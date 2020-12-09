3 брака Екатерины Климовой: Что разрушило семейное счастье одной из самых красивых современных актри

Екатерину Климову называют одной из самых красивых, успешных и востребованных современных актрис. К своим 42 годам она сыграла уже около 70 ролей в кино. Пауз в ее карьере практически не было, хотя у актрисы родилось четверо детей. Долгое время все восхищались ее умением находить баланс между работой и личной жизнью, но недавно стало известно о том, что ее третий брак распался. Почему актриса, которая для многих стала воплощением идеала красоты и женственности, так и не смогла обрести семейного счастья – далее в обзоре.
Актриса в юности | Фото: uznayvse.ru
Мечта стать актрисой появилась у нее еще в детстве, когда она начала принимать участие в школьных спектаклях. И когда Екатерина поступила в Щепкинское училище, признавалась, что ощутила себя в родной среде. И в театре, и в кино ее карьера развивалась очень стремительно. В 23 года она впервые появилась на съемочной площадке, сыграв за один год в 6 фильмах и сериалах, и с тех пор ежегодно выходило по несколько проектов с ее участием.
Кадр из фильма *Не покидай меня, любовь*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь актрисы тоже складывалась счастливо. Еще в 15 лет она начала встречаться с Ильей Хорошиловым, с которым училась в одной школе, они рано поженились, а в 24 года Климова родила дочь. Тогда ее кинокарьера только начиналась, и позволить себе делать долгие паузы в работе актриса не могла. Уже в следующем году она вернулась на съемочную площадку. С приходом первой популярности после выхода на экраны сериала «Бедная Настя», где Климова сыграла одну из главных ролей, в семье начался разлад.
Екатерина Климова в сериале *Бедная Настя*, 2003 | Фото: kino-teatr.ru
Еще во время учебы в театральном училище Екатерина Климова познакомилась с актером Игорем Петренко. На съемках сериала «Московские окна» они встретились снова. По сценарию, у их героев был роман, который закончился свадьбой. И за пределами съемочной площадки случилось то же самое. На тот момент оба актеры не были свободны и не могли позволить себе поддаться своим чувствам. Ну спустя год, когда Игорь Петренко решился позвонить актрисе, она вдруг поняла, что весь этот год ждала этого звонка. И первый брак Климовой распался спустя 12 лет совместной жизни.
Актриса со своим вторым мужем | Фото: teleprogramma.pro
Игорь Петренко и Екатерина Климова | Фото: aif.ru, kp.ru
В браке с Игорем Петренко у Климовой родилось двое сыновей. Эту пару называли одной из самых красивых, крепких и гармоничных в актерской среде – они часто снимались вместе, вдвоем появлялись на светских мероприятиях и всегда были неразлучны. Однако идиллия длилась недолго – их отношения разрушила алкогольная зависимость Игоря Петренко. Тот период он называл одним из самых тяжелых в своей жизни – съемки в «Тарасе Бульбе» и «Шерлоке Холмсе» дались ему ценой невероятных душевных усилий, и алкоголь казался ему единственным средством борьбы со стрессом.
Актриса со своим вторым мужем | Фото: 24smi.org
Игорь Петренко и Екатерина Климова | Фото: starhit.ru, vokrug.tv
Екатерина Климова долгое время пыталась бороться с зависимостью мужа, но все ее усилия были напрасными. Актер признавался: «После съёмок в фильме «Шерлок Холмс», которые длились почти три с лишним года в Петербурге, я думал, что я сошёл с ума... Я стал сильно пить. Впоследствии, когда съёмки закончились, я уже не мог остановиться. Все последние полгода прошли как во сне. Мало того, что за эти 3 года я дома появлялся от случая к случаю – на 2-3 дня и уезжал обратно, почти не общался с детьми, так ещё и по отношению к Катюхе вёл себя просто отвратительно. Не могу сказать, что я её не любил или не заботился, я просто был весь в себе. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя после этой роли… Катя стала мамой двух моих сыновей. Возможно, если бы у нас не было детей, мы бы расстались раньше. Ради них мы каждый раз брали себя в руки и шли дальше. Другое дело, что в нас что-то трескалось и однажды просто сломалось».
Актриса театра и кино Екатерина Климова | Фото: uznayvse.ru
Актриса с дочерью Лизой и сыновьями Матвеем и Корнеем | Фото: teleprogramma.pro
Когда в 2013 г. появились слухи о романе Екатерины Климовой с другим мужчиной, Игорь Петренко не удивился – он знал, что рано или поздно это случится, и во всем винил себя самого. И хотя этот роман не привел к серьезным отношениям, второй брак актрисы все же распался. В 2014 г., после 10 лет совместной жизни, пара официально заявила о разводе.
Екатерина Климова и Гела Месхи в сериале *Волчье солнце*, 2014 | Фото: teleprogramma.pro
Гела Месхи и Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru
Какое-то время о личной жизни Климовой ничего не было известно, но уже через год СМИ облетела новость о ее третьем браке. На съемках сериала «Волчье сердце» она познакомилась с актером Гелой Месхи, который был моложе нее на 8 лет. Однако разница в возрасте не казалась ему препятствием – он признавался, что влюбился в партнершу с первого взгляда, а она говорила, что он покорил ее своим талантом. В октябре того же года у них родилась дочь.
Гела Месхи и Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru
Актриса театра и кино Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru
Третий брак актрисы оказался самым непродолжительным – актеры оставались вместе всего 4 года. В 2019 г. Екатерина Климова и Гела Месхи развелись. Долгое время она никак не комментировала причин их расставания, но недавно в одном из интервью призналась в том, что представителям их профессии сохранить семейное счастье крайне сложно – приходится постоянно разрываться между работой и домом, а когда оба супруга месяцами пропадают на съемках, уделять должного внимания семье не получается ни у того, ни у другого.
Гела Месхи и Екатерина Климова | Фото: hochu.ua
Актриса с младшей дочерью | Фото: teleprogramma.pro
«Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось. В актерской профессии свои отягчающие обстоятельства – постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание – все это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик… Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор – аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина – артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом – у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом», – призналась актриса.
Актриса с дочерьми | Фото: spletnik.ru
После третьего развода Климова зареклась строить отношения с актерами, хотя ни об одном из бывших мужей не говорит плохо и ни в чем не обвиняет. Сегодня она уверена в том, что ее самая главная роль в жизни – это роль матери, и только дети могут принести ей абсолютное счастье…
Актриса театра и кино Екатерина Климова | Фото: peopletalk.ru
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