланс pH. В результате ваша вода может стать немного более кислой с более низким уровнем pH. Это не повлияет на ваше здоровье , но может изменить вкус воды, делая ее менее приятной для питья. 5. Хранение стакана воды возле вашей кровати может нарушить ваш сон. Если у вас постоянно стоит стакан воды, особенно если вы сразу же засыпаете , вы можете начать пить воду ночью и увеличить свое желание пойти в туалет. А выполнение этого действия несколько раз ночью может нарушить ваш цикл сна, лишить вас хорошего ночного сна и дать чувство усталости по утрам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: