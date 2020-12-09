3 брака Екатерины Климовой: Что разрушило семейное счастье одной из самых красивых современных актри

Актриса в юности | Фото: uznayvse.ru

Кадр из фильма *Не покидай меня, любовь*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru

Екатерина Климова в сериале *Бедная Настя*, 2003 | Фото: kino-teatr.ru

Актриса со своим вторым мужем | Фото: teleprogramma.pro

Игорь Петренко и Екатерина Климова | Фото: aif.ru, kp.ru

Актриса со своим вторым мужем | Фото: 24smi.org

Игорь Петренко и Екатерина Климова | Фото: starhit.ru, vokrug.tv

Актриса театра и кино Екатерина Климова | Фото: uznayvse.ru

Актриса с дочерью Лизой и сыновьями Матвеем и Корнеем | Фото: teleprogramma.pro

Екатерина Климова и Гела Месхи в сериале *Волчье солнце*, 2014 | Фото: teleprogramma.pro

Гела Месхи и Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru

Гела Месхи и Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru

Актриса театра и кино Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru

Гела Месхи и Екатерина Климова | Фото: hochu.ua

Актриса с младшей дочерью | Фото: teleprogramma.pro

Актриса с дочерьми | Фото: spletnik.ru

Актриса театра и кино Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru