5 причин почаще есть гречку

1. Гречневая каша — уникальный диетический продукт. Прежде всего она полезна из-за высокого содержания белка, причем очень ценного, поскольку в нем содержится богатый набор незаменимых аминокислот. Так что гречку можно считать достойной заменой мяса.

2. По сравнению с другими крупами гречка еще и помогает выровнять уровень сахара в крови. Углеводы из нее усваиваются медленно, что особенно важно для диабетиков, а также порадует всех следящих за собственным здоровьем.

3. Чем еще богата гречневая крупа, так это фолиевой кислотой и рутином. А это значит, что каша из нее поднимает иммунитет, защищает от анемии и одновременно укрепляет кровеносные сосуды.

4. Кроме того, гречка способствует и защите организма от возможных онкологических заболеваний, поскольку крупа богата растительными флавоноидами. Они способны нейтрализовать свободные радикалы и тем самым защищают клетки организма от повреждения.

5. И наконец, для тех, кто опасается повсеместного распространения ГМО. В отношении гречки можно быть абсолютно спокойным. Растение гречиха ни разу не подвергалось подобным модификациям, поскольку и без того прекрасно растет и приносит урожаи. Кроме того, оно обходится без удобрений и прочих опасных химикатов, которые применяют против сорняков или насекомых-вредителей.

Так что в гречневой крупе вы не найдете ни нитратов, ни следов всевозможных гербицидов-пестицидов.